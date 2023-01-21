Соцсети
Долгосрочный татарин

CNBC сообщило, что в Twitter осталось всего 1300 штатных сотрудников — Маск ответил, что это не так Статьи редакции

По словам предпринимателя, в компании сейчас «около 2300 активных, работающих сотрудников».

  • Штат Twitter сократился примерно до 1300 сотрудников, из которых менее 550 — штатные инженеры. Ещё около 75 человек находятся в отпусках, написало CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.
  • Команда по доверию и безопасности насчитывает менее 20 штатных сотрудников, утверждает издание.
  • По его данным, в компании также есть около 1400 сотрудников, которым Twitter всё ещё платит, но не ожидает выполнения их старых обязанностей. Многие из них якобы ушли после письма Илона Маска о необходимости соглашаться на «хардкорный» Twitter или увольняться.
  • Всего штат Twitter сократился после того, как Маск возглавил соцсеть, примерно на 80%, ссылается CNBC на внутренние документы и двух недавнихсотрудников. В начале ноября 2022-го соцсеть заявляла о сокращении 50% штата.
  • Сам Маск, комментируя заметку, написал, что данные неверны. По словам предпринимателя, в компании сейчас «около 2300 активных, работающих сотрудников». Сотни продолжают работать в команде по доверию и безопасности, а также несколько тысяч подрядчиков. В самом Twitter работают менее 10 человек из других компаний Маска.

#новость #twitter

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5 комментариев
Усталый Денис

Ну а нафига больше то

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Сергей Я

Отстаньте от Маска, рептилоиды! Нужна Тесла за $200, потом делайте чё хотите!

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Nikolay Skidanov

нет, сначала по 90. потом можно и по 200, или снова по 330

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Nikolay Skidanov

"активный, работающий сотрудник" - подразумевается еще существование неактивных и бездельничающих. по ходу Маск знает один из первых советских мемов про "верного ленинца" - где-то есть неверный ленинец

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Ware Wow

А что плохого? Наоборот же чем меньше тем лучше.

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