Компания придумала систему и технологию для обмена информации с помощью мобильных устройств, которые могли сделать Apple, Sony и другие корпорации, но увлеклась разработкой и не заметила, как интернет оставил её позади.

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Рисунок коммуникатора Crystal Pocket 1989 года

General Magic — американская компания, существовавшая с 1990 по 2004 год. Её основатели и команда описали будущее общения и поиска информации с помощью карманных устройств задолго до появления первых смартфонов.

Они собрали альянс из крупных производителей техники, который должен был заняться выпуском устройств, а сами взялись за операционную систему и технологию передачи данных, на основе которой работали бы «смартфоны». Однако создатели General Magic не заметили, как интернет стал популярнее их собственного протокола, и растеряли партнёров.

История General Magic, вспоминают её участники, — иллюстрация того, что иногда прорывные идеи появляются слишком рано, поэтому их не понимают или не реализуют.

Идея смартфона

В 1988 году Apple, которой тогда управлял Джон Скалли, купила компанию по спутниковому вещанию Private Satellite Network (PSN).

Одним из её основателей был Марк Порат — выпускник Стэнфорда, бывший сотрудник Министерства торговли США и директор одной из программ Института Аспена. После продажи PSN он присоединился к Apple.

В Институте Аспена работали люди, которые учили: ты можешь влиять на мир, несёшь ответственность и можешь изобрести будущее. И я стал думать, над тем, что будет потом. И в один момент я оказался в будущем, увидел его чётко-чётко. Марк Порат сооснователь General Magic

Порат собрал свои идеи в большую красную книгу, и так родилось видение будущего, где люди могут общаться на расстоянии через компактное устройство. Первый набросок будущего Pocket Crystal Порат нарисовал в 1989 году.

Этой идеей Порат поделился со Скалли. В фильме об истории General Magic бывший генеральный директор Apple подмечает, что Порат был одним из первых, кто понял: будущее — не просто соревнование компьютеров, а коммуникации, контент и что-то индивидуальное в руках каждого.

Когда я увидела концепцию Марка, у меня бабочки запорхали в животе, как в момент, когда я впервые столкнулась с Macintosh. Та красная книга была не просто списком идей и возможностей, а полным видением будущего — сценарий за сценарием. Джоанна Хофман руководительница маркетинга Mac, сотрудница General Magic

Порат захватил своей идеей инженеров Билла Аткинсона и Энди Херцфельда, которые в 1980-х работали в Apple над компьютером Macintosh.

Одной из главных разработок Аткинсона была графическая библиотека QuickDraw. Она стала частью операционной системы Macintosh и использовалась вплоть до версии Mac OS X 2012 года.

Билл Аткинсон

Также он разрабатывал растровый графический редактор MacPaint, проектировал интерфейс Mac и HyperCard, среду для создания программ на Macintosh.

Херцфельд же был старшим программным архитектором Mac OS. Он ушёл из Apple в 1984 году, продолжив писать программы, совместимые с компьютерами бывшего работодателя. Спустя два года Херцфельд стал сооснователем Radius, которая выпускала компьютерные экраны, графические ускорители и другие продукты.

Энди Херцфельд

Порат думал, что его идеи пригодятся Apple в будущем, но не был уверен, что компания сумеет их реализовать. Также он понимал: для создания подобного устройства и инфраструктуры для него сил одной корпорации не хватит — нужно несколько. Порат решил основать собственную компанию.

Скалли согласился и помог привлечь инвестиции от членов правления Apple. В мае 1990 года Порат, Аткинсон и Херцфельд открыли General Magic.

Наша мечта — улучшить жизнь с помощью индивидуальных устройств-ассистентов, которые всегда под рукой. Они помогут организовать жизнь, общаться с другими людьми и дадут доступ к любой информации. Устройства будут просты в использовании, будет множество моделей под любой бюджет, запрос и вкус. Они изменят жизнь и общение. Миссия General Magic

Альянс корпораций и команда мечты

General Magic видела три сценария использования устройства будущего:

«Внутренний» диалог — пользователь ведёт личные заметки. Коммуникация — звонки и сообщения. Знания — расписание авиарейсов, курс акций и прочее.

Порат не был инженером, но умел продавать идеи, выступать на публике и строить бизнес-планы. Аткинсон и Херцфельд же умели программировать.

В начале 1990-х ещё не было операционной системы для мобильных устройств, команда планировала создать её сама. Не было и самих карманных устройств, и подходящей сети для связи. Интернет ещё не был достаточно развит и распространён.

Команда создала альянс с Sony, Motorola, AT&T и Phillips. Корпорации конкурировали, и General Magic стал первым проектом, который объединил их. Должна была получиться большая цепочка поставщиков: чипы приходили бы от одного производителя, экраны — от другого. Компании могли собирать собственные устройства, на которых в будущем работала бы система от General Magic.

Аткинсона и Херцфельда считали профессионалами, поэтому набрать команду для General Magic не было проблемой. К ним присоединились несколько коллег из Apple: глава QuickTime Брюс Лик, дизайнер интерфейса Macintosh Сьюзан Кэр и другие.

В General Magic пришли молодые, но успешные инженеры. Например, 24-летний разработчик графической ОС System 7 для Macintosh Даррен Адлер.

Операционная система Magic Cap

Продуктом General Magic должна была стать операционная система Magic Cap.

Первый интерфейс опирался на уже существовавшие HyperCard и Mac. Однако в начале 1991 года разработчикам пришла идея эмоционально вовлечь пользователя, сделав интерфейс нагляднее — в виде физических мест.

Пользователь перемещался по виртуальному городу. Чтобы почитать газету, нужно было дойти до киоска, выбрать и купить вещи — в торговом центре. Интерфейс напоминал видеоигру.

Демонстрация Magic Cap в 1994 году

Для перемещения использовался палец или стилус. При наборе текста внизу экрана появлялась клавиатура, как у современных смартфонов. В интервью Wired Аткинсон сказал: команда не уверена в своей клавиатуре и старалась сделать так, чтобы печатать приходилось как можно меньше.

General Magic даже придумала нечто среднее между стикерами и эмодзи — их можно было добавить на открытку Фильм General Magic

Язык программирования Telescript

Только во время создания Magic Cap компания обнаружила, что ей не хватает протоколов для передачи данных на устройства и между ними. На помощь пришёл специалист по телекоммуникациям Джим Уайт.

Уайт разработал язык программирования Telescript для создания сервисов-агентов, которые работали на удалённых серверах и выполняли поставленные пользователем задачи.

К примеру, пользователь попросил агента следить за акциями Apple, и он возвращался с уведомлением тогда, когда цена достигнет $100. Или агент мог заказать цветы с доставкой на дом, следом «пойти» купить билеты в кино и потом сообщить об этом пользователю и его компании на вечер.

«Что такое облако» — объясняет AT&T

По задумке General Magic программисты писали агентов, а пользователям бы оставалось только запустить команду: например, указать получателя и отправить сообщение.

При этом Уайт обращал внимание на безопасность системы. Он построил язык так, чтобы максимально защитить устройства от вирусов. Также он установил ограничение, чтобы никто не мог разом отправить в облако миллиард агентов.

Участники альянса планировали выпустить устройства, которые используют Telescript для связи, а компания AT&T предоставить сеть на его основе.

Карманный компьютер Newton

General Magic работала в условиях полной секретности, что подогревало общественный интерес к «звёздной» команде. В документальном фильме Скалли говорил, что Apple старалась дать маленькой компании время на создание продукта, но параллельно работала над своим.

Сотрудники General Magic измельчали все документы в шредере и не обсуждали проект вне офиса, боясь утечки. Однако в 1992 году дружественная, как казалось до этого, Apple представила карманный компьютер Newton.

Реклама Newton

Спустя более 20 лет Скалли объяснил появление Newton без участия General Magic тем, что на него сильно давили члены правления корпорации, спрашивая, почему он так много времени уделяет стартапу. Запуская Newton, он не был всерьёз озабочен тем, что проект ударит по General Magic. Сначала Newton не задумывался как устройство, похожее на то, над которым работала General Magic. Оно должно было быть больше по размерам и выглядеть как компьютер, а не коммуникатор. Но примерно в 1991 году концепция Newton изменилась в сторону «персонального цифрового устройства связи».

Apple после презентации Newton отдалилась от разработок, которые велись в General Magic.

Аткинсон, Хертфельд и Порат посчитали, что корпорация, подарившая жизнь их компании, их предала. Они переживали, что Newton, который должен был «переизобрести телефонию», лишь испортит представление общества о коммуникаторах. Основатели считали, что Apple не сможет выпустить устройство, каким его видела General Magic.

Newton оказался провальным, в 1998 году Apple сняла его с производства.

Устройства с системой General Magic

Выход устройства от Apple показал, что команде General Magic нужно ускориться. Партнёры стартапа сердились на Скалли и торопились выпустить продукт, чтобы показать устройство в деле.

Но General Magic не была готова представить наработки альянсу, чтобы компании-участники начали выпускать устройства с новой системой.

Презентация видения General Magic 1993 года с комментариями участников альянса

Порат в то время начал презентовать общественности идеи будущего, хотя готовых устройств ещё не было. О проекте стали писать The Wall Street Journal, The New York Times и другие крупные издания. В 1994 году General Magic задумалась о том, чтобы не зависеть от партнёров финансово, и объявила о намерении провести IPO, но позже отложила размещение акций на бирже, решив вначале закончить работу над системой.

Осенью Sony представила первое устройство на основе разработок General Magic — устройство Magic Link с монохромным экраном и аккумулятором на 10–12 часов по цене почти в $1000.

В феврале 1995 году General Magic разместила акции на бирже, это стало первым «концептуальным IPO»: у компании нет выручки и убытков, но все активно обсуждают её идеи. Стартап начал продавать акции по $13 за штуку, но в первый день торговли их стоимость на закрытии достигла $26,6.

Через IPO General Magic привлекла $96 млн, а в сумме с инвестициями от 16 крупных партнёров — $200 млн. Команда чувствовала себя успешной, хотя до сих пор не выполнила все обещания перед альянсом.

Падение компании

В 1995 году у AT&T работала сеть под названием PersonaLink, через которую работали сделанные на Telescript сервисы. Компания надеялась, что General Magic выпустит Magic Cap для компьютеров. Это соединило бы вместе разные виды устройств и повысило бы количество подписчиков сети.

Немногочисленные пользователи купили устройства на операционной системе и обнаружили, что через него нельзя связаться с компьютером.

В октябре стартап всё-таки запланировал выпустить версию Magic Cap для Windows, но Sony и Motorola восприняли это как прямую конкуренцию для своих переносных устройств.

Презентация мобильного телефона на базе Magic Cap в 1995 году

Порат называл управление альянсом третьей технологией General Magic — любое неверное высказывание или действие привело бы к краху. Установить общие телекоммуникационные стандарты для компаний не получалось. Ходили слухи, что Sony планирует разорвать отношения с General Magic.

Тогда The New York Times писала, что растущая популярность интернета грозит затмить идеи стартапа. Команда была так сосредоточена на своём видении будущего, что не заметила надвигающейся угрозы. Она продолжала работать над системой для монохромных экранов, когда в интернете уже были цветные страницы.

Компания Sun Microsystems утверждала, что разработанный ей язык Java справляется с задачами лучше, чем Telescript. Она давала свободный доступ к своему инструменту программистам через интернет.

Серьёзность ситуации команда поняла, когда стало ясно, что карманные устройства не покупают, а акции катятся вниз. Порат в интервью говорил, что фирме просто нужно время. Сотрудники General Magic же понимали, что у них не вышло реализовать идеи. Из стартапа стали уходить ключевые люди. Компания провела реорганизацию, разделив её на два подразделения: Magic Cap и Telescript.

В 1996 году Sony отказалась выпускать новое устройство на базе системы General Magic, а через два месяца AT&T сообщила, что прекращает поддержку связи для PersonaLink и вложится в развитие интернета.

Действия партнёра по связи были ожидаемы, поэтому General Magic хотела представить продукты, которые переориентируют компанию на интернет. Марк Порат ушёл с поста генерального директора, а спустя месяц компания сократила 80 сотрудников из 280.

В 1998 году Microsoft за $6 млн купила 11,9% General Magic, соглашение включало лицензирование некоторых технологий.

Слева направо: Энди Хертцфельд, Билл Аткинсон и Марк Порат

Компания продолжала существовать, работая над разными проектами. Например, сервисом OnStar, который позволяет водителям получать указания и другую помощь на дороге через голосовую связь.

В 1999 году акции упали до $1,38, и спустя три года General Magic объявила о прекращении деятельности, потому что не смогла привлечь дополнительный капитал или договориться о слиянии с партнёром. Глава компании Кэтлин Лейтон объясняла, что General Magic находилась в «тяжёлом экономическом положении». Полностью компанию ликвидировали в 2004 году.

Чем занялись бывшие сотрудники General Magic