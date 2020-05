Неожиданные инвестиции и поиск бизнес-идеи

Ханкук рассказывал изданию The Business of Fashion, что Джэ Вэ О предложил ему придумать идею для бизнеса, который они могли бы развивать вместе. Ханкук согласился — так они стали партнёрами. Неизвестно, почему бизнесмен обратился именно к Ханкуку и чем он до этого занимался. Издание Soma называет Джэ Вэ О крупным инвестором, но не сообщает о других его проектах.

Очки размера оверсайз и инфлюенсеры

Маркетолог Рене Репко писал в своём блоге, что над дизайном очков Gentle Monster трудятся восемь дизайнеров. Помимо классических чёрных очков размера оверсайз, бренд также выпускает модели с необычным дизайном. Например, для своей футуристичной коллекции Once Upon a Future бренд снял четыре фильма, где рассуждал о будущем человечества.

О бренде заговорили в 2013 году, когда актриса Джун Чжи Хен появилась в очках Gentle Monster в сериале My Love From the Star, который был популярен в Южной Корее. Выбор стилистов сериала пал на модели Roman Holiday с зеркальными линзами в полимерной оправе, Didi D с затемнёнными линзами и классические чёрные очки The Dreamer.