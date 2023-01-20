Twitter обновил соглашение для разработчиков и официально запретил сторонние клиенты Статьи редакции
Проблемы с работой неофициальных приложений для использования соцсети начались ещё 12 января 2023 года.
- В соглашение Twitter с разработчиками был добавлен пункт, запрещающий «создание замены или аналога для приложения Twitter». На это обратило внимание издание Engadget. Компания не объявляла об изменениях публично.
- Новое требование является единственным существенным изменением в соглашении. До этого Twitter сообщал, что намерен применить «давние правила для API», не раскрывая подробностей.
- Пользователи и разработчики стали жаловаться, что сторонние клиенты Twitter не работают, как минимум с вечера 12 января 2023 года. Речь об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других.
- 15 января The Information со ссылкой на переписку сотрудников сообщило, что соцсеть намеренно заблокировала работу сторонних сервисов. Позже это подтвердил аккаунт Twitter Dev — официальный профиль команды разработки.
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Как дела у свидетелей секты Швятого Маска, ведущего нас к светлому будущему? бгг
Правильно сделали. А в чем для компании смысл независимых приложений?
Только как тестовая площадка для каких-то фич, но это должно делаться тогда через платный API.
начали что-то подозревать, но все еще поклоняются
Развели зоопарк, понимаешь, поэтому:
а что так можно было? просто запретить создание аналогов...это конечно новый уровень
Потому что могут...
Представляю сейчас вой среди пользователей Tweetbot. А ведь много кто им пользуется, реально удобный клиент, да еще и не дешевый )
Жаль ребят из Tweetbot (их двое). Но к сожалению, когда строишь свой продукт поверх другого продукта всегда есть большая вероятность что ситуация закончиться так как закончилась. Кстати, сейчас при попытке залогинеться в Tweetbot написано сообщение с призывом переходить на мастадонт, они уже пишут новый клиент для него
Ну, удачи ребятам тогда. Tweetbot реально был наверное лучший сторонний клиент для твиттера.
Кто пояснит для чего это было сделано?
В сторонних клиентах была встроенная твиттерская реклама?
Да кто же может пояснить, что Маску придет в голову в любой момент. По крайней мере шумиха вокруг твиттера не утихает, а это тоже своего рода пиар )
они и так блокировали упоминания похожих платформ
траф, деньги, контроль аудитории
Звездный час для Mastodon.
Зашёл на страницу Mastodon. Там в обзоре постоянно выскакивают сообщения про злых консерваторов, республиканцев. Нет, спасибо. Ещё один загончик левой тусовки.
"Железная пята" наступает.