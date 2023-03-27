Соцсети
Евгения Евсеева

Часть исходного кода Twitter выложили на GitHub, но удалили после запроса соцсети Статьи редакции

Теперь компания через суд требует от платформы раскрыть личность того, кто это сделал.

  • 24 марта Twitter обратился к GitHub с жалобой по DMСA (удаление по требованию правообладателя) — из-за опубликованного на платформе исходного кода соцсети. Его выложил пользователь под ником FreeSpeechEnthusiast. GitHub запрос удовлетворила и удалила репозиторий с кодом.
  • Также Twitter обратился в суд с просьбой обязать GitHub раскрыть личность пользователя, пишут CNBC и Bloomberg. Компания кроме этого запросила данные пользователей, которые просмотрели и скопировали код, — имена, адреса, электронные почты, номера телефонов и другое.
  • Компания уже начала расследование утечки, пишет NYT со ссылкой на источники. Соцсеть предполагает, что код мог опубликовать один из уволенных сотрудников. В GitHub отметили, что не комментируют удаление кода, в Twitter на запрос не ответили.
  • В выложенных данных содержалась информация об уязвимостях в системе безопасности, которые могут позволить хакерам извлечь данные пользователей или отключить сайт соцсети, говорят источники NYT.
  • Как долго код был опубликован в интернете — неясно. NYT считает, что он мог находиться в сети несколько месяцев, пока в компании не обратили внимание на репозиторий.

#новость #twitter

1467 просмотров
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25 комментариев
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 sunblade

Мы вас вычислим по IP, сцуки!

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Владимир К

Боян боянович, товарищ

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Сгенерированный Кот

Яндекс: добро пожаловать в команду, бро!

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Dmitrii

Тут скорее "welcome to the club buddy"

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Hambala Fully

Письмо Маска сотрудникам после утечки: "Fucking slaves. Get your ass back here"

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Беженцы с TJ

Скачать успели?

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sunblade

Конечно успели, такой варез must have для любого программера

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Олег Юрьевич

Отголоски массовых увольнений) Не надо было спящую на работе тетю выпиливать

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Михаил Анюков

Даже не обязательно тетю

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Михаил

Github не раскроет личность Илона Маска

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Михаил Анюков

До поры, до времени

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GG

Закройте его уже, закопайте стюардессу

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Joe McEachern

А может ещё и стюардесса закопаем?

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Антон Фень

Дата рега FreeSpeechEnthusias 3 января 2023. Почти 3 месяца могло лежать в сети

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sunblade

За три месяца сообщество github'а могло уже 100 раз аналог twitter написать, для этого туда и выкладывают opensource-продукты

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Антон Фень

Причем тут это?

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умный человек

Но нихуя не сделало

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Pavel Zamyatin

Для чего для этого? И что такое вообще сообщество GitHub?

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Морозов Алексей

Каким образом они должны раскрыть личность у них из данных почта и то не факт что не левая

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Антон Фень

Мелкософт как будто не будет делиться данными об аккаунте, да-да. Айпишник, данные об устройствах, откуда была выгрузка, и тд и тп

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Ale K

Даже если поделится, то могли это делать настолько анонимно, что даже ФБР не найдет

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Антон Фень

Никто в здравом уме не будет лить гигабайты исходников через несколько тоннелей из прокси и впн, юзая одноразовую почту и выполняя всё из-под кали линуха только ради исходников твитора. Во-первых, это слишком долго, во-вторых, еще больше привлекает внимания со стороны провайдеров. Легче в даркнет через тор пустить, так безопаснее для своей же пятой точки.

Ах да, кстати, форум для этих ваших утечек Breached закрыли. Оказывается, ФБР все еще могут насандалить даже очень и очень важных анонимусов

Давно уже пора понять, обычный интернет=гарантированное вычисление

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Хлоргексидин

Секурити тхру обскурити

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Joe McEachern

Алигато атотаимас

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Вадим Демидов

Сколько форков было сделано?

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