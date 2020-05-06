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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Устройства поступят в подажу в мае 2020 года.
Microsoft представила обновлённую линейку техники Surface. Компания показала ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2 и двое наушников.
Планшет Surface Go 2 — более экономичная версия планшетов Surface Pro от Microsoft, пишет CNBC. Устройство стоит от $399 (около 29 тысяч рублей) и поступит в продажу с 12 мая.
Планшет оснащён более мощным процессором, по сравнению с первой версией устройства — по данным компании, он работает на 64% быстрее. У Surface Go 2 10,5-дюймовый экран, фронтальная камера 5 МП, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.
Ноутбук Surface Book 3 оснащён процессором Intel 10-го поколения. Так же, как и в предыдущей версии, пользователь может отсоединить экран. Устройство стоит от $1599 (около 116 тысяч рублей) и будет доступно с 21 мая.
Microsoft также анонсировала последнюю версию своих наушников с шумоподавлением Surface Headphones 2 с 13 уровнями контроля окружающего шума. Наушники будут доступны в чёрном цвете с 12 мая по цене $249 (18 тысяч рублей).
Также компания объявила старт продаж наушников-вкладышей Surface Earbuds: с 12 мая по цене $199 (14,5 тысяч рублей).
Чтоб MS не делал из мобильного - все не то. Может место проклятое?
что не то?
Все у него норм, просто кто-то юзает и привык к экосистеме яблока, как я, например, а кто-то сидит в экосистеме винды + андроид и им норм.
Surface Go кстати симпатичная игрушка, но 10' это очень мало для работы и даже для игр. Хотя я там гоняю HMM3, кайф.
А вот новый Book разочаровал - они его позиционируют как high-end продукт и я не понимаю кто купит его вместо той же прошки от Apple. Отделяемый тачскрин? Ну такое. Он еще и выглядит/на ощупь очень дешево и хлипко сделан. Я надеялся что они его сделают полегче и материалы получше, как альтернативу макбукам.
К самой Win10 претензий кстати нет, для стандартного набора хром-эксель-почта более чем отлично.
я так понимаю, у Surface Go там полноценная винда стоит?
по дефолту стоит планшетная урезанная версия, но она в 3 клика обновляется до полноценной 10ки
прикольно ) т.е. легкий бук можно взять за 29к. Жаль объем SSD маловат. Если поставить полноценную 10ку, то она должна его съесть прилично.
у меня предыдущее поколение - для простых задач его хватает более чем. Главное оперативки побольше, хром ее оккупирует быстро.
По личному опыту двух портов уже хватает, все равно обвешиваешься донглами.
Экран не сравнивал кстати, а клава у Go (и видимо теперь у Book) была приятная (я про алькантру), только засаливается от рук (это к вопросу внешнего вида и потенциальной продажи через год-другой).
Вечно, что Apple, что Microsoft - дождутся обвала рубля и начинают свои презентации.
хорошая идея - деньги на технику откладывать в долларах - подешевеет доллар подешевеет и устройство, доллар вырастет - деньги не подешевеют
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