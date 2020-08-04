Веб-камера Full HD, «студийные» микрофоны и новый Intel 10-го поколения: Apple обновила 27-дюймовый iMac Материал редакции
Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними.
Apple обновила 27-дюймовую модель iMac. Теперь разрешение веб-камеры FaceTime HD составляет 1080p вместо предыдущего 720p. До этого Full HD-камера была только у iMac Pro за 430 тысяч рублей.
Компания также добавила «студийные» микрофоны, как в 16-дюймовом MacBook Pro, и новые видеокарты: AMD Radeon Pro 5300, 5500XT и 5700XT в зависимости от модели.
Обновленный iMac оборудован 6- и 8-ядерными процессорами Intel 10-го поколения, а также впервые 10-ядерным процессором с технологией Turbo Boost, обеспечивающей частоту до 5,0 ГГц.
iMac также впервые получил твердотельный SSD-накопитель объёмом 8 ТБ — это в четыре раза больше объёма SSD 27-дюймового iMac предыдущего поколения.
Дисплей Retina 5K теперь оснащён технологией True Tone — она автоматически регулирует цветовую температуру дисплея в соответствии с освещением.
Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними:
- Модель за 169 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5 с видеокартой AMD Radeon Pro 5300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ жесткого диска.
- Модель за 189 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5, видеокарта AMD Radeon Pro 5300 и 512 ГБ на жёстком диске.
- Модель за 219 990 рублей: 8-ядерный процессор Intel i7, жесткий диск емкостью 512 ГБ, видеокарта AMD Radeon 5500 XT.
Новый 27-дюймовый iMac уже можно заказать на сайте компании и в магазине Apple Store. Он появится в магазинах Apple Store и авторизованных реселлеров Apple в начале августа 2020 года, заявили в компании.
170К за corei5, 8 гиг оперативы и ссаный ссд на 256 гб??? Ахахаха ))) больные ублюдки
Ты на один только моник с такими же параметрами потратил бы 100к+.
До этого Full HD-камера была только у iMac Pro за 430 тысяч рублей
Я даже не знаю, как это назвать. То ли в Apple совсем жадные, то ли просто не в хрен не ставят своих пользователей.
Они сознательно не разгоняют аймаки такое ощущение... существенных сдвигов с 2011 особо не заметно
Что значит не разгоняют? Обновили cpu, gpu нарастили памяти. Или тебе колесики нужны чтобы быстро быстро катать?
Что?
За девять лет можно было бы сильнее апгрейдить я имел в виду.
Нормальный ssd уже прорыв, надеюсь не через sata)
За те $, что эпл предлагает 1 тб ссд, можно купить все три экстернал без потери качества...
мде) посижу еще пару лет на 27" 2018. В базе, кстати, был fusion drive на 2тб (!). Не SSD, конечно, но и не 256 гб
Зачем в корпусе со встроенным активным охлаждением нужны «студийные микрофоны»?
чтобы качественнее идентифицировать сигнал, который нужно компенсировать шумоподавлением, вероятно.
Взял бы минималку, апнул ssd и оперативку, а виюдяху поставил бы внешнюю и кайфовал на 5k дисплее и Mac os)
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