Она позволит более точно определять координаты.

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Чтобы повысить точность определения местоположения устройств, Apple подала заявку на использование машинного обучения вместе с фильтром Калмана, алгоритмом, который позволяет рассчитывать координаты, пишет The Verge. Заявка опубликована на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США 13 февраля.

GPS и сходные навигационные системы используют данные спутников, чтобы определить координаты устройства. Из-за большого расстояния между спутниками на орбите и пользователями, которые всё время перемещаются, эти данные могут быть определены неточно, поясняет издание.

Суть патента заключается в том, чтобы навигационная система отправляла запросы к нескольким спутникам, а модель машинного обучения давала промежуточные оценки местоположения пользователя, опираясь на ранее собранную информацию об окружении, уточняет The Verge.

Схема из заявки на патент Apple

Например, в конкретном городском квартале есть постоянные характеристики отражения сигнала спутника, которые искажают координаты. Машинное обучение позволит учесть эти погрешности, объясняет издание.

Apple выходит за пределы стандартных GPS-систем, считает The Verge. Она использует данные глобальных навигационных спутниковых систем, версию координат, полученную с помощью машинного обучения, и пропускает их сквозь линейно-квадратичный оценочный фильтр Калмана. Результат — единые расчётные координаты устройства в любой момент времени.