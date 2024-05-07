Google представила смартфон Pixel 8a со встроенной нейросетью Gemini— за $499 Статьи редакции
Продажи в США начнутся 14 мая 2024 года.
- Бюджетная версия линейки Pixel 8 оснащена процессором Google Tensor G3, как и флагманские модели. В смартфоне 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб или 256 Гб встроенной, пишет TechCrunch.
- Устройство получило обновлённый дизайн со скруглёнными краями, алюминиевой рамкой и матовой задней крышкой. Размер экрана Pixel 8a — 6,1 дюйма, частота обновления увеличена до 120 Гц, максимальная яркость — 2000 нит.
- На смартфоне предустановлена нейросеть Google Gemini, которая вызывается удержанием кнопки питания. Он также поддерживает функции поиска по выделенному на фото объекту и звуковые эмодзи.
- Продажи Pixel 8a начнутся в США 14 мая 2024 год по цене от $499. Устройство доступно в чёрном, голубом, зелёном и бежевом цветах.
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Мир ебанулся с этими нейросетями. Во всякую дырку их пихаю.
Сейчас в мире очень много информации и разобраться в ней ооочень сложно. Поисковики не справляются, а AI может давать тебе информацию из разных источников вместо того чтобы ты сам её искал.
Так же потанцевал в базе данных людей, поиск по лицам, карты больных и т.д. другое дело кто будет и когда это внедрять вопрос
От наличия AI помощника когнитивные способности не улучшаются.
А думать и не надо.
Пишешь как пройти помойку в дс2 и он тебе выдаст уже ответ куда повернуть и спрыгнуть . пока что Gemini хуже чем копилот от Майкрософт сам тестил. Ответы у гемини какая то шляпа. Может со временем исправят.
Самое интересное то что AI ищет информацию в интернете на разных языках и находя нужныю уже переводит на твой язык.
Так это удобно
Но не всегда точно. А стоит ли доверять не точной информации
Ну дообучат и будет норм
Например, вырезание предметов с фото. Фон на месте вырезанного предмета - это ложь. Получаются фейковые изображения, не отражающие реальность
Это хорошо или плохо ?!
На текущем этапе хреново. На хайпе пихаешь сетку в девайс/продукт, позиционируешь это как крутую фичу и поднимаешь ценник. А по факту получаем игрушку за оверпрайс. Со временем может путное что и получится, но не сейчас.
В телефоне им самое место.
Боже, это что такое? Вы хотели повторить успех нокиа по дизайну? ужас!
Вам не пофиг на дизайн? Главное это интерфейс телефона, вы именно с ним проводите все время. И у гугла этот интерфейс не лучший. Можно и поменять, но нафиг надо, хвосты все равно будут торчать.
Что ещё за звуковые эмодзи
Во время звонка можно нажать на выбранный звук и собеседник его услышет. типа аплодисменты, и тд.
Интересно каков звук у 💩
И можно ли выбрать консистенцию 💩...
Только там звук тихий.
https://youtu.be/3cVQqVS4ZiE
Как же хочется хоть один пиксель опробовать, столько лет за ними наблюдаю
Так можно взять на вторичке с адекватным ценником
Просто по приколу купи восстановленный типо 4а. Весь кайф пикселей на 5а закончился чисто по моему субъективному мнению.
5а был последний прикольный, или первый неприкольный?
У меня как раз 5а и это мой первый пиксель. Теперь другие телефоны не рассматриваю, купил маме и жене по Pixel 6
Ждём что нейросеть будет на самом деле крутой
На самом деле у них очень неплохая нейросеть,правда иногда при выдаче заковыристых вопросов - предлагается оформит подписку на расширенную версию ИИ, переформулирование вопроса не всегда помогает(
Похоже процентов 30 моих запросов заковыристые. На первый взгляд нейронка любопытная, но без памяти, слегка топорная, опять же, в сравнении с ChatGPT
Так нишевый продукт же?
интересно, что у него с батареей. в 7а она так себе. и проц такой же горячий как tensor g2?
Батарейка такая же как в 7а, проц ну чуть постабильнее
это печально. но может за счёт более стабильного проца и потребление будет меньше
Почему он фронтально похож на какой-нибудь сяоми да ещё и с нижним подбородком
Потому что сейчас 80% смартфонов такие
Получается даже nothing 2a внешне веселее будет,но придется смириться с процом и камерой
Угу, все, что угодно с нейросетью в два раза лучше, чем без нейросети. Еще недавно так говорили про блокчейн...
Ура! Ура! Наконец то!!!
Ну и параша, 6а лучше по дизайну)
Помню nexus s стоил 11000 р с доставкой из USA. . А сейчас мусор 60000р, ужас
Помню nexus s стоил 500$, так и этот стоит 500$. Вот она стабильность, а не то, что с фантиками-рублями происходит…
В Канаде дороже
какие же гигантские рамки у экрана
"Встроенная" - значит работает даже офлайн?
С их дебильной работой прошивок в РФ и неработающим GPS он и даром не нужен)