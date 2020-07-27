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Техника
Галина Мубаракшина
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Производитель социальных роботов Jibo сообщил о закрытии — год спустя его «спасла» другая компания Материал редакции

Новый владелец не стал отключать старые устройства и решил в будущем выпускать роботов для бизнеса: например, образования и здравоохранения.

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Социальные роботы Jibo, которые в марте 2019 года сообщили своим владельцам о скорой «смерти» из-за закрытия проекта, остались «живы» благодаря новому владельцу компании, узнал The Verge.

Несмотря на анонсированное закрытие, проданные роботы продолжили работать, например, рассказывать новости. В мае 2020 года владельцы Jibo узнали, что новый владелец проекта, компания NTT Disruption запустила сайт с описанием возможного будущего для устройств.

Робот Jibo The Verge

NTT Disruption выкупила у предыдущего владельца SQN Venture Partners патенты, торговую марку, цифровые активы и сообщила, что сосредоточится на корпоративном направлении бизнеса. В компании отметили, что видят в социальном роботе потенциал для крупных клиентов в разных отраслях.

Следующее поколение Jibo будет использоваться для воспитания и обучения, а также в сферах, где важна эмоциональная привязанность, например, в больницах, отмечает The Verge. Также роботы получат приложение для управления со смартфона.

Проект Jibo стартовал в 2014 году — авторы идеи запустили краудфандинговую кампанию и собрали на разработку $3,6 млн. Но поставить устройства компания смогла только в 2017 году.

Владельцы привязывались к роботам благодаря их «общительности», «дружелюбию», умению рассказывать новости и танцевать, отмечает The Verge.

Производитель Jibo был распродан по частям, новым владельцем компании стала нью-йоркская инвестиционная фирма SQN Venture Partners, писал в декабре 2018 года Voicebot.ai.

#jibo #роботы

Галина Мубаракшина
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