Компания продаёт беспроводные колонки и высокоскоростной интернет и заинтересована в развитии технологий, предполагает издание.

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Google запросила разрешение Федеральной комиссии связи (FCC) на тестирование Wi-Fi на частоте 6 ГГц, передаёт Business Insider (BI) со ссылкой на документы.

В заявке компания указала, что ей нужна техническая информация о пригодности частот 5650 МГц — 7125 МГц для обеспечения стабильных широкополосных соединений, отмечает Business Insider. В Google не ответили на запрос издания.

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Google хочет провести тесты в 17 штатах США, в одном-двух городах в каждом штате, указывает издание. В Калифорнии испытания пройдут в семи городах, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Компания хотела, чтобы заявку отредактировали перед публикацией на сайте FCC, поскольку раскрытие всей информации о проекте может принести ей финансовый ущерб, обращает внимание Engadget.

Google может быть заинтересована в разработке технологии, чтобы улучшить качество собственных услуг, предполагает BI: она продаёт «умные» колонки Nest, а другой «дочке» материнской компании Alphabet — Access — принадлежит проект гигабитного интернета Fiber Webpass.

В рамках проекта Fiber Webpass на крышах высотных офисных и жилых зданий устанавливают антенны, которые принимают сигнал; в офисах и квартирах люди подключают проводной интернет от антенны, поясняет Engadget.