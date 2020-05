Идея смартфона

Альянс корпораций и команда мечты

Операционная система Magic Cap

Язык программирования Telescript

Карманный компьютер Newton

Устройства с системой General Magic

Порат в то время начал презентовать общественности идеи будущего, хотя готовых устройств ещё не было. О проекте стали писать The Wall Street Journal, The New York Times и другие крупные издания.

В 1994 году General Magic задумалась о том, чтобы не зависеть от партнёров финансово, и объявила о намерении провести IPO, но позже отложила размещение акций на бирже, решив вначале закончить работу над системой.