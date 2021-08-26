Он нанял юристов, которые пытались перевести суд из Штатов в Ростов-на-Дону и выиграли в одной инстанции — но под давлением мейджеров решил закрыть проект сам и начать другой.

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Житель Ростова-на-Дону Тофиг Курбанов с 2018 года судился в США с крупными музыкальными правообладателями, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Лейблы требовали закрыть его сайты Flvto.biz и 2conv.com, с помощью которых можно скачивать музыку из из видео на YouTube.

В середине 2021 года история противостояния приблизилась к финалу:

Одержав победу в первой инстанции в 2019 году, Тофиг Курбанов проиграл во всех остальных. В 2021 году он отказался выполнять требования суда и перестал сотрудничать со своими адвокатами.

Flvto.biz и 2conv.com больше не работают в США и Великобритании и уже два года заблокированы в России.

Но у Курбанова или его партнёров есть новый проект — сервис MP3Studio, с помощью которого тоже можно скачивать музыку из видео, а ещё ролики из Instagram и TikTok.

Variety

Тофиг Курбанов стал известен в 2019 году, когда выиграл суд против Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment

Flvto.biz и 2conv.com — сайты, на которых пользователи могут скачивать аудио в формате .mp3 из роликов с YouTube, Vimeo и других видеохостингов. Онлайн-конвертеры бесплатные для пользователей, а зарабатывают на рекламе.

Летом 2018 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) обратилась в окружной суд Вирджинии с требованием закрыть Flvto.biz и 2conv.com. Ассоциация представляет интересы музыкальных лейблов, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.

RIAA обвиняла Курбанова в музыкальном пиратстве и нарушении авторских прав: его сайты нелегально распространяли музыку и зарабатывали на рекламе.



Правообладатели рассчитывали на лёгкую победу. RIAA действовала по уже проверенной схеме: ассоциация направила Курбанову претензии по электронной почте и ожидала, что он оставит иск без ответа. В таких случаях суд занимает сторону истца и удовлетворяет все его требования.

Однако Курбанов отреагировал на претензии и нанял для защиты три крупные юридические фирмы: Boston Law Group, Sands Anderson и Ciampa Fray-Witzer.

Его адвокаты попросили суд закрыть дело. Они настаивали на том, что иск подан в неподходящей юрисдикции, потому что на США приходится менее 10% всех посетителей Flvto.biz и 2conv.com, сами сайты полностью управляются из России, а хостинг расположен в Германии.



Суд принял аргументы ответчика и в январе 2019 года закрыл дело ещё до его рассмотрения по существу.



Тофиг Курбанов в 2019 году отказался обсуждать ситуацию и ограничился коротким комментарием: «Судебный иск действительно отклонён, но мы пытаемся достичь окончательного соглашения со звукозаписывающими компаниями и считаем, что нагнетать информационный шум вокруг этого дела не в наших интересах».



Это была единственная победа Курбанова в процессе: все остальные споры он проиграл

Почти сразу, в марте 2019 года, RIAA подала апелляцию. Юристы из фирмы Jenner & Block, нанятые ассоциацией, резко раскритиковали решение судьи и посчитали его ошибочным.

С таким решением единственным судом, в который американские звукозаписывающие компании могут подать иск о миллионах случаях интернет-пиратства в США, стал суд в Ростове-на-Дону в России, где, предположительно, живёт Курбанов.

Таким образом. решение окружного суда даёт интернет-пиратам карт-бланш. Открыв свою лавочку за пределами Соединённых штатов, они будут знать, что недосягаемы для американских судов, даже если обслуживают пользователей из США.



из апелляции RIAA

Правообладателям надо было доказать, что США — подходящая юрисдикция для иска против человека, который живёт в России и управляет своими сервисами оттуда, а в США никогда не был.

Юристы Курбанова утверждали, что дело должны рассматривать в российском суде. Музыкальные лейблы настаивали, что в этом нет необходимости, а Курбанов должен отвечать в американском суде, потому что США — один из основных рынков для Flvto.biz и 2conv.com.

Аргументы правообладателей:

Размер аудитории. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года США были третьими по посещаемости для этих сайтов: Flvto.biz посетили 26,3 млн, а 2conv.com — 5,4 млн пользователей из этой страны. Вместе это почти 32 млн пользователей или около 10% жителей США, которые скачали через сайты Курбанова почти 100 млн аудиофайлов.



С октября 2017 года по сентябрь 2018 года США были третьими по посещаемости для этих сайтов: Flvto.biz посетили 26,3 млн, а 2conv.com — 5,4 млн пользователей из этой страны. Вместе это почти 32 млн пользователей или около 10% жителей США, которые скачали через сайты Курбанова почти 100 млн аудиофайлов. Геотаргетинг рекламы. Истцы провели собственное расследование и выяснили, что Flvto.biz и 2conv.com показывают рекламу пользователям с учётом их местоположения. То есть можно настроить таргетинг так, чтобы объявления видели посетители из США или Вирджинии в частности. В доказательство правообладатели приводили политику конфиденциальности Flvto.biz и 2conv.com: в них прописано, что сайты могут собирать некоторую информацию о пользователях, включая IP-адрес и страну.

Истцы провели собственное расследование и выяснили, что Flvto.biz и 2conv.com показывают рекламу пользователям с учётом их местоположения. То есть можно настроить таргетинг так, чтобы объявления видели посетители из США или Вирджинии в частности. В доказательство правообладатели приводили политику конфиденциальности Flvto.biz и 2conv.com: в них прописано, что сайты могут собирать некоторую информацию о пользователях, включая IP-адрес и страну. Работа с бизнесом и правительством в США. У ответчика есть DMCA-агент в Бюро авторского права США, что нетипично для сайта, который не ориентируется на США. Также у него заключен договор с калифорнийским рекламным брокером Advertise.com, его домены зарегистрированы через американского регистратора GoDaddy, а какое-то время он пользовался услугами Amazon Web Services.

Для рассмотрения дела у суда не хватает персональной юрисдикции над ответчиком, который живёт в России и никогда не был в США.

Сайты доступны по всему миру, а не сделаны специально для пользователей из США.

Более 90% посетителей Flvto.biz находятся за пределами США. В случае 2conv.com этот показатель превышает 94%.

Размещение рекламы на сайтах передано на аутсорс: её настройкой занимаются сторонние компании.

Регистрация агента DMCA автоматически не означает, что сайт попадает под юрисдикцию США.



В июне 2020 года Апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, а значит, вопрос о подходящей юрисдикции должны пересмотреть. Юристы Курбанова пытались остановить процесс, в том числе обращались в Верховный суд США, но их просьбы отклонили.



Flvto.biz и 2conv.com посетили более 500 тысяч уникальных пользователей из Вирджинии за год, а этого достаточно, чтобы признать, что Курбанов целенаправленно вёл бизнес в США и в этом штате в частности. А значит, юрисдикция подходит для рассмотрения иска, заключил суд.

Кроме того, суд отметил, что если сайты не берут с пользователей плату, это ещё не делает их отношения некоммерческими. Многие компании делают бесплатные сервисы, а зарабатывают на рекламе, которую показывают своим пользователям.

Ещё одна попытка перенести суд в Россию

Юристы Курбанова пытались ещё раз убедить суд, что музыкальные лейблы могут подать иск в России. Истцы с самого начала возражали, потому что это «неэффективная стратегия для защиты прав в соответствии с американским законодательством или для получения значимой помощи в борьбе с интернет-пиратами».

Однако представители Flvto.biz отметили, что у правообладателей уже есть успешный опыт защиты авторских прав в российских судах, в том числе у Sony, Universal и Warner. В подтверждение своих слов юристы перечислили шесть исков: например, как лейблы добились удаления пиратских музыкальных приложений из магазина Google Play. Юристы привели шесть таких исков.

Эти материалы показывают, что истцы определённо чувствуют себя комфортно в российских судах и у них есть эффективные средства для защиты своих прав в России, где проживает мистер Курбанов и откуда он управляет своими сайтами.

юристы Тофига Курбанова



Однако окружной суд Вирджинии не принял их аргументы и в марте 2021 года приступил к разбирательству дела о пиратстве по существу. Истцы и ответчик должны подготовить доказательства и аргументы по своей позиции.

Спор из-за данных пользователей

В рамках процесса лейблы запросили логи Flvto.biz и 2conv.com: по каким ссылкам пользователи попадают на эти сайты, в каких странах находятся посетители, какие видео и аудио они загружают и так далее. Информация о том, где живут пользователи, должна была стать основным доказательством правообладателей.

Курбанов отвечал, что не может предоставить журналы активности пользователей, потому что у него нет запрошенных данных. Он заявил, что собирать и хранить такие логи «неоправданно обременительно». Лейблы были уверены, что Flvto.biz и 2conv.com собирали необходимые сведения. По их мнению, Курбанов специально отключил сбор логов и настроил свои сервера так, чтобы они постоянно перезаписывали данные о пользователях и файлах, которые они загружают.

Суд по просьбе лейблов обязал Flvto.biz и 2conv собрать и предоставить необходимые данные. Курбанов и его юристы просили суд отменить постановление, ссылаясь на технические сложности и вопросы безопасности пользователей.

Например, для записи посетителей сайтов и URL-адресов, которые они вводят, потребуется 2,7 ТБ хранилища каждый месяц, а сбор некоторых данных может нарушать законы Германии, где расположены серверы Flvto.biz.

Но суд оставил постановление в силе: Flvto.biz и 2conv обязаны собрать и предоставить данные, которые запрашивают истцы.

Отказ Курбанова от адвокатов и участия в суде

Неожиданный для участников процесса и профильных изданий поворот в процессе произошёл в конце июля. Юристы Курбанова подали заявление о выходе из разбирательств. Они объяснили суду, что решение связано с позицией теперь их уже бывшего клиента.

Курбанов отказался дать информацию, которую просили лейблы. Более того, он заявил адвокатам, что больше не намерен участвовать в судебных разбирательствах, поскольку по-прежнему считает, что не попадает под юрисдикцию американского суда.

Если суд одобрит ходатойство об отводе, юристы должны передать адрес электронной почты и номер телефона Курбанова представителям RIAA. Издание TorrentFreak пишет, что после отказа Курбанова от защиты музыкальные лейблы скорее всего выиграют дело по старой схеме: попросят рассмотреть иск заочно и заблокировать Flvto.biz и 2conv.com.



«Мы разочарованы тем, что всё закончилось вот так. Мы всегда считали, что дело верное», — заявил Эван Фрай-Витцер, один из юристов Курбанова. По его словам, адвокаты считают, что подобные сервисы не нарушают авторских прав.

Закрытие Flvto.biz и 2conv.com в США

Тофиг Курбанов, который раньше объяснял свою позицию хотя бы через адвокатов, окончательно пропал из публичного поля. Flvto.biz и 2conv.com закрыли доступ для пользователей в США, не дожидаясь завершения суда. При попытке открыть один из сайтов пользователь видит уведомление о том, что сервис недоступен в США. Какое-то время, в конце июля, на сайте было короткое объяснение причин закрытия.

Как вы, возможно, слышали, наша индустрия подверглась яростным нападкам со стороны некоторых американских правообладателей. Потому для flvto.biz стало финансово непрактичным поддерживать сервис в США.

Соответственно, flvto.biz прекращает работать в США.

Мы благодарим за вашу лояльность и покровительство и желаем вам здоровья и безопасности.

Искренне ваши, flvto.biz.



Несмотря на поражение в суде, Курбанов или его партнёры делают похожий сервис, который пока нигде не заблокирован

Flvto.biz и 2conv.com не работают не только в США, но ещё и в России и Великобритании. При этом сайты по-прежнему доступны в Нидерландах, выяснил редактор vc.ru с помощью VPN. Издание TorrentFreak пишет, что сайты работают без ограничений в Канаде, Австралии, Германии, Индии.

В России Роскомнадзор заблокировал Flvto.biz и 2conv.com за нарушение авторских прав ещё в 2019 году по решению Мосгорсуда:

Flvto.biz заблокировали по иску лейбла S.B.A. Music Publishing (входит в Warner Music).

С иском о блокировке 2conv.com в суд обратилась Universal Music.

Оба иска поданы к хостинг-провайдерам, на которых размещались Flvto.biz и 2conv.com. Владельцев сайтов среди ответчиков нет.

Однако, судя по всему, Тофиг Курбанов продолжает работать и в США, и в России. Если на Flvto.biz или 2conv.com нажать «скачать конвертер», пользователя перенаправит на сайт другого сервиса — MP3Studio.

Это не веб-конвертер, как Flvto.biz или 2conv.com, а полноценное приложение для Windows, Android и Mac. С его помощью можно скачивать музыку с YouTube, видео из TikTok без водяного знака, истории и видео из Instagram.



В MP3Studio можно управлять библиотекой музыки и видео, которые пользователь скачал.

В MP3Studio нет рекламы, в отличие от Flvto.biz и 2conv.com. Сервис зарабатывает на своих пользователях напрямую: им доступно только три бесплатных конвертации, затем нужно купить премиум-версию. Можно купить безлимитный премиум за 3732 рубля ($49,99) либо оформить подписку за 500 рублей в месяц ($6,99).



Создателем указан индивидуальный предприниматель Курбанов Тофиг Тофигович, зарегистрированный в Ростове-на-Дону. Но платежи получает компания Paddle.com, которая также отвечает за возвраты и другие вопросы, связанные с покупкой.

Но платежи получает компания Paddle.com, которая также отвечает за возвраты и другие вопросы, связанные с покупкой. Paddle.com — лондонская платформа для бизнеса, с помощью которой можно принимать оплату по картам и следить за продажами.

В условиях использования Flvto.biz и MP3Studio указан один и тот же контакт для жалоб правообладателей на нарушение авторских прав — DMCA-агент Артём Отставнов. Адрес для обращений зарегистрирован в Ростове-на-Дону.

У сервисов разные юридические лица: Flvto.biz работает через российскую ООО «Перспектива» (реквизиты не указаны), а MP3Studio — через кипрскую Able Sun LTD.



Высокий суд Англии и Уэльса предполагает, что обе компании связаны с Курбановым. Суд заблокировал Flvto.biz, 2conv.com и и ещё шесть подобных сайтов по требованию нескольких музыкальных лейблов.

Английский суд опирался на доказательства, которые привёл ИТ-специалист Майкл Уолш. Он консультировал Британскую ассоциацию производителей фонограмм (BPI), которая представляет интересы лейблов.



В декабре 2019 года Уолш скачал приложение Downloader App from Flvto. Издателем была Able Sun Holdings Limited, эта же компания указана в форме оплаты для получения более трёх загрузок. Однако в выписке по кредитной карте Уолш увидел, что получателем указан "paddle.net flyto". Paddle — лондонский оператор платежей по кредитным картам.

Специалист изучил документацию на сайте, записи приложения в реестре его компьютера и обнаружил связи с Курбановым, Отставновым и Able Sun LTD. Также упоминалась компания Hotger — это закрывшаяся ростовская студия, которая когда-то разрабатывала приложение для Flvto.