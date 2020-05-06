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Техника
Татьяна Боброва
640

Microsoft обновила линейку Surface: ноутбук Surface Book 3, планшет по цене от $399 и двое наушников Материал редакции

Устройства поступят в подажу в мае 2020 года.

17 комментариев
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Microsoft представила обновлённую линейку техники Surface. Компания показала ноутбук Surface Book 3, планшет Surface Go 2 и двое наушников.

Microsoft Spring 2020 Surface Microsoft

Surface Go 2

Планшет Surface Go 2 — более экономичная версия планшетов Surface Pro от Microsoft, пишет CNBC. Устройство стоит от $399 (около 29 тысяч рублей) и поступит в продажу с 12 мая.

Планшет оснащён более мощным процессором, по сравнению с первой версией устройства — по данным компании, он работает на 64% быстрее. У Surface Go 2 10,5-дюймовый экран, фронтальная камера 5 МП, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Surface Go 2

Surface Book 3

Ноутбук Surface Book 3 оснащён процессором Intel 10-го поколения. Так же, как и в предыдущей версии, пользователь может отсоединить экран. Устройство стоит от $1599 (около 116 тысяч рублей) и будет доступно с 21 мая.

Surface Book 3

Surface Headphones 2 и Surface Earbuds

Microsoft также анонсировала последнюю версию своих наушников с шумоподавлением Surface Headphones 2 с 13 уровнями контроля окружающего шума. Наушники будут доступны в чёрном цвете с 12 мая по цене $249 (18 тысяч рублей).

Также компания объявила старт продаж наушников-вкладышей Surface Earbuds: с 12 мая по цене $199 (14,5 тысяч рублей).

Surface Earbuds

#новость #microsoft #surface

Татьяна Боброва
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17 комментариев
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Эльдар Муртазин

2

18,1 тысяча рублей

Блять

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Вася Пражкин

–2

Чтоб MS не делал из мобильного - все не то. Может место проклятое?

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Андрей Фролов

Вася
5

что не то?

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Anton Smets

Андрей
1

Всё не то, нет надкушенного яблочка на крышке.

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Константин Шукалов

Вася
1

Все у него норм, просто кто-то юзает и привык к экосистеме яблока, как я, например, а кто-то сидит в экосистеме винды + андроид и им норм. 

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Mike Raitsyn

1

Surface Go кстати симпатичная игрушка, но 10' это очень мало для работы и даже для игр. Хотя я там гоняю HMM3, кайф. 

А вот новый Book разочаровал - они его позиционируют как high-end продукт и я не понимаю кто купит его вместо той же прошки от Apple. Отделяемый тачскрин? Ну такое. Он еще и выглядит/на ощупь очень дешево и хлипко сделан. Я надеялся что они его сделают полегче и материалы получше, как альтернативу макбукам. 

К самой Win10 претензий кстати нет, для стандартного набора хром-эксель-почта более чем отлично. 

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Константин Шукалов

Mike
0

я так понимаю, у Surface Go там полноценная винда стоит?

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Mike Raitsyn

Константин
0

по дефолту стоит планшетная урезанная версия, но она в 3 клика обновляется до полноценной 10ки

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Константин Шукалов

Mike
0

прикольно ) т.е. легкий бук можно взять за 29к. Жаль объем SSD маловат. Если поставить полноценную 10ку, то она должна его съесть прилично.

Ответить

Mike Raitsyn

Константин
1

у меня предыдущее поколение - для простых задач его хватает более чем. Главное оперативки побольше, хром ее оккупирует быстро. 

Ответить

Павел

Mike
0

А вот новый Book разочаровал - они его позиционируют как high-end продукт и я не понимаю кто купит его вместо той же прошки от Apple.

Особенно если учесть, что у прошки экран давно уже не sRGB, а P3, и четыре Thunderbolt-разъёма.

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Mike Raitsyn

Павел
0

По личному опыту двух портов уже хватает, все равно обвешиваешься донглами. 
Экран не сравнивал кстати, а клава у Go (и видимо теперь у Book) была приятная (я про алькантру), только засаливается от рук (это к вопросу внешнего вида и потенциальной продажи через год-другой). 

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Павел

Mike
0

У Book и двух нет, только один USB-C. Но спасибо хотя бы за то, что USB наконец-то 10 Гбит/сек.

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Mike Raitsyn

Павел
0

там два USB-A для олдскулов, так что должно хватить

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Arthur Niazyan

0

Вечно, что Apple, что Microsoft - дождутся обвала рубля и начинают свои презентации.

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Boris Rozenstein

Arthur
1

хорошая идея - деньги на технику откладывать в долларах - подешевеет доллар подешевеет и устройство, доллар вырастет - деньги не подешевеют 

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Эльдар Муртазин

–1

жёсткий диск на 64 ГБ

Прям жесткий диск?

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