Истории
Лиана Липанова

«До банкротства оставалась пара кварталов»: экс-топ-менеджер Amazon рассказал историю создания облачного сервиса AWS Статьи редакции

AWS позволил небольшим компаниям резко сократить расходы и привело к взрыву инноваций, считает Дэн Роуз.

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Дэн Роуз, один из первых членов команды Kindle и бывший руководитель подразделения розничной торговли Amazon, на своей странице в Twitter рассказал, как компания пришла к идее создания собственного облачного сервиса Amazon Web Services, чуть не оказавшись на грани банкротства.

Роуз работал в Amazon с 1999 по 2006 год, во время его работы в компании в 2000 году лопнул «пузырь доткомов».

«Фондовые рынки были истощены, и компания тратила собственные деньги — $1 млрд в год. Самые большие расходы приходились на дата-центр, компания использовала дорогие серверы Sun Microsystems», — объясняет Роуз. Sun Microsystems была одной из самых ценных компаний в мире в то время и на пике стоила больше $300 млрд.

Стабильность сайта Amazon была критически важна, каждая секунда простоя оборачивалась потерями продаж, поэтому компания тратила «большие деньги» на поддержку работы сайта.

Серверы Sun были самыми надёжными, поэтому все интернет-компании их использовали, несмотря на то, что собственный стек Sun был дорогим и неудобным.

В 2000 году «пузырь доткомов» лопнул, многие стартапы обанкротились и стали перепродавать на eBay новые серверы Sun в десять раз дешевле первоначальной цены. Это были времена до Amazon Web Services, когда нужно было разворачивать собственные дата-центры, объясняет Роуз.

«Amazon мог договориться о лучшей сделке с Sun, но Джефф выбрал более радикальный подход», — пишет бывший топ-менеджер компании. Компания решила отказаться от серверов Sun и заменить их на Linux-серверы от HP. Для этого ритейлеру нужно было перевернуть всю систему инженерного оборудования.

«Ядро Linux было выпущено в 1994 году, в том же году, когда Джефф запустил Amazon. Шесть лет спустя мы сделали ставку на компанию и на её новаторский и рискованный подход в то время», — рассказывает Роуз.

Во время переходного периода Amazon пришлось больше чем на год остановить разработку новых продуктов. По словам Роуз, компания сильно отставала, но ничего нельзя было сделать до завершения перехода на Linux.

Это совпало с замедлением роста выручки и привело к ещё большему замедлению, потому что компании приходилось повышать цены, чтобы снизить потери. У компании заканчивались деньги и время, до банкротства Amazon оставалось несколько кварталов.

«Но пути назад уже не было. Если бы это сработало, то затраты на инфраструктуру снизились бы более чем на 80%. Если бы не сработало, компания погибла бы», — пишет Роуз.

Amazon завершила переход «как раз вовремя и без заминок». Сайт работал без перебоев, а капитальные расходы снизились за ночь. И у компании «внезапно появилась бесконечно масштабируемая инфраструктура».

Затем ритейлер в очередной раз столкнулся с сезонностью: трафик и выручка росли каждые ноябрь-декабрь, в остальное время у компании оставались избыточные серверные мощности. Тогда Безос решил сдавать простаивающие серверы в аренду. Это сочеталось с его идеей разделить команды внутри компании, чтобы они могли развиваться самостоятельно — каждая команда стала независимым API.

«Джефф начал думать, почему бы не сдать их в аренду другим компаниям? Примерно в это же время Джефф заинтересовался развязкой внутренних связей, чтобы команды могли разрабатывать, не попадая в поле зрения других», — пишет Роуз.

Это были основополагающие идеи для Amazon Web Services, заключил бывший топ-менеджер Amazon. Появление AWS позволило небольшим компаниям резко сократить расходы, что привело к взрыву инноваций и рождению современной экосистемы венчурного капитала, добавил он

#amazon #aws

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Taz Hate

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AWS действительно сделали революцию, они молодцы. 

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