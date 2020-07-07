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Техника
Татьяна Боброва
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Cognitive Pilot со «Сбербанком» представили систему для анализа продуктивности в сельском хозяйстве Материал редакции

Решение подойдёт в том числе небольшим хозяйствам, считают партнёры.

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Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со «Сбербанк-Телеком», рассказали vc.ru в компании.

Партнёры планируют создать платформу для российских и зарубежных хозяйств Cognitive Sber Agro Analyst (CSAA). Система позволит собирать данные об урожайности, состоянии культур, режимов работы сельхозтехники, расхода топлива и другой статистики.

В состав решения входит облачная платформа «Телематика» от «Сбербанк-Телеком», а также комплекс Cognitive Agro Pilot — набор сенсоров (видеокамеры, радары, количество которых зависит от конкретной задачи), монитор, вычислительный блок и соединительные кабели.

Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой параллельно с автопилотированием собирает данные с сенсоров о состоянии различных сельхозпроцессов и передает их в облачную платформу, где затем можно посмотреть цифровые карты полей и аналитические отчёты.

Решение позволит хозяйствам экономить до 30% за счёт сокращения нецелевых издержек, анализа проблемных зон, обеспечения комплексного контроля и повышения эффективности и прозрачности процессов, считают партнёры.

Сейчас стороны завершают работу над пилотом системы, её опытная эксплуатация запланирована на июль на территории Московской области. Продажи компании планируют начать в этом уборочном цикле. Комплексное решение будет стоить «несколько сотен» рублей в месяц, говорят в компании.

Сейчас хозяйства в основном используют GPS-навигацию, говорят Cognitive Pilot. Но в отличие от систем компьютерного зрения техника с такими системами движется по заранее проложенному маршруту «вслепую»: платформа не учитывает препятствия и, например, сколько комбайн пропустил той или иной культуры. Среди систем мониторинга, использующих GPS-навигацию, в компании называют американские John Deere и TopCon.

#новость #cognitivetechnologies #сбербанктелеком

Татьяна Боброва
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евгений аношин

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Правильно ли я понимаю что в "несколько сотен рублей в месяц" будет входить расходы по аренде метео (температура, освещенность, влажность, осадки, ветер) и почвенных (влажность, температура, соляной состав) датчиков на полях, услуги спутникового дистанционного зондирования (облачность, местный прогноз погоды), работа авиадронов (состояние посевов, качество уборки)...
А если нет? 

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