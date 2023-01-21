CNBC сообщило, что в Twitter осталось всего 1300 штатных сотрудников — Маск ответил, что это не так Статьи редакции
По словам предпринимателя, в компании сейчас «около 2300 активных, работающих сотрудников».
- Штат Twitter сократился примерно до 1300 сотрудников, из которых менее 550 — штатные инженеры. Ещё около 75 человек находятся в отпусках, написало CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.
- Команда по доверию и безопасности насчитывает менее 20 штатных сотрудников, утверждает издание.
- По его данным, в компании также есть около 1400 сотрудников, которым Twitter всё ещё платит, но не ожидает выполнения их старых обязанностей. Многие из них якобы ушли после письма Илона Маска о необходимости соглашаться на «хардкорный» Twitter или увольняться.
- Всего штат Twitter сократился после того, как Маск возглавил соцсеть, примерно на 80%, ссылается CNBC на внутренние документы и двух недавнихсотрудников. В начале ноября 2022-го соцсеть заявляла о сокращении 50% штата.
- Сам Маск, комментируя заметку, написал, что данные неверны. По словам предпринимателя, в компании сейчас «около 2300 активных, работающих сотрудников». Сотни продолжают работать в команде по доверию и безопасности, а также несколько тысяч подрядчиков. В самом Twitter работают менее 10 человек из других компаний Маска.
489 просмотров
Ну а нафига больше то
Отстаньте от Маска, рептилоиды! Нужна Тесла за $200, потом делайте чё хотите!
нет, сначала по 90. потом можно и по 200, или снова по 330
"активный, работающий сотрудник" - подразумевается еще существование неактивных и бездельничающих. по ходу Маск знает один из первых советских мемов про "верного ленинца" - где-то есть неверный ленинец
А что плохого? Наоборот же чем меньше тем лучше.