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Техника
Лиана Липанова
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XDA Developers: Samsung занялась разработкой собственной службы обмена файлами, похожей на AirDrop от Apple Материал редакции

Quick Share позволит передавать данные не только на другие смартфоны, но и на «умные» устройства с помощью облака.

  • Samsung занялась разработкой собственной службы обмена файлами Quick Share. Функция появится в новом смартфоне Galaxy S20, запуск которого запланирован на 11 февраля 2020 года, сообщает XDA Developers со ссылкой на источники.
  • Функция будет работать аналогично AirDrop от Apple и позволит делиться файлами с другими пользователями, которые находятся рядом, если у них тоже включена Quick Share.
  • Пользователи смогут настроить ограничения на приём файлов: например, можно разрешить отправлять себе файлы всем или только пользователям из контактов.
  • Также Quick Share позволит передавать данные на «умные» устройства с помощью облака, пишет издание. Максимальный объём одного файла не должен превышать 1 Гб, а общий объём — 2 Гб в день.
  • Android пытается создать аналог AirDrop с момента его запуска в 2011 году, пишет The Verge. Из похожих служб на Android есть приложение «Файлы Google», но это не то же самое, что функция, встроенная непосредственно в смартфон, отмечает издание. Над похожими службами работают ещё три китайских производителя смартфонов — Xiaomi, Oppo и Vivo.
Exclusive: Quick Share is Samsung’s alternative…
Samsung is developing Quick Share, an AirDrop-like file sharing service for Galaxy smartphones…
www.xda-developers.com

#новость #samsung

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4 комментария
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Vitold Sedyshev

0

Поздно.

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Глеб Варганов

Vitold
0

Почему поздно то? Если есть airdrop, то не может быть аналога у самсунга? Сейчас все смартфоны похожи друг на друга, как 2 капли воды. Если бы производители пытались изобрести свои фичи, а не модифицировать или стырить идеи конкурентов, то был бы 2004 год и писал бы я это с razr v3

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Marow from Neverland

1

Максимальный общий объём — 2 Гб в день.

а почему такое ограничение? 

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Павел Кристалл

Marow
0

А дальше он устал. 

Попробуй ты 2 гб в день передать, тоже устанешь

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