Вы случайно не PHP Middle?
Техника
Лиана Липанова
1883

Веб-камера Full HD, «студийные» микрофоны и новый Intel 10-го поколения: Apple обновила 27-дюймовый iMac Материал редакции

Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними.

18 комментариев
В закладки

Apple обновила 27-дюймовую модель iMac. Теперь разрешение веб-камеры FaceTime HD составляет 1080p вместо предыдущего 720p. До этого Full HD-камера была только у iMac Pro за 430 тысяч рублей.

Компания также добавила «студийные» микрофоны, как в 16-дюймовом MacBook Pro, и новые видеокарты: AMD Radeon Pro 5300, 5500XT и 5700XT в зависимости от модели.

Обновленный iMac оборудован 6- и 8-ядерными процессорами Intel 10-го поколения, а также впервые 10-ядерным процессором с технологией Turbo Boost, обеспечивающей частоту до 5,0 ГГц.

iMac также впервые получил твердотельный SSD-накопитель объёмом 8 ТБ — это в четыре раза больше объёма SSD 27-дюймового iMac предыдущего поколения.

Дисплей Retina 5K теперь оснащён технологией True Tone — она автоматически регулирует цветовую температуру дисплея в соответствии с освещением.

Цены на три стандартные конфигурации остаются прежними:

  • Модель за 169 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5 с видеокартой AMD Radeon Pro 5300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ жесткого диска.
  • Модель за 189 990 рублей: 6-ядерный процессор Intel Core i5, видеокарта AMD Radeon Pro 5300 и 512 ГБ на жёстком диске.
  • Модель за 219 990 рублей: 8-ядерный процессор Intel i7, жесткий диск емкостью 512 ГБ, видеокарта AMD Radeon 5500 XT.

Новый 27-дюймовый iMac уже можно заказать на сайте компании и в магазине Apple Store. Он появится в магазинах Apple Store и авторизованных реселлеров Apple в начале августа 2020 года, заявили в компании.

#apple #imac #новость

Лиана Липанова
+24 313
4
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","imac","apple"], "comments": 18, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 147662, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 04 Aug 2020 20:50:52 +0300", "is_special": false }
Карьера
Кейс: как перестроить бизнес для работы с самозанятыми
Компаниям выгодно прибегать к помощи самозанятых работников, однако есть нюансы. Расскажем на примере, в каких…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anton Reut

8

170К за corei5, 8 гиг оперативы и ссаный ссд на 256 гб??? Ахахаха ))) больные ублюдки

Ответить

Пластиковое Окно

Anton
2

Ты на один только моник с такими же параметрами потратил бы 100к+.

Ответить

Syzygy

3

 До этого Full HD-камера была только у iMac Pro за 430 тысяч рублей

Я даже не знаю, как это назвать. То ли в Apple совсем жадные, то ли просто не в хрен не ставят своих пользователей.

Ответить

Семен Удальцов

2

Они сознательно не разгоняют аймаки такое ощущение... существенных сдвигов с 2011 особо не заметно

Ответить

Alexey Nekrasov

Семен
1

Что значит не разгоняют? Обновили cpu, gpu нарастили памяти. Или тебе колесики нужны чтобы быстро быстро катать?

Ответить

Семен Удальцов

Alexey
–1

Что?
За девять лет можно было бы сильнее апгрейдить я имел в виду.

Ответить

Михаил Сметанников

Семен
0

Нормальный ssd уже прорыв, надеюсь не через sata)

Ответить

Семен Удальцов

Михаил
0

За те $, что эпл предлагает 1 тб ссд, можно купить все три экстернал без потери качества...

Ответить

Пластиковое Окно

Семен
0

Пруфы?

Ответить

Артем Баранов

1

По крайней мере, девочки сэкономят на камерах

Ответить

Vitaly Ryzhy

–2

удаляю свой коммент по разнице ССД/Жесткий диск. 

Ответить

Дэни Трэхо

–5

Ставить интол в 2020 😂

Ответить

Сергей Зайцев

0

мде) посижу еще пару лет на 27" 2018. В базе, кстати, был fusion drive на 2тб (!). Не SSD, конечно, но и не 256 гб

Ответить

Ol Ka

0

Зачем в корпусе со встроенным активным охлаждением нужны «студийные микрофоны»?

Ответить

Vladimir Chigak

Ol
0

чтобы качественнее идентифицировать сигнал, который нужно компенсировать шумоподавлением, вероятно.

Ответить

Артем Баранов

0

Взял бы минималку, апнул ssd и оперативку, а виюдяху поставил бы внешнюю и кайфовал на 5k дисплее и Mac os)

Ответить

Антон

–1

Целый микрофон и камеру засунули. Ого-го прорыв.

Ответить

Кинес Кизиитов

–2

осталось добавить качественную операционку, и норм будет! ) 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Пишем простой граббер статей на Python
В этой статье мы рассмотрим создание инструмента, с помощью которого можно получать читабельный текст из статей с миним…
2
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфонов
Банк «Открытие» объявил о запуске OpenKey — первой на российском рынке виртуальной клавиатуры с интегрированными банков…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее в личных блогах за июль: истории о Tesla, VR, продвижении и больших данных
Подборка самых интересных авторских материалов в этом месяце.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Люц Шнайдер
за день
Российский разработчик поставил уникальный программный продукт одной известной американской компании. Сумма сделки не разглашается, но СМИ сообщают о многомиллионом контракте .
Sky News: Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам
Павел Жовнер
за неделю
О, всем привет в этом чяте.
Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter $300 тысяч на «тамагочи для хакеров» — в пять раз больше плана

Комментарии

Sergio Carlione

Как анимировать интерфейсы в…

stivstivsti

Как добиться выполнения…

Пластиковое Окно

Веб-камера Full HD, «студийные…

Артем Баранов

Веб-камера Full HD, «студийные…

Вячеслав Осадчий

Qweep.ru — простой сервис для…

Кинес Кизиитов

Google отключит поддержку Play…

Пластиковое Окно

Веб-камера Full HD, «студийные…

Bobo Momo

Sky News: Garmin заплатила…

Кинес Кизиитов

Веб-камера Full HD, «студийные…

Pavel Nekhaev

«Почта России» вложит 1,4 млрд…

Владислав Мальцев

10 причин, по которым пора…

Эдуард Гладышев

Google отключит поддержку Play…

Дмитрий Захарьев

Что дает зеленая галочка в…

Семен Удальцов

Веб-камера Full HD, «студийные…

Владислав Мальцев

10 причин, по которым пора…

Артём А.

Инженеры из университета в…

Владислав Мальцев

10 причин, по которым пора…

Антон Штадлер

Sky News: Garmin заплатила…

Антон

Веб-камера Full HD, «студийные…

Alexey Nekrasov

Веб-камера Full HD, «студийные…