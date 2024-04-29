Еврокомиссия обязала Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad в странах ЕС Статьи редакции
В январе 2024 года компания обязалась запустить такие для iPhone.
- Еврокомиссия (ЕК) обязала Apple привести iPadOS в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA) — разрешить сторонние магазины приложений и удаление предустановленных сервисов. Компания обязана исполнить распоряжение в течение шести месяцев.
- Регулятор с сентября 2023 года вёл расследование и выяснил — несмотря на то, что iPadOS не соответствует пороговым значениям для попадания под действие закона, операционная система стала «важным каналом для бизнес-пользователей, позволяющим им связаться с клиентами».
- В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС для соответствия DMA. Компания также предоставит сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch.
- В марте ЕК начала проверять Apple, Alphabet и Meta* на возможные нарушения закона о цифровых рынках.
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
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Почему-то такие новости мы упускаем из внимания, а как в РФ просто произнесли слово обяжут, так сразу кипишь и сравнение с западом, ведь у них такого нет и никогда не было!
Такая вот хреновая репутация у регуляторов в РФ. Интересно, отчего 🤔
Ну давайте предположим, что регуляторы заставили бы Газпром или энергосети уступить свое монопольное положение и открыть рынок для конкуренции сторонних организаций, подключающих конечных потребителей к газу и электроснабжению соответственно.
А в Германии, например, это норма.
То есть у нас регуляторы чаще либо действуют во вред прогрессу, либо лишь на словах борются с монополиями. В то время как на западе они стараются ради развития конкуренции и блага потребителей.
а при чем тут рф в этой новости.. тут вообще про эпл говорится
Если умеете читать и включать логику, то поймете
Что ты приплетаешь на ровном месте? Да.
потому что к регуляторам в РФ сразу агрессивно относятся, какой бы указ они не выпустили
С этим абсолютно согласен, я бы посмотрел на этих людей оказавшись они на западе, как бы выли, что хотят обратно!
Массовая эмиграция из Европы в Россию уже началась! Европа теряет профессионалов и своих жителей!
так они не эмигрируют в Россию, потому что там такие байки поют на западе , что у нас тут чуть ли не медведи ходят в развалочку по улицам
Запретите уже iOS в России. Сейчас это уже бесполезный кирпич.
Пора эволюционировать и переходить на Аврору!
Заряжать баковое орудие?
А я не знаю сторонние магазины 🙄
Неплохое обоснование…
с одной стороны это плюс, что будет возможность модифицировать приложения, а с другой это будет влиять на целостность системы, что может привести к лагам