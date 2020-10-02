Роботы должны были упростить жизнь сотрудников, но вместо этого люди вынуждены работать в четыре раза быстрее. По мнению авторов Reveal, Amazon скрывает данные об увечьях и зарабатывает в ущерб рабочим.

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Что выяснило Reveal

Издание проанализировало данные о травмах со складов Amazon в США с 2016 по 2019 год. Серьёзной травмой считается та, из-за которой сотрудник не может работать несколько дней.

По информации Reveal, в 2019 году Amazon зарегистрировала 14 тысяч таких травм на 150 складах. Это на треть больше, чем было в 2016 году, и почти вдвое превышает стандарт в отрасли. Показатель травматизма на 100 рабочих ежегодно увеличивается с 2016 года.

Исполнительный директор Amazon по потребительскому бизнесу в 2019-м указывал, что роботы «делают работу людей безопаснее». Но с 2016 по 2019 год на самых распространённых типах складов, обрабатывающих мелкие и средние товары, уровень травмоопасности оказался вполовину выше.

Показатель серьёзных травм: серым выделен «отраслевой стандарт», голубым — склады Amazon без роботов, синим — роботизированные склады

Почему так произошло

На складах Amazon анализируют, сколько товаров за час обрабатывает сотрудник — он должен соответствовать средним нормам. Самых отстающих могут уволить.

До появления роботов рабочим приходилось ежедневно проходить по складу несколько километров в поисках нужного товара.

Теперь они стоят на месте всю десятичасовую смену, сканируют вещи, которые привозят роботы, и сортируют их. Движения стали монотонными, выполнять их приходится без перерыва, что приводит к большой нагрузке на организм.

Роботы оказались слишком эффективными: они доставляли товары так быстро, что нормативы для людей увеличились более чем вдвое и продолжали расти. Если раньше сборщики должны были обработать 100 товаров за час, с появлением роботов их норма выросла до 400 товаров в час.

Из-за резкого повышения нагрузки, монотонной работы и отсутствия перерывов количество травм начало расти.

Команда безопасности Amazon за первые два года поняла, что роботизация увеличила нагрузку на сборщиков, но не смогла адаптироваться к новым условиям. «Мы быстро уловили проблему, но двигались со скоростью света и не могли сделать шаг назад, чтобы приспособиться», — признаётся бывший старший менеджер по безопасности Amazon.

Amazon предупреждали о таком исходе. Министерство труда США в декабре 2015 года написала в компанию письмо, в котором описало возможные риски:

Плохую эргономику работы.

Напряжение от повторяющихся сгибаний.



Переработки и необходимость стоять десять часов четыре дня в неделю, включая обязательные сверхурочные смены.



В 2019 году Prime Day стал крупнейшим событием в торговой истории Amazon — и заодно самой опасной неделей года в сортировочных центрах, в США было зарегистрировано около 400 серьёзных травм. Официально Amazon отрицает резкий рост проблем в дни распродажи.

Количество травм в зависимости от недели. Пик приходится на Prime Day и киберпонедельник

Amazon может снизить число травм, но не хочет терять деньги

Компания разработала несколько инициатив для снижения травмоопасности, принимала рекомендации Минтруда США, меняя обязанности сотрудников для распределения нагрузки.

Но на первом месте были продажи, а не люди, отмечает Reveal: руководство компании ввело услугу доставки посылок в день заказа и привыкло к высокой скорости складов.

«Несмотря на значительное снижение нагрузки, половина пилотных проектов решила отключить ротацию во время недели распродаж Prime Week», — объясняла группа безопасности Amazon в августе 2019 года.

В ноябрьском отчете Amazon говорится: хотя смена сотрудников и привела к снижению травматизма на роботизированных складах, снизился темп работы.

Другой пилотный проект, указанный в отчётах 2019 года, — запрет на работу с самыми высокими и низкими полками на складах, чтобы работникам не приходилось слишком высоко тянуться или очень низко наклоняться.

По данным Amazon, именно эргономические проблемы с наклонами и повторяющимися действиями приводили к 74% травм среди рабочих роботизированных складов.

Экономя время, работники не поднимались по лестнице, чтобы взять тяжёлый предмет с верхней полки, а предпочитали тянуться. Или наклонялись, а не приседали на корточки — ведь это экономит время. Промедление могло привести к невыполнению нормы и увольнению.

Но пилот был запущен только для работы в «непиковое время», и из пять из шести тестовых складов отложили внедрение до Prime Day. В отчёте упоминается риск полного прекращения проекта. Amazon отказалась предоставить Reveal информацию о его актуальном статусе.

Также на роботизированных складах слишком мало персонала, из-за чего сотрудники чаще перерабатывали и быстрее уставали. Менеджеры Amazon получили распоряжение советовать рабочим «зарядить внутренние батарейки вдали от работы: посмотреть любимые сериалы, выспаться или проводить время с теми, кто приносит радость». Расписание работников — 12-часовые смены пять дней в неделю.

За неделю без травм работников угощали бесплатной пиццей — поэтому многие случаи замалчивали.

Руководство призывало менеджеров писать объяснительные и не регистрировать тяжёлые травмы: рабочих отговаривали от жалоб и обращения за медицинской помощью.

Amazon «работает» с медучреждениями, чтобы снизить число регистрируемых травм: их высокое число может привлечь инспекторов управления по охране труда США и создать плохую прессу, пишет Reveal.

Например, сети медицинских клиник AmCare, где пострадавшие проходят первичный осмотр, разрешили откладывать отправку рабочих к врачу клиник-партнёров до 21 дня.

В марте 2019 года Amazon на одном из проблемных складов прекратила работу с клиникой-партнёром и заменила её на более лояльную. Там врачи не регистрировали травмы, не прописывали лекарства и не отправляли пострадавших на больничный. Сотрудники клиники рассказали изданию, что на них давили.

Показатель регистрируемых травм до и после смены клиники

Amazon не отправляет травмированных сотрудников лечиться. Вместо этого компания предлагает им не терять в зарплате и перейти на работу полегче. А вместо травмы зафиксировать «временный переход на упрощённую работу»

Многие рабочие, которые уже не могут работать на складе, переводятся на другие должности. К примеру, занимаются разметкой изображений на компьютерах для обучения ML-алгоритмов Amazon. Или их отправляли в некоммерческие организации — партнёров Amazon, если сотрудник мог использовать одну руку или выполнять сидячую работу.

В результате рабочие сохраняли зарплату, но количество травм на складах не уменьшилось. Reveal отмечает, что причиной могла стать «одержимость клиентами». Одно из правил лидерства главы Amazon Джеффа Безоса гласит: «Лидеры начинают с клиента и работают в обратном направлении».

Этот принцип укоренился в культуре компании и мог «ослепить» менеджеров, считает бывший вице-президент Amazon Web Services Тим Брей. По его мнению, многие топ-менеджеры компании могут просто не обращать внимание на «побочные эффекты», связанные с обслуживанием клиентов.

Реакция Amazon на статью

Компания опровергла любые утверждения Reveal, заявив, что «одержима не только клиентами, но и сотрудниками и их безопасностью». По словам Amazon, издание дезинформировано и «неверно интерпретирует» полученные внутренние данные.

Представители Amazon указывают, что отраслевого показателя «серьёзных происшествий», о котором говорят в Reveal, не существует. Внутренний показатель Amazon DART фиксирует травмы любого уровня. Рабочие с растяжением или переутомлением могут не работать, пока им не станет лучше, утверждает компания.