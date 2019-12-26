Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Пользователи смогут сами пополнять базу номеров организаций.
«Одноклассники» запустили сервис автоматического определения номеров компаний. Мобильное приложение соцсети будет заранее предупреждать о звонках с рекламой или спамом, рассказал vc.ru представитель «Одноклассников».
Когда на телефон пользователя поступит звонок, приложение сверит номер с собственной базой. Если алгоритм найдёт совпадение, то на экране появится название компании и сфера её деятельности или пометка «спам». Определитель номера действует и на пропущенные звонки.
Включить определитель номера можно в настройках приложения: на Android в разделе «Сообщения» — «Звонки», на iOS в общих настройках.
Сейчас база телефонных номер «Одноклассников» состоит из открытых данных организаций в соцсети, но пользователи могут самостоятельно пополнять базу.
Если номера нет в базе, но сервис посчитает его подозрительным, приложение попросит пользователя оставить обратную связь по номеру.
Многи думают, что определитель получает все ваши входящие/исходящие звонки, чтобы определить спам и поэтому не используют их.
На самом деле, он просто передает базу системе, а та уже по ней ищет. По крайней мере на iOS так, про андроид не знаю.
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