Пользователи смогут сами пополнять базу номеров организаций.

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«Одноклассники» запустили сервис автоматического определения номеров компаний. Мобильное приложение соцсети будет заранее предупреждать о звонках с рекламой или спамом, рассказал vc.ru представитель «Одноклассников».

«Одноклассники»

Когда на телефон пользователя поступит звонок, приложение сверит номер с собственной базой. Если алгоритм найдёт совпадение, то на экране появится название компании и сфера её деятельности или пометка «спам». Определитель номера действует и на пропущенные звонки.

«Одноклассники»

Включить определитель номера можно в настройках приложения: на Android в разделе «Сообщения» — «Звонки», на iOS в общих настройках.

Сейчас база телефонных номер «Одноклассников» состоит из открытых данных организаций в соцсети, но пользователи могут самостоятельно пополнять базу.

«Одноклассники»