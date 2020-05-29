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Техника
Лиана Липанова
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Amazon в июле отключит персонального помощника для выбора одежды Echo Look Материал редакции

Функции Echo Look появятся в других устройствах компании с поддержкой голосового ассистента Alexa.

  • 24 июля 2020 года Amazon полностью отключит приложение и персонального помощника для выбора одежды Echo Look, сообщает TechCrunch. Устройство стоило $199.
  • Amazon выпустила Echo Look в 2017 году. Персональный помощник мог сфотографировать владельца в нескольких образах и подсказать, какой наряд ему больше идёт, а также предлагал обычные функции помощника Amazon Echo — поиск ответов на вопросы пользователя, заказ товаров в интернете и так далее.
  • «Нашей целью было научить голосового ассистента Alexa быть помощником по стилю. Теперь мы перенесли функции Style by Alexa в приложение Amazon Shopping и в устройства с поддержкой Alexa», — объяснили в Amazon.

#новость #amazon

Лиана Липанова
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