Устройства поступят в подажу в мае 2020 года.

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Microsoft представила обновлённую линейку техники Surface. Компания показала ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2 и двое наушников.

Microsoft Spring 2020 Surface Microsoft

Surface Go 2

Планшет Surface Go 2 — более экономичная версия планшетов Surface Pro от Microsoft, пишет CNBC. Устройство стоит от $399 (около 29 тысяч рублей) и поступит в продажу с 12 мая.

Планшет оснащён более мощным процессором, по сравнению с первой версией устройства — по данным компании, он работает на 64% быстрее. У Surface Go 2 10,5-дюймовый экран, фронтальная камера 5 МП, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Surface Go 2

Surface Book 3

Ноутбук Surface Book 3 оснащён процессором Intel 10-го поколения. Так же, как и в предыдущей версии, пользователь может отсоединить экран. Устройство стоит от $1599 (около 116 тысяч рублей) и будет доступно с 21 мая.

Surface Book 3

Surface Headphones 2 и Surface Earbuds

Microsoft также анонсировала последнюю версию своих наушников с шумоподавлением Surface Headphones 2 с 13 уровнями контроля окружающего шума. Наушники будут доступны в чёрном цвете с 12 мая по цене $249 (18 тысяч рублей).

Также компания объявила старт продаж наушников-вкладышей Surface Earbuds: с 12 мая по цене $199 (14,5 тысяч рублей).