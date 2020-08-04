Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними.

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Apple обновила 27-дюймовую модель iMac. Теперь разрешение веб-камеры FaceTime HD составляет 1080p вместо предыдущего 720p. До этого Full HD-камера была только у iMac Pro за 430 тысяч рублей.

Компания также добавила «студийные» микрофоны, как в 16-дюймовом MacBook Pro, и новые видеокарты: AMD Radeon Pro 5300, 5500XT и 5700XT в зависимости от модели.

Обновленный iMac оборудован 6- и 8-ядерными процессорами Intel 10-го поколения, а также впервые 10-ядерным процессором с технологией Turbo Boost, обеспечивающей частоту до 5,0 ГГц.

iMac также впервые получил твердотельный SSD-накопитель объёмом 8 ТБ — это в четыре раза больше объёма SSD 27-дюймового iMac предыдущего поколения.

Дисплей Retina 5K теперь оснащён технологией True Tone — она автоматически регулирует цветовую температуру дисплея в соответствии с освещением.

Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними:

Модель за 169 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5 с видеокартой AMD Radeon Pro 5300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ жесткого диска.

Модель за 189 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5, видеокарта AMD Radeon Pro 5300 и 512 ГБ на жёстком диске.



Модель за 219 990 рублей: 8-ядерный процессор Intel i7, жесткий диск емкостью 512 ГБ, видеокарта AMD Radeon 5500 XT.

