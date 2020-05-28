Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Техника
Татьяна Боброва
3028

Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 с видео в разрешении 8К по цене 69 990 рублей Материал редакции

И ещё три новых смартфона, телевизор Mi TV 4S и браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC.

22 комментария
В закладки

Xiaomi представила новые устройства на X-конференции 2020. В частности, флагманский Mi 10, который называет идеальным смартфоном для работы из дома.

Mi 10 оснащён четырьмя камерами с основным модулем на 108 МП и фронтальной камерой на 10 МП, а также поддерживает десятикратный оптико-цифровой зум и запись видео в 8К.

Mi 10 Xiaomi

У смартфона изогнутый Amoled-дисплей, двойные динамики, ёмкость батереи — 4780 мА·ч. Смартфон работает на Qalcomm Snapdragon 865, поддерживает 5G, а также поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 256 ГБ.

Устройство представлено в цветах «Коралловый зелёный» и «Дымчато-серый». Цена Mi 10 в России составит 69 990 рублей. Старт продаж запланирован на 11 июня.

Скриншот презентации Xiaomi

Xiaomi так же представила смартфон Mi Note 10 Lite с четырьмя камерами, основной модуль на 64 МП. Он будет стоить от 32 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и поступит в продажу 29 мая.

Mi Note 10 Lite Xiaomi

Другая новинка — Redmi Note 9, среди особенностей которого экран 6,53 дюйма DotDisplay с отверстием под селфи-камеру. У смартфона четыре камеры: основная камера на 48 МП, сверхширокоугольная камера, датчик глубины и макрообъектив. Фронтальная камера — 13 МП.

Он также поддерживает сканер документов, который автоматически удаляет тень от смартфона и оптимизирует геометрию фотографии. В компании отметили, что Redmi Note 9 первый смартфон на базе чипсета Helio G85 — он создан для активных геймеров. Также устройство оснащено аккумулятором на 5020 мА·ч, чего хватает на двое суток работы без подзарядки, говорят в Xiaomi.

Цена — 16 990 рублей за версию 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 18 990 рублей за 4 ГБ и 128 ГБ. В продажу устройство поступит 11 июня.

Скриншот презентации Xiaomi

Также компания показала Redmi Note 9 Pro. Диагональ экрана 6,67 дюйма без рамок, у него четыре камеры, в том числе основная на 64 МП, и фронтаьная камера на 16 МБ. Устройство работает на Snapdragon 720G и оснащено аккумулятором на 5020 мА·ч. Цена за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — 23 990 рублей.

Redmi Note 9 Pro Xiaomi

Xiaomi показала и новый телевизор Mi TV 4S с диагональю 50 дюймов и Mi TV 4S с 65 дюймов, а также обновлённую версию «умного» браслета Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC.

#новость #xiaomi

Татьяна Боброва
+39 973
5
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 22, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 130464, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 21:06:17 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как продвигать бизнес в кризис в соцсетях
Семь практических рекомендаций директора «Студии Чижова» по эффективному продвижению бизнеса в кризис: от выстраивания…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

John Doe

33

Сяоми за 70к это пранк, который вышел из-под контроля

Ответить

Yuri Ahmedov

John
0

Через пару месяцев будет 50

Ответить

Наиль

Yuri
0

А потом по акции в связном за 24-26 будет

Ответить

Артур Ильяев

Наиль
0

Максимум он упадёт до 45-50 к и то где то через пару лет на какой нибудь площадке типа пандао

Ответить

Александр Александрович

John
–2

Huawei P20 Pro за 55к два года назад тоже звучало как пранк)

(но ксяоми я никогда не куплю, потому что пользовался)

Ответить

Андрей Иванов

7

Сяоми топ за свои деньги! Ой...

Ответить

Сергей Щукин

Андрей
0

Вот именно. За свои деньги
А за 60+ можно и не Сяоми купить.

Их ход понятен, но не привлекателен (имхо)

Ответить

Aleksey Bobkov

4

Телефоны убогие, еще и за такой прайс

Ответить

Yuriy Artamonov

3

А там как в Mi 6 неотключаемая реклама в нотификациях?

Ответить

Гончик Цымжитов

Yuriy
1

Ми 8 также шлёт рекламу :(

Ответить

Никита Иванов

2

Кто теперь скажет, что iPhone только для мажеров. Теперь даже бомжи себе будут Покупать iPhone вместо сяоми 😁😁😁

Ответить

Сергей Камянецкий

Никита
1

Ну или новый iphone будет всего лишь
от 199 990₽ ...

Ответить

Никита Иванов

Сергей
0

Кстати да))

Ответить

Антон

2

8к это как 26D кинотеатр?

Ответить

Антон Ковойцев

Антон
2

это как с китайскими ваттами в колонках

Ответить

Антон Курочкин

2

по цене 69 990 рублей

В этом сегменте лэйбл больше решает, чем небольшой выигрыш по железу

Ответить

Сергей Щукин

Антон
0

К тому же и нет никакого выигрыша по железу 🤷‍♂️

Ответить

Александр Александрович

1

Такое ощущение, что Xiaomi – это затянувшаяся рекламная кампания Apple 

Ответить

Адам Кодзоев

1

4 камеры теряют свою крутость, когда закидываешь видео в инста сториз....

Ответить

Юрий Штурмак

0

когда все ждут band 5 - они выкатывают 4 с nfc.

Ответить

Евгений Ткачев

0

Мда аааа, ребята чуть чуть........... (сошли с ума) .  70к за вечные глюки, это победа. Или они на оценку в DXO пытаются наскребсти? В общем, удачи Ксяоми. 

Ответить

Michael Shultz

0

В китае его цена 600$ если что.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Пандемия как катализатор процессов в сфере Future Retail
2020 год в мире стал переломным, пандемия нового вида коронавируса заставила пересмотреть практически все: от образа жи…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Краудфандинг – это способ привлечь внимание неравнодушных людей к решению важных проблем»
Непримиримый борец с несанкционированными свалками и лесовод-любитель Иван Санжаров собрал на Boomstarter 101 000 рубле…
0
Talkbank
Подписан
Отписаться
Как бизнесу начать сотрудничать с самозанятами: решение от финтех-компании TalkBank
До появления налогового режима для самозанятых компания платила НДФЛ 13% и страховые взносы на вознаграждение подрядчик…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Наумов
за день
У них видимо 454 000 000 рублей на облака не нашлось
Первый пилотируемый запуск SpaceX перенесли из-за погоды
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Pixel Lens

Make Comic Sans great again

Dmitry Yaytsev

Правда жизни

Сергей Щукин

Xiaomi представила флагманский…

Sht_Anton

«Вкусвилл» вышел за пределы…

Michael Shultz

Запись в подсайте Вопросы

Сергей Щукин

Xiaomi представила флагманский…

Артём Палённый

Как я открыл роллердром с…

Виктор Войнов

Fresmeat59 — натуральные…

tema 1

Как я открыл роллердром с…

Pixel Lens

Как бесплатно продвигать бизнес…

Sergei Timofeyev

Nissan прекратит производство…

Michael Shultz

Xiaomi представила флагманский…

Nikita Kolmogorov

Обновленный список из…

Pixel Lens

Как бесплатно продвигать бизнес…

Nikita Kolmogorov

Обновленный список из…

Fernando Lopez

Make Comic Sans great again

Андрей Фролов

Как бесплатно продвигать бизнес…

Денис Колокольцев

Nissan прекратит производство…

Mark

«Вкусвилл» вышел за пределы…

Александр Крофт

В «Тинькофф Инвестициях» не…