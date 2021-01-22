«Из воздушного шара выпустили воздух»: почему Alphabet закрыла Loon, но отказалась назвать это провалом Статьи редакции
Главное из материала Wired, посвященного закрытию Loon.
Запуск и развитие Loon
Кремниевая долина любит безумные вещи, а венчурные капиталисты — инвестировать в безумные идеи и превращать инвестиции в миллиарды долларов. У Alphabet для этого было целое подразделение X, посвященное воплощению безумных идей, и одной из них была Loon.
Это проект, который должен был помочь предоставить доступ в интернет в удалённых районах через сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи с антеннами, солнечными панелями, капсулой с оборудованием и парашютом.
Loon запустили летом 2013 года, и проект поразил скептиков — он был жизнеспособен. Его технологии развивались: шары всё дольше оставались в воздухе раздавали интернет на смартфоны, без специальных терминалов.
В 2017 году он помог перуанцам поддерживать связь после землетрясения в 2017 году, а пуэрториканцам после урагана.
В 2018 году Loon покинул лабораторию X и стал самостоятельным подразделением Alphabet. У него появился свой гендиректор и внешнее финансирование вдобавок к тем миллионам, которые в Loon вложила Google.
В пилотном проекте в Кении в 2020 году Loon успешно предоставила интернет клиентам, и не дало повод Alphabet закрыть проект.
Но в январе 2021 года глава X и председатель совета директоров Loon Астро Теллер рекомендовал Alphabet прекратить финансирование проекта, а новых инвесторов проект не нашёл.
Что пошло не так
Интересно то, как далеко продвинулся Loon до своего закрытия. Сначала Теллер оценивал шансы на успех идеи в 1-2%, к запуску в 2013 году — около 10%. В 2018 году — 50% на 50%.
Но всё изменилось за последние полгода. Перед Loon стояло две проблемных задачи:
- технологический прорыв для доставки интернета на воздушных шарах
- экономическое обоснование, что люди будут платить за это.
Пока инженеры развивали технологии, коммерческая среда ухудшилась. Большая часть мира, где отсутствовала связь, оказалась подключена к мобильной сети через новые вышки: доступность интернета выросла с 75% до 93%.
Остальные непокрытые районы в основном населены теми, кто либо не может позволить себе телефоны с LTE, которые могут принять сигнал Loon, либо в интернете слишком мало информации на их родном языке, и доступ в сеть не стоит затраченных на это усилий.
Теллер понял, что Loon вряд ли сможет выйти в прибыль и вернуть инвестиции, и ставка на воздушный интернет была проиграна.
Воздушное наследство
Но Loon оставит после себя наследство: никто и никогда в мире не тратил столько сил и денег на развитие технологий воздушных шаров, а проект постоянно ставил рекорды по их удержанию в воздухе.
Создатели придумали, как использовать сложные алгоритмы и данные о погоде, чтобы приручить воздушные потоки и ориентироваться в облаках на высоте в 60 тысяч футов (18,2 км).
В конце 2020 года инженеры Loon опубликовали научную статью в журнале Nature, в которой описали свои достижения. Их технология стала прорывом в методах глубокого обучения, которые помогали воздушным шарам автономно создавать сети, работающие в сложных условиях.
Другой прорыв Loon — высокоскоростная передача данных с помощью лучей света — легла в основу отдельного проекта X, Taara.
Несмотря на закрытие Loon и потерю инвестиций, сил и времени, Теллер не называет проект неудачным. По его словам, это «успешный эксперимент», а настоящая неудача — «когда данные говорят, что вы делаете неправильные вещи, а вы продолжаете их делать».
Loon же был успешным — ведь Alphabet закрыла его как только поняла, что он не станет жизнеспособным бизнесом и не решит проблему с отсутствием интернета в труднодоступных местах, считает глава X.
Это методика лаборатории X. Руководство Alphabet продолжает поддерживать идеи и методы своего экспериментального подразделения, а сам Теллер оценивает работу X на 8 баллов из 10.
Ещё несколько десятков шаров Loon остаются в воздухе — их опустят и заберут в течение девяти месяцев. А X продолжит работу над другими безумными идеями, пока Alphabet будет поддерживать её деньгами.
«Если вы не готовы в случае неудачи сказать "Окей, давайте начнем сначала и сделаем что-нибудь ещё", то у вас не получится построить что-то вроде Loon», — говорит Теллер.
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