Издание uDiscover Music вспоминает, как создавали первые пластинки Дэвиса и Пресли, где использовали первые технологии шумоподавления от Dolby и как студии впервые разрешили музыкантам работать над альбомами месяцами.

Дэвид Боуи на студии Hansa The Guardian

Начало индустрии звукозаписи положили изобретатели 19 века Томас Эдисон и Александр Грэм, создав первые фонографы и графофоны. К Первой мировой войне студии появились во многих крупных городах мира. Одна из них — нью-йоркская OKeh Records, основанная в 1918 году Отто Хайнеманом.

В 1930-х студии активно записывали саундтреки для кинокомпаний, а работать с самостоятельными музыкантами-исполнителями начали только в 1940-х годах — с появлением магнитных лент, которые позволяли записывать музыку в лучшем качестве.

В послевоенную эпоху инженеры также испытывали новые технологии: использовали многоканальную запись, накладывали дорожки друг на друга, экспериментировали с реверберацией.

«Колыбель рока и R&B» в Мемфисе

Одной из первых знаковых для индустрии студий стала Memphis Recording Service в Теннесси — более известная как Sun Studios. Её основал диджей и радиоинженер из Алабамы Сэм Филлипс в январе 1950 года, в переоборудованном гараже. Тогда он записывал любителей, а затем пытался продавать кассеты крупным лейблам.

Вскоре Филлипс взялся продюсировать Хаулина Вулфа и Би Би Кинга, и его крошечная микшерная с пультом Presto и потребительскими магнитофонами Crestwood и Bell стала «колыбелью рока и R&B». Он же записал одну из ключевых для рок-н-ролла композиций — “Rocket 88” Джеки Бренстона и Айка Тёрнера.

В 1952 году Филлипс основал свой собственный лейбл Sun Records и записывал Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Роя Орбисона, Карла Перкинса и Джонни Кэша. А в 1956-м в его студии состоялось одно из самых известных событий в истории музыкальной импровизации: джем-сейшен "Million Dollar Quartet" с участием Пресли, Перкинса, Льюиса и Кэша.

Видеотур по комнатам Sun Studios

Бункеры и эхокамеры в студиях Capitol Tower

В конце 1950-х прогрессировал студийный дизайн. В 1956 году компания Capitol Records завершила строительство Capitol Tower — одного из самых знаковых зданий в Лос-Анджелесе. Именно там записывались Нэт Кинг Коул, Бобби Джентри, Пегги Ли, а также Фрэнк Синатра с альбомом "Conducts Tone Poems of Color".

В подземных бункерах студий Capitol Tower построили эхокамеры — чтобы создавать эффекты эхо и реверберации. В одной из них группа Beach Boys записала свою композицию “Good Vibrations”. Звуковые панели в студии обили деревом с одной стороны и стекловолокном с другой, а полы залили смесью из бетона и пробки, чтобы устранить звуковые помехи.

Круглое здание студии Capitol Tower CoStar

Хорошая акустика в церкви и «нэшвиллское звучание»

В 1959 году в Нью-Джерси открыл свою джазовую студию Blue Note инженер Руди Ван Гельдер — с потолками из кедра высотой 12 метров. До этого он записывал Майлза Дэвиса и Кэннонболла Эддерли в гостиной у родителей и верил, что атмосфера в студии напрямую влияет на музыку.

Однажды человек захотел отправить космонавта на Луну, но осуществил его желание инженер. Так и здесь: музыканты хотят звучать определённым образом, и моя задача — воплотить их представления в жизнь. Для этого я построил студию, задал атмосферу, выбрал оборудование и решаю, как с ним работать. Руди Ван Гельдер инженер и основатель Blue Note

Ещё одной знаковой джазовой студией стала в 1950-х WMGM: на ней писались Каунт Бейси, Билли Холлидей, Джонни Ходжес, а также сессии Майлза Дэвиса, Джила Эванса и Джерри Маллигана.

Джазовые инженеры также заметили хорошую акустику в старых церквях и потому нередко оборудовали их под студии. Columbia Records, например, купила помещение бывшей армянской церкви — с потолками высотой более 30,5 м. Так поступила и студия Decca Records, записывавшая Билли Холидей, Бадди Холли и Bill Haley & His Comets.

Одной из самых успешных, по словам издания, студий была нэшвиллская RCA Studio B, открытая в 1957 году. В ней режиссёры создали особое «нэшвиллское звучание», уделив внимание бэк-вокалу и струнным. Студия записывала Элвиса Пресли, а в сумме выпустила более 35 тысяч песен, более 1000 из которых стали хитами Billboard.

Студии становятся «творческими мастерскими»

С 1965 по 1967 год студии превратились из рабочих помещений в «творческие мастерские», пишет издание, и большую роль стали играть продюсеры. Они сводили многоканальные, в основном 8-дорожечные записи, которые изобрели в 1950-х.

В Британии первой многодорожечную запись использовала лондонская Trident Studios в 1969 году, установив аппаратуру Ampex. Она же первой среди британских студий использовала систему шумоподавления — от Dolby.

Среди знаковых пластинок Trident Studios:

Дебютный альбом Джеймса Тейлора (1968).

Альбом The Rolling Stones "Let It Bleed" (1969).



Первые четыре альбома Queen.



"The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" Дэвида Боуи.

Альбом "Transformer" Лу Рида.

Основатель студии Норман Шеффилд запретил инженерам носить белые халаты, чтобы создать расслабленную атмосферу, и «знал цену инструментам», пишет издание.

Например, на знаменитом «фортепиано Trident», рояле ручного производства 19 века компании C.Bechstein, записал свою композицию "Your Song" Элтон Джон.

На знаменитом «фортепиано Trident» писались Queen, Боуи, Элтон Джон, Лу Рид и The Beatles

Лондонская Abbey Road и возможность записывать альбом постепенно

Великобритания подарила индустрии десяток студий звукозаписи. Например:

Sarm West в Ноттинг-Хилле (Led Zeppelin, Боб Марли, Band Aid).

Britannia Row в Ислингтоне (Pink Floyd, Squeeze, Joy Division).

Olympic Studios в Барнсе (The Rolling Stones, Джими Хендрикс).

Но ни одна из них не сравнится по значению со студиями Abbey Road, считает издание. Чаще всего студию ассоциируют с The Beatles — из-за одноимённого альбома, однако там также записала свой альбом "The Dark Side Of The Moon” группа Pink Floyd, а Duran Duran выпустила на ней свою дебютную пластинку.

Обложка альбома The Beatles ”Abbey Road” Ян Макмиллан

Сама же The Beatles впервые посетила Abbey Road в 1962 году и удивились её возможностям:

В студиях были высокие потолки и хорошая акустика.

Главный зал вмещал целый оркестр.

В кладовой хранились сотни ударных инструментов.

Деревянные полы были покрыты индийскими коврами для звукоизоляции.

«Битлы» открывали благодаря звукорежиссёрам студии и оборудованию новые горизонты: пускали запись в обратную сторону, намеренно добивались эффекта «заводки» — вибраций и быстро нарастающих по амплитуде звуков.

В 1970-х звукозаписывающие компании также стали давать группам больше времени на запись — иногда целые месяцы. На альбом "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band" у The Beatles ушло примерно 700 часов. До этого музыканты снимали студии всего на несколько дней.

Соул и блюз в небольших помещениях Motown Records и Chess Records

Британские музыканты, впрочем, всё чаще обращали внимание на студии звукозаписи в США. Пол Маккартни, например, часто просил режиссёров Abbey Road воссоздать «американское звучание», которое, по его словам, отличалось глубокими басами.

В пример он приводил Motown Records в Детройте, которую основал в 1959 году продюсер Берри Горди — на месте бывшей фотостудии и гаража. За семь лет работы Горди Motown Records арендовал ещё семь соседних домов.

Изначально Motown Records использовала базовые трёхканальные рекордеры: один для барабанов и баса, второй — для прочих инструментов, а третий — для вокалистов. Однако делала она это по-особенному, пишет издание, и потому не переставала выпускать хиты Стиви Уандера, The Miracles, The Supremes и Марвина Гэя.

В небольших помещениях работала и Chess Records, где записывали свои песни Чак Берри, Мадди Уотерс и Этта Джеймс. У Chess Records было несколько точек в Чикаго, но знаковой стала студия по адресу 2120 South Michigan Avenue — группа The Rolling Stones посвятила ей одноимённую композицию в 1964-м.

В конце 1960-х фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер решил сам создать передвижную Mobile Studio — в грузовике фирмы DAF с 16-дорожечной аппаратурой. Студия Джаггера записала композицию “Smoke On The Water” группы Deep Purple и «живое» выступление Боба Марли с песней "No Woman, No Cry".

Основатель Motown Records Берри Горди Motown Museum

Hansa Tonstudio с видом на Берлинскую стену

Большинство известных студий находятся в США и Великобритании, но были и другие — например, немецкая Hansa Tonstudio, записавшая «Берлинскую трилогию» Дэвида Боуи: серию из альбомов "Heroes", "Low" и "Lodger".

В 1920-х в здании Hansa Tonstudio с видом на Берлинскую стену и её сторожевые башни проходили концерты классической музыки, а после — заседания нацистов СС. В 1976 году братья Питер и Томас Майзели переоборудовали помещения под студии.

Продюсер Depeche Mode Гарет Джонс вспоминает, как прокладывал кабели по лестницам между комнатами, чтобы добиться интересных ревербераций на альбоме "Black Celebration".

Hansa Tonstudio прославилась своим «жутковатым и мрачным звучанием» и привлекла, помимо Боуи, также Игги Попа, группу R. E. M., U2 с альбомом Achtung Baby, а также Boney M. Последняя записала на ней композиции “Rivers Of Babylon” и “Brown Girl In The Ring”.

Когда Боуи вернулся в Hansa в 1982 году, чтобы записать свой мини-альбом Baal, студия вложилась в новые технологии — установила, например, одну из лучших консолей в истории звукозаписи: SSL 4000E.

Видеотур по помещениям студии Hansa Tonstudio

Студии вместо гробов, исследовательские лаборатории и жильё для длительных записей

Здания звукозаписывающих студий часто имеют за собой историю:

В здании их бетонных блоков шеффилдской Muscle Shoals раньше продавались гробы, а с 1969-го в них записывались Пол Саймон, The Rolling Stones и Вилли Нельсон.

На месте голливудской A&M Records в 1917-м работала киностудия Чарли Чаплина. А в 1960-1970 годах там уже записывались группы The Flying Burrito Brothers и Carpenters, а также Джони Митчелл.



Английскую Surrey Sound Studio открыли в здании бывшей деревенской ратуши. В конце 1970-х и начале 1980-х группа The Police записала там свои первые три альбома.



На месте популярной в 1970-х студии Sound 80 в Миннеаполисе в 1990-х открыли исследовательский центр звукового дизайна Orfield Labs, в котором находится безэховая камера — зафиксированная в «Книге рекордов Гиннесса» как самое тихое место на Земле, поскольку поглощает 99,99% звуков. Раньше там записывались Cat Stevens, Принс и Боб Дилан со своим 15-м студийным альбомом "Blood On The Tracks".

В 1960-1970 годах музыканты всё больше времени проводили на студиях, поскольку записывали много инструментов на многодорожечной аппаратуре. Для этого студии оборудовали целые комплексы с жилыми помещениями — часто вдали от городов.

Так поступила Rockfield Studios, отремонтировав полуразрушенные фермерские постройки в Уэльсе. Там группа Queen записала "Bohemian Rhapsody", а Oasis — "Wonderwall". С Rockfield также работали группы Black Sabbath, Motörhead, Adam and the Ants и Coldplay.

Документальный фильм Oasis «Возвращение в Rockfield»

ПО в студиях, звукозапись на дому и будущее рынка

Чтобы адаптироваться к цифровизации, современные студии — от маленьких до дорогих вроде южноафриканской BOP Studios стоимостью $100 млн — внедряли в работу программное обеспечение.

Universal Music, например, установила в студии ПО для звукозаписи Pro Tools HD, Native 12 и Logic Pro X, микрофоны Neuman U87 и предусилители Avalon 737. Среди музыкантов, которые работали в студиях Universal, — Адель, Кайли Миноуг и Лиза Мари Пресли.

По мере того как бюджеты на звукозапись сокращались, а компьютеры и аудиопрограммы становились дешевле и меньше по размеру, музыканты стали открывать студии на дому.

Однако инженер и автор книги о звукозаписывающих студиях "The Great British Recording Studios" Говард Мэсси считает, что отказываться от помощи профессионалов не совсем верно. «Далеко не многие артисты умеют продюсировать собственные записи и объективно оценивать себя», — говорит он.

К 2021-у многие студии закрылись: например, Townhouse Studios, где записывались Фил Коллинз и Pulp, отдали под элитное жильё. Но это не значит, что профессиональных студий скоро не останется, считает издание.