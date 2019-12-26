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Лиана Липанова
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«Одноклассники» запустили определитель номеров в приложениях на iOS и Android для предупреждений о спаме и рекламе Материал редакции

Пользователи смогут сами пополнять базу номеров организаций.

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«Одноклассники» запустили сервис автоматического определения номеров компаний. Мобильное приложение соцсети будет заранее предупреждать о звонках с рекламой или спамом, рассказал vc.ru представитель «Одноклассников».

«Одноклассники»

Когда на телефон пользователя поступит звонок, приложение сверит номер с собственной базой. Если алгоритм найдёт совпадение, то на экране появится название компании и сфера её деятельности или пометка «спам». Определитель номера действует и на пропущенные звонки.

«Одноклассники»

Включить определитель номера можно в настройках приложения: на Android в разделе «Сообщения» — «Звонки», на iOS в общих настройках.

Сейчас база телефонных номер «Одноклассников» состоит из открытых данных организаций в соцсети, но пользователи могут самостоятельно пополнять базу.

«Одноклассники»

Если номера нет в базе, но сервис посчитает его подозрительным, приложение попросит пользователя оставить обратную связь по номеру.

#новость #одноклассники

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1 комментарий
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Антон Тихомиров

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Многи думают, что определитель получает все ваши входящие/исходящие звонки, чтобы определить спам и поэтому не используют их.

На самом деле, он просто передает базу системе, а та уже по ней ищет. По крайней мере на iOS так, про андроид не знаю.

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