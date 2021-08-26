Тофиг против: житель Ростова три года судился в США с гигантами музбизнеса из-за сервиса для скачивания треков из видео Статьи редакции
Он нанял юристов, которые пытались перевести суд из Штатов в Ростов-на-Дону и выиграли в одной инстанции — но под давлением мейджеров решил закрыть проект сам и начать другой.
Житель Ростова-на-Дону Тофиг Курбанов с 2018 года судился в США с крупными музыкальными правообладателями, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Лейблы требовали закрыть его сайты Flvto.biz и 2conv.com, с помощью которых можно скачивать музыку из из видео на YouTube.
В середине 2021 года история противостояния приблизилась к финалу:
- Одержав победу в первой инстанции в 2019 году, Тофиг Курбанов проиграл во всех остальных. В 2021 году он отказался выполнять требования суда и перестал сотрудничать со своими адвокатами.
- Flvto.biz и 2conv.com больше не работают в США и Великобритании и уже два года заблокированы в России.
- Но у Курбанова или его партнёров есть новый проект — сервис MP3Studio, с помощью которого тоже можно скачивать музыку из видео, а ещё ролики из Instagram и TikTok.
Тофиг Курбанов стал известен в 2019 году, когда выиграл суд против Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment
- Flvto.biz и 2conv.com — сайты, на которых пользователи могут скачивать аудио в формате .mp3 из роликов с YouTube, Vimeo и других видеохостингов. Онлайн-конвертеры бесплатные для пользователей, а зарабатывают на рекламе.
- Летом 2018 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) обратилась в окружной суд Вирджинии с требованием закрыть Flvto.biz и 2conv.com. Ассоциация представляет интересы музыкальных лейблов, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment.
- RIAA обвиняла Курбанова в музыкальном пиратстве и нарушении авторских прав: его сайты нелегально распространяли музыку и зарабатывали на рекламе.
- Правообладатели рассчитывали на лёгкую победу. RIAA действовала по уже проверенной схеме: ассоциация направила Курбанову претензии по электронной почте и ожидала, что он оставит иск без ответа. В таких случаях суд занимает сторону истца и удовлетворяет все его требования.
- Однако Курбанов отреагировал на претензии и нанял для защиты три крупные юридические фирмы: Boston Law Group, Sands Anderson и Ciampa Fray-Witzer.
- Его адвокаты попросили суд закрыть дело. Они настаивали на том, что иск подан в неподходящей юрисдикции, потому что на США приходится менее 10% всех посетителей Flvto.biz и 2conv.com, сами сайты полностью управляются из России, а хостинг расположен в Германии.
- Суд принял аргументы ответчика и в январе 2019 года закрыл дело ещё до его рассмотрения по существу.
- Тофиг Курбанов в 2019 году отказался обсуждать ситуацию и ограничился коротким комментарием: «Судебный иск действительно отклонён, но мы пытаемся достичь окончательного соглашения со звукозаписывающими компаниями и считаем, что нагнетать информационный шум вокруг этого дела не в наших интересах».
Это была единственная победа Курбанова в процессе: все остальные споры он проиграл
Почти сразу, в марте 2019 года, RIAA подала апелляцию. Юристы из фирмы Jenner & Block, нанятые ассоциацией, резко раскритиковали решение судьи и посчитали его ошибочным.
Правообладателям надо было доказать, что США — подходящая юрисдикция для иска против человека, который живёт в России и управляет своими сервисами оттуда, а в США никогда не был.
Юристы Курбанова утверждали, что дело должны рассматривать в российском суде. Музыкальные лейблы настаивали, что в этом нет необходимости, а Курбанов должен отвечать в американском суде, потому что США — один из основных рынков для Flvto.biz и 2conv.com.
Аргументы правообладателей:
- Размер аудитории. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года США были третьими по посещаемости для этих сайтов: Flvto.biz посетили 26,3 млн, а 2conv.com — 5,4 млн пользователей из этой страны. Вместе это почти 32 млн пользователей или около 10% жителей США, которые скачали через сайты Курбанова почти 100 млн аудиофайлов.
- Геотаргетинг рекламы. Истцы провели собственное расследование и выяснили, что Flvto.biz и 2conv.com показывают рекламу пользователям с учётом их местоположения. То есть можно настроить таргетинг так, чтобы объявления видели посетители из США или Вирджинии в частности. В доказательство правообладатели приводили политику конфиденциальности Flvto.biz и 2conv.com: в них прописано, что сайты могут собирать некоторую информацию о пользователях, включая IP-адрес и страну.
- Работа с бизнесом и правительством в США. У ответчика есть DMCA-агент в Бюро авторского права США, что нетипично для сайта, который не ориентируется на США. Также у него заключен договор с калифорнийским рекламным брокером Advertise.com, его домены зарегистрированы через американского регистратора GoDaddy, а какое-то время он пользовался услугами Amazon Web Services.
- Для рассмотрения дела у суда не хватает персональной юрисдикции над ответчиком, который живёт в России и никогда не был в США.
- Сайты доступны по всему миру, а не сделаны специально для пользователей из США.
- Более 90% посетителей Flvto.biz находятся за пределами США. В случае 2conv.com этот показатель превышает 94%.
- Размещение рекламы на сайтах передано на аутсорс: её настройкой занимаются сторонние компании.
- Регистрация агента DMCA автоматически не означает, что сайт попадает под юрисдикцию США.
Flvto.biz и 2conv.com посетили более 500 тысяч уникальных пользователей из Вирджинии за год, а этого достаточно, чтобы признать, что Курбанов целенаправленно вёл бизнес в США и в этом штате в частности. А значит, юрисдикция подходит для рассмотрения иска, заключил суд.
Кроме того, суд отметил, что если сайты не берут с пользователей плату, это ещё не делает их отношения некоммерческими. Многие компании делают бесплатные сервисы, а зарабатывают на рекламе, которую показывают своим пользователям.
Ещё одна попытка перенести суд в Россию
Юристы Курбанова пытались ещё раз убедить суд, что музыкальные лейблы могут подать иск в России. Истцы с самого начала возражали, потому что это «неэффективная стратегия для защиты прав в соответствии с американским законодательством или для получения значимой помощи в борьбе с интернет-пиратами».
Однако представители Flvto.biz отметили, что у правообладателей уже есть успешный опыт защиты авторских прав в российских судах, в том числе у Sony, Universal и Warner. В подтверждение своих слов юристы перечислили шесть исков: например, как лейблы добились удаления пиратских музыкальных приложений из магазина Google Play. Юристы привели шесть таких исков.
Однако окружной суд Вирджинии не принял их аргументы и в марте 2021 года приступил к разбирательству дела о пиратстве по существу. Истцы и ответчик должны подготовить доказательства и аргументы по своей позиции.
Спор из-за данных пользователей
В рамках процесса лейблы запросили логи Flvto.biz и 2conv.com: по каким ссылкам пользователи попадают на эти сайты, в каких странах находятся посетители, какие видео и аудио они загружают и так далее. Информация о том, где живут пользователи, должна была стать основным доказательством правообладателей.
Курбанов отвечал, что не может предоставить журналы активности пользователей, потому что у него нет запрошенных данных. Он заявил, что собирать и хранить такие логи «неоправданно обременительно». Лейблы были уверены, что Flvto.biz и 2conv.com собирали необходимые сведения. По их мнению, Курбанов специально отключил сбор логов и настроил свои сервера так, чтобы они постоянно перезаписывали данные о пользователях и файлах, которые они загружают.
Суд по просьбе лейблов обязал Flvto.biz и 2conv собрать и предоставить необходимые данные. Курбанов и его юристы просили суд отменить постановление, ссылаясь на технические сложности и вопросы безопасности пользователей.
Например, для записи посетителей сайтов и URL-адресов, которые они вводят, потребуется 2,7 ТБ хранилища каждый месяц, а сбор некоторых данных может нарушать законы Германии, где расположены серверы Flvto.biz.
Но суд оставил постановление в силе: Flvto.biz и 2conv обязаны собрать и предоставить данные, которые запрашивают истцы.
Отказ Курбанова от адвокатов и участия в суде
Неожиданный для участников процесса и профильных изданий поворот в процессе произошёл в конце июля. Юристы Курбанова подали заявление о выходе из разбирательств. Они объяснили суду, что решение связано с позицией теперь их уже бывшего клиента.
Курбанов отказался дать информацию, которую просили лейблы. Более того, он заявил адвокатам, что больше не намерен участвовать в судебных разбирательствах, поскольку по-прежнему считает, что не попадает под юрисдикцию американского суда.
Если суд одобрит ходатойство об отводе, юристы должны передать адрес электронной почты и номер телефона Курбанова представителям RIAA. Издание TorrentFreak пишет, что после отказа Курбанова от защиты музыкальные лейблы скорее всего выиграют дело по старой схеме: попросят рассмотреть иск заочно и заблокировать Flvto.biz и 2conv.com.
«Мы разочарованы тем, что всё закончилось вот так. Мы всегда считали, что дело верное», — заявил Эван Фрай-Витцер, один из юристов Курбанова. По его словам, адвокаты считают, что подобные сервисы не нарушают авторских прав.
Закрытие Flvto.biz и 2conv.com в США
Тофиг Курбанов, который раньше объяснял свою позицию хотя бы через адвокатов, окончательно пропал из публичного поля. Flvto.biz и 2conv.com закрыли доступ для пользователей в США, не дожидаясь завершения суда. При попытке открыть один из сайтов пользователь видит уведомление о том, что сервис недоступен в США. Какое-то время, в конце июля, на сайте было короткое объяснение причин закрытия.
Несмотря на поражение в суде, Курбанов или его партнёры делают похожий сервис, который пока нигде не заблокирован
Flvto.biz и 2conv.com не работают не только в США, но ещё и в России и Великобритании. При этом сайты по-прежнему доступны в Нидерландах, выяснил редактор vc.ru с помощью VPN. Издание TorrentFreak пишет, что сайты работают без ограничений в Канаде, Австралии, Германии, Индии.
В России Роскомнадзор заблокировал Flvto.biz и 2conv.com за нарушение авторских прав ещё в 2019 году по решению Мосгорсуда:
- Flvto.biz заблокировали по иску лейбла S.B.A. Music Publishing (входит в Warner Music).
- С иском о блокировке 2conv.com в суд обратилась Universal Music.
- Оба иска поданы к хостинг-провайдерам, на которых размещались Flvto.biz и 2conv.com. Владельцев сайтов среди ответчиков нет.
Однако, судя по всему, Тофиг Курбанов продолжает работать и в США, и в России. Если на Flvto.biz или 2conv.com нажать «скачать конвертер», пользователя перенаправит на сайт другого сервиса — MP3Studio.
- Это не веб-конвертер, как Flvto.biz или 2conv.com, а полноценное приложение для Windows, Android и Mac. С его помощью можно скачивать музыку с YouTube, видео из TikTok без водяного знака, истории и видео из Instagram.
- В MP3Studio можно управлять библиотекой музыки и видео, которые пользователь скачал.
- В MP3Studio нет рекламы, в отличие от Flvto.biz и 2conv.com. Сервис зарабатывает на своих пользователях напрямую: им доступно только три бесплатных конвертации, затем нужно купить премиум-версию. Можно купить безлимитный премиум за 3732 рубля ($49,99) либо оформить подписку за 500 рублей в месяц ($6,99).
- Создателем указан индивидуальный предприниматель Курбанов Тофиг Тофигович, зарегистрированный в Ростове-на-Дону. Но платежи получает компания Paddle.com, которая также отвечает за возвраты и другие вопросы, связанные с покупкой.
- Paddle.com — лондонская платформа для бизнеса, с помощью которой можно принимать оплату по картам и следить за продажами.
В условиях использования Flvto.biz и MP3Studio указан один и тот же контакт для жалоб правообладателей на нарушение авторских прав — DMCA-агент Артём Отставнов. Адрес для обращений зарегистрирован в Ростове-на-Дону.
- У сервисов разные юридические лица: Flvto.biz работает через российскую ООО «Перспектива» (реквизиты не указаны), а MP3Studio — через кипрскую Able Sun LTD.
- Высокий суд Англии и Уэльса предполагает, что обе компании связаны с Курбановым. Суд заблокировал Flvto.biz, 2conv.com и и ещё шесть подобных сайтов по требованию нескольких музыкальных лейблов.
- Английский суд опирался на доказательства, которые привёл ИТ-специалист Майкл Уолш. Он консультировал Британскую ассоциацию производителей фонограмм (BPI), которая представляет интересы лейблов.
- В декабре 2019 года Уолш скачал приложение Downloader App from Flvto. Издателем была Able Sun Holdings Limited, эта же компания указана в форме оплаты для получения более трёх загрузок. Однако в выписке по кредитной карте Уолш увидел, что получателем указан "paddle.net flyto". Paddle — лондонский оператор платежей по кредитным картам.
- Специалист изучил документацию на сайте, записи приложения в реестре его компьютера и обнаружил связи с Курбановым, Отставновым и Able Sun LTD. Также упоминалась компания Hotger — это закрывшаяся ростовская студия, которая когда-то разрабатывала приложение для Flvto.
На момент публикации заметки DMCA-агент Артём Отставнов не ответил на вопросы vc.ru о причинах закрытия Flvto.biz в США и связях MP3Studio с Тофигом Курбановым. Сам Курбанов закрыл свою страницу во «ВКонтакте», написать ему сообщение невозможно.
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