Истории
Евгений Делюкин

«Из воздушного шара выпустили воздух»: почему Alphabet закрыла Loon, но отказалась назвать это провалом Статьи редакции

Главное из материала Wired, посвященного закрытию Loon.

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Запуск и развитие Loon

Кремниевая долина любит безумные вещи, а венчурные капиталисты — инвестировать в безумные идеи и превращать инвестиции в миллиарды долларов. У Alphabet для этого было целое подразделение X, посвященное воплощению безумных идей, и одной из них была Loon.

Это проект, который должен был помочь предоставить доступ в интернет в удалённых районах через сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи с антеннами, солнечными панелями, капсулой с оборудованием и парашютом.

Loon запустили летом 2013 года, и проект поразил скептиков — он был жизнеспособен. Его технологии развивались: шары всё дольше оставались в воздухе раздавали интернет на смартфоны, без специальных терминалов.

В 2017 году он помог перуанцам поддерживать связь после землетрясения в 2017 году, а пуэрториканцам после урагана.

В 2018 году Loon покинул лабораторию X и стал самостоятельным подразделением Alphabet. У него появился свой гендиректор и внешнее финансирование вдобавок к тем миллионам, которые в Loon вложила Google.

В пилотном проекте в Кении в 2020 году Loon успешно предоставила интернет клиентам, и не дало повод Alphabet закрыть проект.

Но в январе 2021 года глава X и председатель совета директоров Loon Астро Теллер рекомендовал Alphabet прекратить финансирование проекта, а новых инвесторов проект не нашёл.

Что пошло не так

Интересно то, как далеко продвинулся Loon до своего закрытия. Сначала Теллер оценивал шансы на успех идеи в 1-2%, к запуску в 2013 году — около 10%. В 2018 году — 50% на 50%.

Но всё изменилось за последние полгода. Перед Loon стояло две проблемных задачи:

  • технологический прорыв для доставки интернета на воздушных шарах
  • экономическое обоснование, что люди будут платить за это.

Пока инженеры развивали технологии, коммерческая среда ухудшилась. Большая часть мира, где отсутствовала связь, оказалась подключена к мобильной сети через новые вышки: доступность интернета выросла с 75% до 93%.

Остальные непокрытые районы в основном населены теми, кто либо не может позволить себе телефоны с LTE, которые могут принять сигнал Loon, либо в интернете слишком мало информации на их родном языке, и доступ в сеть не стоит затраченных на это усилий.

Теллер понял, что Loon вряд ли сможет выйти в прибыль и вернуть инвестиции, и ставка на воздушный интернет была проиграна.

Воздушное наследство

Но Loon оставит после себя наследство: никто и никогда в мире не тратил столько сил и денег на развитие технологий воздушных шаров, а проект постоянно ставил рекорды по их удержанию в воздухе.

Создатели придумали, как использовать сложные алгоритмы и данные о погоде, чтобы приручить воздушные потоки и ориентироваться в облаках на высоте в 60 тысяч футов (18,2 км).

В конце 2020 года инженеры Loon опубликовали научную статью в журнале Nature, в которой описали свои достижения. Их технология стала прорывом в методах глубокого обучения, которые помогали воздушным шарам автономно создавать сети, работающие в сложных условиях.

Другой прорыв Loon — высокоскоростная передача данных с помощью лучей света — легла в основу отдельного проекта X, Taara.

Несмотря на закрытие Loon и потерю инвестиций, сил и времени, Теллер не называет проект неудачным. По его словам, это «успешный эксперимент», а настоящая неудача — «когда данные говорят, что вы делаете неправильные вещи, а вы продолжаете их делать».

Loon же был успешным — ведь Alphabet закрыла его как только поняла, что он не станет жизнеспособным бизнесом и не решит проблему с отсутствием интернета в труднодоступных местах, считает глава X.

Это методика лаборатории X. Руководство Alphabet продолжает поддерживать идеи и методы своего экспериментального подразделения, а сам Теллер оценивает работу X на 8 баллов из 10.

Ещё несколько десятков шаров Loon остаются в воздухе — их опустят и заберут в течение девяти месяцев. А X продолжит работу над другими безумными идеями, пока Alphabet будет поддерживать её деньгами.

«Если вы не готовы в случае неудачи сказать "Окей, давайте начнем сначала и сделаем что-нибудь ещё", то у вас не получится построить что-то вроде Loon», — говорит Теллер.

#loon #alphabet #интернет

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