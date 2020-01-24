XDA Developers: Samsung занялась разработкой собственной службы обмена файлами, похожей на AirDrop от Apple
Материал редакции
Quick Share позволит передавать данные не только на другие смартфоны, но и на «умные» устройства с помощью облака.
Samsung занялась разработкой собственной службы обмена файлами Quick Share. Функция появится в новом смартфоне Galaxy S20, запуск которого запланирован на 11 февраля 2020 года, сообщает XDA Developers со ссылкой на источники.
Функция будет работать аналогично AirDrop от Apple и позволит делиться файлами с другими пользователями, которые находятся рядом, если у них тоже включена Quick Share.
Пользователи смогут настроить ограничения на приём файлов: например, можно разрешить отправлять себе файлы всем или только пользователям из контактов.
Также Quick Share позволит передавать данные на «умные» устройства с помощью облака, пишет издание. Максимальный объём одного файла не должен превышать 1 Гб, а общий объём — 2 Гб в день.
Android пытается создать аналог AirDrop с момента его запуска в 2011 году, пишет The Verge. Из похожих служб на Android есть приложение «Файлы Google», но это не то же самое, что функция, встроенная непосредственно в смартфон, отмечает издание. Над похожими службами работают ещё три китайских производителя смартфонов — Xiaomi, Oppo и Vivo.
Vitold Sedyshev
Поздно.
Глеб ВаргановVitold
Почему поздно то? Если есть airdrop, то не может быть аналога у самсунга? Сейчас все смартфоны похожи друг на друга, как 2 капли воды. Если бы производители пытались изобрести свои фичи, а не модифицировать или стырить идеи конкурентов, то был бы 2004 год и писал бы я это с razr v3
Marow from Neverland
Максимальный общий объём — 2 Гб в день.
а почему такое ограничение?
Павел КристаллMarow
А дальше он устал.
Попробуй ты 2 гб в день передать, тоже устанешь