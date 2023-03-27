Часть исходного кода Twitter выложили на GitHub, но удалили после запроса соцсети Статьи редакции
Теперь компания через суд требует от платформы раскрыть личность того, кто это сделал.
- 24 марта Twitter обратился к GitHub с жалобой по DMСA (удаление по требованию правообладателя) — из-за опубликованного на платформе исходного кода соцсети. Его выложил пользователь под ником FreeSpeechEnthusiast. GitHub запрос удовлетворила и удалила репозиторий с кодом.
- Также Twitter обратился в суд с просьбой обязать GitHub раскрыть личность пользователя, пишут CNBC и Bloomberg. Компания кроме этого запросила данные пользователей, которые просмотрели и скопировали код, — имена, адреса, электронные почты, номера телефонов и другое.
- Компания уже начала расследование утечки, пишет NYT со ссылкой на источники. Соцсеть предполагает, что код мог опубликовать один из уволенных сотрудников. В GitHub отметили, что не комментируют удаление кода, в Twitter на запрос не ответили.
- В выложенных данных содержалась информация об уязвимостях в системе безопасности, которые могут позволить хакерам извлечь данные пользователей или отключить сайт соцсети, говорят источники NYT.
- Как долго код был опубликован в интернете — неясно. NYT считает, что он мог находиться в сети несколько месяцев, пока в компании не обратили внимание на репозиторий.
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Мы вас вычислим по IP, сцуки!
Боян боянович, товарищ
Яндекс: добро пожаловать в команду, бро!
Тут скорее "welcome to the club buddy"
Письмо Маска сотрудникам после утечки: "Fucking slaves. Get your ass back here"
Скачать успели?
Конечно успели, такой варез must have для любого программера
Отголоски массовых увольнений) Не надо было спящую на работе тетю выпиливать
Даже не обязательно тетю
Github не раскроет личность Илона Маска
До поры, до времени
Закройте его уже, закопайте стюардессу
А может ещё и стюардесса закопаем?
Дата рега FreeSpeechEnthusias 3 января 2023. Почти 3 месяца могло лежать в сети
За три месяца сообщество github'а могло уже 100 раз аналог twitter написать, для этого туда и выкладывают opensource-продукты
Причем тут это?
Но нихуя не сделало
Для чего для этого? И что такое вообще сообщество GitHub?
Каким образом они должны раскрыть личность у них из данных почта и то не факт что не левая
Мелкософт как будто не будет делиться данными об аккаунте, да-да. Айпишник, данные об устройствах, откуда была выгрузка, и тд и тп
Даже если поделится, то могли это делать настолько анонимно, что даже ФБР не найдет
Никто в здравом уме не будет лить гигабайты исходников через несколько тоннелей из прокси и впн, юзая одноразовую почту и выполняя всё из-под кали линуха только ради исходников твитора. Во-первых, это слишком долго, во-вторых, еще больше привлекает внимания со стороны провайдеров. Легче в даркнет через тор пустить, так безопаснее для своей же пятой точки.
Ах да, кстати, форум для этих ваших утечек Breached закрыли. Оказывается, ФБР все еще могут насандалить даже очень и очень важных анонимусов
Давно уже пора понять, обычный интернет=гарантированное вычисление
Секурити тхру обскурити
Алигато атотаимас
Сколько форков было сделано?