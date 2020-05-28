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И ещё три новых смартфона, телевизор Mi TV 4S и браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC.
Xiaomi представила новые устройства на X-конференции 2020. В частности, флагманский Mi 10, который называет идеальным смартфоном для работы из дома.
Mi 10 оснащён четырьмя камерами с основным модулем на 108 МП и фронтальной камерой на 10 МП, а также поддерживает десятикратный оптико-цифровой зум и запись видео в 8К.
У смартфона изогнутый Amoled-дисплей, двойные динамики, ёмкость батереи — 4780 мА·ч. Смартфон работает на Qalcomm Snapdragon 865, поддерживает 5G, а также поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 256 ГБ.
Устройство представлено в цветах «Коралловый зелёный» и «Дымчато-серый». Цена Mi 10 в России составит 69 990 рублей. Старт продаж запланирован на 11 июня.
Xiaomi так же представила смартфон Mi Note 10 Lite с четырьмя камерами, основной модуль на 64 МП. Он будет стоить от 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и поступит в продажу 29 мая.
Другая новинка — Redmi Note 9, среди особенностей которого экран 6,53 дюйма DotDisplay с отверстием под селфи-камеру. У смартфона четыре камеры: основная камера на 48 МП, сверхширокоугольная камера, датчик глубины и макрообъектив. Фронтальная камера — 13 МП.
Он также поддерживает сканер документов, который автоматически удаляет тень от смартфона и оптимизирует геометрию фотографии. В компании отметили, что Redmi Note 9 первый смартфон на базе чипсета Helio G85 — он создан для активных геймеров. Также устройство оснащено аккумулятором на 5020 мА·ч, чего хватает на двое суток работы без подзарядки, говорят в Xiaomi.
Цена — 16 990 рублей за версию 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 18 990 рублей за 4 ГБ и 128 ГБ. В продажу устройство поступит 11 июня.
Также компания показала Redmi Note 9 Pro. Диагональ экрана 6,67 дюйма без рамок, у него четыре камеры, в том числе основная на 64 МП, и фронтаьная камера на 16 МБ. Устройство работает на Snapdragon 720G и оснащено аккумулятором на 5020 мА·ч. Цена за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — 23 990 рублей.
Xiaomi показала и новый телевизор Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов и Mi TV 4S с 65 дюймов, а также обновлённую версию «умного» браслета Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC.
Сяоми за 70к это пранк, который вышел из-под контроля
Через пару месяцев будет 50
Максимум он упадёт до 45-50 к и то где то через пару лет на какой нибудь площадке типа пандао
Huawei P20 Pro за 55к два года назад тоже звучало как пранк)
(но ксяоми я никогда не куплю, потому что пользовался)
Сяоми топ за свои деньги! Ой...
Вот именно. За свои деньги
А за 60+ можно и не Сяоми купить.
Их ход понятен, но не привлекателен (имхо)
А там как в Mi 6 неотключаемая реклама в нотификациях?
Кто теперь скажет, что iPhone только для мажеров. Теперь даже бомжи себе будут Покупать iPhone вместо сяоми 😁😁😁
Ну или новый iphone будет всего лишь
от 199 990₽ ...
8к это как 26D кинотеатр?
по цене 69 990 рублей
В этом сегменте лэйбл больше решает, чем небольшой выигрыш по железу
Такое ощущение, что Xiaomi – это затянувшаяся рекламная кампания Apple
Мда аааа, ребята чуть чуть........... (сошли с ума) . 70к за вечные глюки, это победа. Или они на оценку в DXO пытаются наскребсти? В общем, удачи Ксяоми.
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