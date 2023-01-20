Соцсети
Точный огонь

Twitter обновил соглашение для разработчиков и официально запретил сторонние клиенты Статьи редакции

Проблемы с работой неофициальных приложений для использования соцсети начались ещё 12 января 2023 года.

  • В соглашение Twitter с разработчиками был добавлен пункт, запрещающий «создание замены или аналога для приложения Twitter». На это обратило внимание издание Engadget. Компания не объявляла об изменениях публично.
  • Новое требование является единственным существенным изменением в соглашении. До этого Twitter сообщал, что намерен применить «давние правила для API», не раскрывая подробностей.
  • Пользователи и разработчики стали жаловаться, что сторонние клиенты Twitter не работают, как минимум с вечера 12 января 2023 года. Речь об альтернативных приложениях, которые работают через API соцсети, — Tweetbot, Twitterrific, Talon и других.
  • 15 января The Information со ссылкой на переписку сотрудников сообщило, что соцсеть намеренно заблокировала работу сторонних сервисов. Позже это подтвердил аккаунт Twitter Dev — официальный профиль команды разработки.

#новость #twitter

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17 комментариев
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 Невкусно и грустно

Как дела у свидетелей секты Швятого Маска, ведущего нас к светлому будущему? бгг

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Ware Wow

Правильно сделали. А в чем для компании смысл независимых приложений?
Только как тестовая площадка для каких-то фич, но это должно делаться тогда через платный API.

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Григорий Юнг

начали что-то подозревать, но все еще поклоняются

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Вадим Д.

Развели зоопарк, понимаешь, поэтому:

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Порридж Смузиевич
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Juaquita Howard

а что так можно было? просто запретить создание аналогов...это конечно новый уровень

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Alexey QuQu

Потому что могут...

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Павел Калугин

Представляю сейчас вой среди пользователей Tweetbot. А ведь много кто им пользуется, реально удобный клиент, да еще и не дешевый )

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Межевикин Алексей

Жаль ребят из Tweetbot (их двое). Но к сожалению, когда строишь свой продукт поверх другого продукта всегда есть большая вероятность что ситуация закончиться так как закончилась. Кстати, сейчас при попытке залогинеться в Tweetbot написано сообщение с призывом переходить на мастадонт, они уже пишут новый клиент для него

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Павел Калугин

Ну, удачи ребятам тогда. Tweetbot реально был наверное лучший сторонний клиент для твиттера.

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Ale K

Кто пояснит для чего это было сделано?
В сторонних клиентах была встроенная твиттерская реклама?

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Павел Калугин

Да кто же может пояснить, что Маску придет в голову в любой момент. По крайней мере шумиха вокруг твиттера не утихает, а это тоже своего рода пиар )

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Никита Каляев

они и так блокировали упоминания похожих платформ

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Ware Wow

траф, деньги, контроль аудитории

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Артур Кожевников

Звездный час для Mastodon.

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muiren

Зашёл на страницу Mastodon. Там в обзоре постоянно выскакивают сообщения про злых консерваторов, республиканцев. Нет, спасибо. Ещё один загончик левой тусовки.

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Александр Голубев

"Железная пята" наступает.

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