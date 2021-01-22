Главное из материала Wired, посвященного закрытию Loon.

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Запуск и развитие Loon

Кремниевая долина любит безумные вещи, а венчурные капиталисты — инвестировать в безумные идеи и превращать инвестиции в миллиарды долларов. У Alphabet для этого было целое подразделение X, посвященное воплощению безумных идей, и одной из них была Loon.

Это проект, который должен был помочь предоставить доступ в интернет в удалённых районах через сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи с антеннами, солнечными панелями, капсулой с оборудованием и парашютом.

Loon запустили летом 2013 года, и проект поразил скептиков — он был жизнеспособен. Его технологии развивались: шары всё дольше оставались в воздухе раздавали интернет на смартфоны, без специальных терминалов.

В 2017 году он помог перуанцам поддерживать связь после землетрясения в 2017 году, а пуэрториканцам после урагана.

В 2018 году Loon покинул лабораторию X и стал самостоятельным подразделением Alphabet. У него появился свой гендиректор и внешнее финансирование вдобавок к тем миллионам, которые в Loon вложила Google.

В пилотном проекте в Кении в 2020 году Loon успешно предоставила интернет клиентам, и не дало повод Alphabet закрыть проект.

Но в январе 2021 года глава X и председатель совета директоров Loon Астро Теллер рекомендовал Alphabet прекратить финансирование проекта, а новых инвесторов проект не нашёл.

Что пошло не так

Интересно то, как далеко продвинулся Loon до своего закрытия. Сначала Теллер оценивал шансы на успех идеи в 1-2%, к запуску в 2013 году — около 10%. В 2018 году — 50% на 50%.

Но всё изменилось за последние полгода. Перед Loon стояло две проблемных задачи:

технологический прорыв для доставки интернета на воздушных шарах

экономическое обоснование, что люди будут платить за это.

Пока инженеры развивали технологии, коммерческая среда ухудшилась. Большая часть мира, где отсутствовала связь, оказалась подключена к мобильной сети через новые вышки: доступность интернета выросла с 75% до 93%.

Остальные непокрытые районы в основном населены теми, кто либо не может позволить себе телефоны с LTE, которые могут принять сигнал Loon, либо в интернете слишком мало информации на их родном языке, и доступ в сеть не стоит затраченных на это усилий.

Теллер понял, что Loon вряд ли сможет выйти в прибыль и вернуть инвестиции, и ставка на воздушный интернет была проиграна.

Воздушное наследство

Но Loon оставит после себя наследство: никто и никогда в мире не тратил столько сил и денег на развитие технологий воздушных шаров, а проект постоянно ставил рекорды по их удержанию в воздухе.

Создатели придумали, как использовать сложные алгоритмы и данные о погоде, чтобы приручить воздушные потоки и ориентироваться в облаках на высоте в 60 тысяч футов (18,2 км).

В конце 2020 года инженеры Loon опубликовали научную статью в журнале Nature, в которой описали свои достижения. Их технология стала прорывом в методах глубокого обучения, которые помогали воздушным шарам автономно создавать сети, работающие в сложных условиях.

Другой прорыв Loon — высокоскоростная передача данных с помощью лучей света — легла в основу отдельного проекта X, Taara.

Несмотря на закрытие Loon и потерю инвестиций, сил и времени, Теллер не называет проект неудачным. По его словам, это «успешный эксперимент», а настоящая неудача — «когда данные говорят, что вы делаете неправильные вещи, а вы продолжаете их делать».

Loon же был успешным — ведь Alphabet закрыла его как только поняла, что он не станет жизнеспособным бизнесом и не решит проблему с отсутствием интернета в труднодоступных местах, считает глава X.

Это методика лаборатории X. Руководство Alphabet продолжает поддерживать идеи и методы своего экспериментального подразделения, а сам Теллер оценивает работу X на 8 баллов из 10.

Ещё несколько десятков шаров Loon остаются в воздухе — их опустят и заберут в течение девяти месяцев. А X продолжит работу над другими безумными идеями, пока Alphabet будет поддерживать её деньгами.