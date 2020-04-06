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Техника
Лиана Липанова
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Два маркетолога-робототехника из США открыли «агентство талантов» для роботов A.I.gency Материал редакции

В агентстве можно заказать робота для съёмок фильма, рекламы или для выступления на мероприятии.

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Форест Гибсон и Джаред Чешир, маркетологи и начинающие инженеры-робототехники из США, открыли «агентство талантов» для роботов A.I.gency, сообщает Digital Trends. По их словам, A.I.gency — первое подобное агентство в мире.

За определённую долю с выручки агентство будет предоставлять роботам и их создателям такие же услуги, как и агенты для актёров и певцов, объясняют создатели. Например, если рекламному агентству нужен будет определённый робот для ролика, оно сможет обратиться в A.I.gency.

Гибсон и Чешир выберут из своего каталога подходящего робота и запрограммируют его под необходимые задачи, пишет издание. У создателей A.I.gency уже есть подобный опыт — они снимали ролик для NASA, напоминает Digital Trends.

Также в A.I.gency можно будет заказывать роботов для выступления на мероприятии или для съёмок. Например, ремейк «Короля льва» снимали в виртуальной реальностью с помощью роботов и беспилотников, объясняет Чешир.

В агентстве уже есть несколько роботов. Один из них — робособака Spot от Boston Dynamics. «Одна из самых крутых вещей — это [то, что у Boston Dynamics есть] набор для разработки программного обеспечения, который позволяет создавать собственные сценарии на платформе Spot», — говорит Чешир.

Видео, с помощью которого в сентябре 2019 года Boston Dynamics объявила о начале поставок SpotMini, набрало 6,6 млн просмотров, ролик, где Spot танцует под Uptown Funk Бруно Марса, — 6,8 млн просмотров. Видео, в котором один Spot открывает дверь для другого, набрало 35,1 млн просмотров.

Spot — звезда развлечений, утверждает Digital Trends. «Мы сосредоточены на развлечениях. Вот где мы видим самые большие возможности прямо сейчас, учитывая текущее состояние индустрии и текущее состояние технологий», — отметил Гибсон.

Кроме Spot, у A.I.gency есть образовательный робот на колёсах DJI Robo Master и беспилотник Skydio 2 с камерами и автономной навигацией. «Мы обнаружили, что DJI Robo Master — отличный оператора с низким углом обзора, а Skydio 2 может автоматически следить за персонажем и актёром»,— говорит Гибсон.

Чешир и Гибсон планируют заключить сделки и с другими роботами. Но это не эксклюзивные сделки — создатели роботов могут сотрудничать и с другими агентствами, отмечает Digital Trends.

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