Техника
Артур Томилко

Google представила смартфон Pixel 8a со встроенной нейросетью Gemini— за $499 Статьи редакции

Продажи в США начнутся 14 мая 2024 года.

Google Pixel 8a, фото CNET 
  • Бюджетная версия линейки Pixel 8 оснащена процессором Google Tensor G3, как и флагманские модели. В смартфоне 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб или 256 Гб встроенной, пишет TechCrunch.
  • Устройство получило обновлённый дизайн со скруглёнными краями, алюминиевой рамкой и матовой задней крышкой. Размер экрана Pixel 8a — 6,1 дюйма, частота обновления увеличена до 120 Гц, максимальная яркость — 2000 нит.
  • На смартфоне предустановлена нейросеть Google Gemini, которая вызывается удержанием кнопки питания. Он также поддерживает функции поиска по выделенному на фото объекту и звуковые эмодзи.
  • Продажи Pixel 8a начнутся в США 14 мая 2024 год по цене от $499. Устройство доступно в чёрном, голубом, зелёном и бежевом цветах.

#новости #google #pixel

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41 комментарий
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 Revenant

Мир ебанулся с этими нейросетями. Во всякую дырку их пихаю.

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местный житель

Сейчас в мире очень много информации и разобраться в ней ооочень сложно. Поисковики не справляются, а AI может давать тебе информацию из разных источников вместо того чтобы ты сам её искал.
Так же потанцевал в базе данных людей, поиск по лицам, карты больных и т.д. другое дело кто будет и когда это внедрять вопрос

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Revenant

От наличия AI помощника когнитивные способности не улучшаются.

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местный житель

А думать и не надо.
Пишешь как пройти помойку в дс2 и он тебе выдаст уже ответ куда повернуть и спрыгнуть . пока что Gemini хуже чем копилот от Майкрософт сам тестил. Ответы у гемини какая то шляпа. Может со временем исправят.
Самое интересное то что AI ищет информацию в интернете на разных языках и находя нужныю уже переводит на твой язык.

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Александр Ильинский

Так это удобно

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Котик Котиков

Но не всегда точно. А стоит ли доверять не точной информации

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Александр Ильинский

Ну дообучат и будет норм

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Котик Котиков

Например, вырезание предметов с фото. Фон на месте вырезанного предмета - это ложь. Получаются фейковые изображения, не отражающие реальность

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G.L.

Это хорошо или плохо ?!

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Revenant

На текущем этапе хреново. На хайпе пихаешь сетку в девайс/продукт, позиционируешь это как крутую фичу и поднимаешь ценник. А по факту получаем игрушку за оверпрайс. Со временем может путное что и получится, но не сейчас.

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ArtemRE2

В телефоне им самое место.

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DeliNaNull

Боже, это что такое? Вы хотели повторить успех нокиа по дизайну? ужас!

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Dark Soul

Вам не пофиг на дизайн? Главное это интерфейс телефона, вы именно с ним проводите все время. И у гугла этот интерфейс не лучший. Можно и поменять, но нафиг надо, хвосты все равно будут торчать.

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Mikhail Sibirev

Что ещё за звуковые эмодзи

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lakoros

Во время звонка можно нажать на выбранный звук и собеседник его услышет. типа аплодисменты, и тд.

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A B

Интересно каков звук у 💩
И можно ли выбрать консистенцию 💩...

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lakoros

Только там звук тихий.
https://youtu.be/3cVQqVS4ZiE

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Станислав

Как же хочется хоть один пиксель опробовать, столько лет за ними наблюдаю

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Александр Ильинский

Так можно взять на вторичке с адекватным ценником

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Inspector Gadget

Просто по приколу купи восстановленный типо 4а. Весь кайф пикселей на 5а закончился чисто по моему субъективному мнению.

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andrey adamovich

5а был последний прикольный, или первый неприкольный?

У меня как раз 5а и это мой первый пиксель. Теперь другие телефоны не рассматриваю, купил маме и жене по Pixel 6

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Сергей Муров

Ждём что нейросеть будет на самом деле крутой

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Αιιροm

На самом деле у них очень неплохая нейросеть,правда иногда при выдаче заковыристых вопросов - предлагается оформит подписку на расширенную версию ИИ, переформулирование вопроса не всегда помогает(

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ArtemRE2

Похоже процентов 30 моих запросов заковыристые. На первый взгляд нейронка любопытная, но без памяти, слегка топорная, опять же, в сравнении с ChatGPT

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Dark Soul

Так нишевый продукт же?

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Курильщик

интересно, что у него с батареей. в 7а она так себе. и проц такой же горячий как tensor g2?

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Антошка Гармошка

Батарейка такая же как в 7а, проц ну чуть постабильнее

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Курильщик

это печально. но может за счёт более стабильного проца и потребление будет меньше

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Αιιροm

Почему он фронтально похож на какой-нибудь сяоми да ещё и с нижним подбородком

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Станислав

Потому что сейчас 80% смартфонов такие

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Αιιροm

Получается даже nothing 2a внешне веселее будет,но придется смириться с процом и камерой

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Максим Исаев

Угу, все, что угодно с нейросетью в два раза лучше, чем без нейросети. Еще недавно так говорили про блокчейн...

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Po...

Ура! Ура! Наконец то!!!

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Natural Phobia

Ну и параша, 6а лучше по дизайну)

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Chil

Помню nexus s стоил 11000 р с доставкой из USA. . А сейчас мусор 60000р, ужас

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шатал устоев

Помню nexus s стоил 500$, так и этот стоит 500$. Вот она стабильность, а не то, что с фантиками-рублями происходит…

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Dark Soul

В Канаде дороже

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kate.mully

какие же гигантские рамки у экрана

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John Smith Junior

"Встроенная" - значит работает даже офлайн?

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debil
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Евгений Асриянц

С их дебильной работой прошивок в РФ и неработающим GPS он и даром не нужен)

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