Решение подойдёт в том числе небольшим хозяйствам, считают партнёры.

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Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со «Сбербанк-Телеком», рассказали vc.ru в компании.

Партнёры планируют создать платформу для российских и зарубежных хозяйств Cognitive Sber Agro Analyst (CSAA). Система позволит собирать данные об урожайности, состоянии культур, режимов работы сельхозтехники, расхода топлива и другой статистики.

В состав решения входит облачная платформа «Телематика» от «Сбербанк-Телеком», а также комплекс Cognitive Agro Pilot — набор сенсоров (видеокамеры, радары, количество которых зависит от конкретной задачи), монитор, вычислительный блок и соединительные кабели.

Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой параллельно с автопилотированием собирает данные с сенсоров о состоянии различных сельхозпроцессов и передает их в облачную платформу, где затем можно посмотреть цифровые карты полей и аналитические отчёты.

Решение позволит хозяйствам экономить до 30% за счёт сокращения нецелевых издержек, анализа проблемных зон, обеспечения комплексного контроля и повышения эффективности и прозрачности процессов, считают партнёры.

Сейчас стороны завершают работу над пилотом системы, её опытная эксплуатация запланирована на июль на территории Московской области. Продажи компании планируют начать в этом уборочном цикле. Комплексное решение будет стоить «несколько сотен» рублей в месяц, говорят в компании.