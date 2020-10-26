В начале 2000-х группа объединила несколько фирм по сборке компьютеров, а теперь она один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в России.

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ЦМО

Владельцы одного из крупнейших в России ИТ-дистрибьюторов Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны по делу об организации убийства. Хорошевский районный суд Москвы арестовал их до 6 ноября.

Merlion с выручкой более 300 млрд рублей входит в 50 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Кроме поставки компьютеров, деталей к ним и ПО компания развивает собственные проекты — например, сети магазинов бытовой техники и электроники «Позитроника» и «Ситилинк».

Кто стоит за Merlion

В нынешнем виде Merlion существует с 2004 года, но история компании началась в 1992 году с основания фирмы Elsie, пишет она на своём сайте. Elsie собирала и продавала компьютеры и комплектующие розничным сетям.

В 1998 году Elsie объединилась с парой других фирм: Citilink (тогда тоже занималась поставками компьютерных комплектующих) и «Деникин» («дочка» Citilink). Группа получила название Citilink.

В 2000 году Citilink объединился с другим дистрибьютором — Lizard, компанию в 1993 году основал Алексей Сонк, выпускник МФТИ. Совместные закупки позволили добиться больших скидок у зарубежных производителей, объяснял Forbes.

Объединённая LC-group проработала до 2004 года, а затем провела ребрендинг и взяла название Merlion — в честь мифического существа с головой льва и телом рыбы, который, как гласит легенда, охраняет Сингапур. «Имя мифического персонажа было выбрано как символ мощи, надёжности и выполнения обязательств», — объяснял совладелец и гендиректор Merlion Сонк, который несколько лет прожил и проработал в Сингапуре.

Долгое время Алексей Сонк оставался единственным публичным акционером Merlion. Весной 2007 года он продал свою долю партнёрам по бизнесу, но их имена не назвал.

«Мне смертельно надоело заниматься тем бизнесом, потому что меня как личности в этой деятельности уже не было, была функция основателя и владельца большого бизнеса, и это уже был какой-то день сурка», — вспоминал Сонк спустя восемь лет. После ухода из Merlion он занялся инвестициями, среди поддерживаемых проектов — образовательная платформа «Учи.ру».

Другой акционер Merlion Олег Карчев заявил о себе в 2012 году: в интервью изданию «Бизнес Online» он рассказал, что вместе с ним у компании три акционера.

Исторически у нас был бизнес по дистрибуции компьютерных запчастей, мы торговали «железом». В 2004 году друзья и коллеги из других компьютерных компаний предложили объединение, что мы и сделали в рамках компании Merlion.

Нас три акционера, у каждого есть блокирующий пакет, точное распределение – закрытая информация.

Олег Карчев

совладелец Merlion



Имена двух других совладельцев Merlion стали известны, когда Карчев в 2017 году приобрёл долю в Московско-Парижском банке (сейчас — банк «Реалист»), пишет TAdviser. Карчев владеет долей в банке через компанию «Бюрократ», которая с 2013 года принадлежит Merlion.

По требованию ЦБ «Бюрократ» был обязан раскрыть конечных владельцев материнской компании, кипрской Merlion Group. Ими оказались Алексей Абрамов и Владислав Мангутов.

Мангутову принадлежит небанковскоая кредитная организация Fincher, которая оказывает услуги инкассации. По данным TAdviser, Абрамов и Мангутов также владеют компанией Delta, которая предлагает системы безопасности.

Чем занимается Merlion и насколько успешен бизнес

Сейчас группа занимается поставками компьютеров и бытовой техники, программного обеспечения и сетевого оборудования, офисной мебели и канцелярских принадлежностей.

По данным Merlion, в её портфеле свыше 670 брендов, среди производителей-партнёров компания называет ABBYY, Acer, Apple, Huawei, Intel, Microsoft и других.

Кроме дистрибуции у Merlion есть и собственные проекты, в том числе:

Сеть магазинов электроники «Позитроника», которая в том числе работает по франшизе. Насчитывает более 170 магазинов.

Интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк», у которого более 650 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов. По оценке исследовательского агентства Data Insight, «Ситилинк» — крупнейший в России интернет-магазин бытовой техники и электроники с онлайн-продажами в размере 90,42 млн рублей.



«Сеть компьютерных клиник», которая занимается сервисным обслуживанием компьюетров.



Производитель компьютерной техники iRU, в его ассортименте — компьютеры для дома и офиса, а также серверы и системы хранения данных.

«Бюрократ» — бренд офисной мебели и канцтоваров.

Инжиниринговая компания High Energy, которая специализируется на решениях бесперебойного энергоснабжения дата-центров и других инфраструктурных объектов.

Консалтинговое агентство AnalyticsHub, которое оказывает услуги в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта.

Velvica — компания-разработчик платформы для создания маркетплейсов цифровых сервисов.



Дистрибьютор и агрегатор сервисов по подписке RentSoft. С его помощью операторы связи могут продавать своим абонентам сервисы от Microsoft, «Лаборатории Касперского» и других партнёров.

По собственным данным, в 2019 году выручка Merlion выросла на 23% год к году и составила 331,5 млрд рублей. Компания впервые преодолела порог выручки в 300 млрд рублей. Десять лет назад, по итогам 2009 года, выручка Merlion была 52,4 млрд рублей. Показатели прибыльности бизнеса компания не раскрывает.

Три главных источника выручки в 2019 году:

«Ситилинк» — 31% в структуре выручки.

Дивизион VAD (дистрибуция ИТ-решений с дополнительными услугами) — 27,2%.

Широкопрофильная дистрибуция (включает поставки компьютерной и цифровой техники, комплектующих и так далее) — 21,9%.

Merlion входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes и в 2020 году занял 33 место. Журнал оценил выручку компании за 2019 год в 266,6 млрд рублей.

Что известно об уголовном деле против основателей Merlion

Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов задержаны, а затем арестованы до 6 ноября по уголовному делу по двум статьям:

Статья 105, часть вторая, подпункты «е» и «ж» — убийство общеопасным способом, совершённое группой лиц. К общеопасным способам убийства Верховный суд относит взрыв, поджог, стрельбу в местах скопления людей, отправления воды и пищи. Наказание — лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненно.



Статья 167, часть вторая — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое совершено при помощи поджога или взрыва либо привело к смерти человека по неосторожности. Наказание — принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Больше об уголовном деле ничего не известно: за чьим убийством стоят владельцы Merlion, когда оно произошло.

Неделей ранее, 21 октября, TAdviser писал об обысках в центральном офисе Merlion, а 23 октября — о задержании сотрудника Merlion и бывшего вице-президента по безопасности «Евросети» Бориса Левина. Его суд также арестовал до 6 ноября, в пресс-службе Следственного комитета не комментируют дело Левина, ссылаясь на тайну следствия.

В 2008 году Левин был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина, напоминает Forbes. По версии следствия, служба внутренней безопасности компании похитила Власкина, заподозрив в краже сотовых телефонов на 20 млн рублей, насильно его удерживала и вымогала возмещение ущерба. В 2010 году суд присяжных оправдал Левина.

Следователи тогда также пытались привлечь в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве одного из основателей «Евросети» Евгения Чичваркина, но он покинул Россию.

Как ситуация повлияла на бизнес Merlion

Компания не располагает подробной информацией об уголовном деле, но группа и все её подразделения продолжает работать в штатном режиме, сообщил РБК представитель Merlion. «Все действующие соглашения с партнёрами выполняются, все подразделения осуществляют свою деятельность в прежнем объёме», — заявил он.