Бывший инженер-программист Apple Дэвид Шайер рассказал, как в 2005 году помогал Bechtel, военному подрядчику министерства энергетики, создать особую версию плеера. Для чего — он и сам до сих пор не знает.

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Bechtel хотела установить в iPod дополнительное оборудование и записывать с него данные на диск плеера так, чтобы их нельзя было легко обнаружить. Выглядеть и работать устройство должно было как и обычный iPod Video.

Разработкой занимались специалисты Bechtel Пол и Мэтью — Шайер должен был помочь им разобраться в операционной системе iPod. Компания скрытно сотрудничала с правительством на безвозмездной основе, отмечает инженер.

Визитки Пола и Мэтью

О проекте в Apple знали только четверо: сам Шайер, глава iPod Software, вице-президент подразделения iPod и старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению. Общались лично, без переписки, чтобы избежать утечки.

Почему власти обратились к Apple

Операционная система iPod не основана на других ОС Apple на базе Linux и гораздо сложнее для понимания, отмечает Шайер. Инженеру-новичку в Apple давали около недели, чтобы изучить, как компилировать ОС, загружать её в iPod, тестировать и отлаживать.

iPod состоял из двух компонентов:

Аппаратную платформу и низкоуровневую ОС (управление питанием, ядро и драйвера) Apple купила у компании Portal Player. Высокоуровневую систему с интерфейсом, управлением памятью и другими функциями — у компании Pixo. Её основали бывшие инженеры Apple, пытавшиеся написать универсальную ОС для телефонов и продавать её производителям.

ОС iPod написана на C++. Она не поддерживала сторонние приложения, поэтому в открытом доступе не было документации, как работает система. Также у Apple не было своих инструментов для работы с ARM, и команда использовала инструменты, работающие на Windows и Linux.

Перед Шайером стояла задача: научить Пола и Мэтью работать с новой операционной системой, которую они никогда раньше не видели и для которой никто ничего не разрабатывал вне Apple.

Маскировка под продавцов кофе и полная самостоятельность в работе

Для Пола и Мэтью в офисе Apple выделили пустой кабинет с выходом во «внешний» интернет, но без подключения ко внутренней сети Apple. У них не было доступа к исходному коду iPod на сервере. Вместо этого Шайер дал инженерам DVD с копией кода и запретил выносить диск из здания.

Даже в конце работы они получили только модифицированную копию ОС для их версии iPod, но не исходный код.

Больше Apple ничем не помогала. Шайер выписал технические характеристики компьютеров и название нужного ПО, Пол и Мэтью сами купили и установили всё необходимое. Для работы они купили несколько десятков, а то и сотен iPod.

Пропускную систему внутри здания Apple пришлось обхитрить. Сначала Пол и Мэтью каждый день звонили Шайеру, он регистрировал их в качестве гостей и провожал до офиса. Когда ему надоело, он поручил выдать инженерам пропуска продавцов-партнёров Apple, как если бы они торговали кофе или микросхемами.

Как модифицировали iPod

Пол и Мэтью оказались умными инженерами. С небольшой помощью они быстро настроили инструменты разработки, создали копию ОС и сменили интерфейс, чтобы понимать, что на устройстве работает модифицированная система, отмечает Шайер.

iPod 5-го поколения

Для модификации инженеры использовали iPod 5-го поколения (iPod Video). По мнению Шайера, на это было три причины:

Его было легко разбирать и собирать не оставляя следов, в отличие от популярных моделей iPod Nano, габариты лучше подходили для интеграции дополнительных схем. Жёсткий диск на 60 ГБ позволял хранить достаточно песен и при этом записывать дополнительные данные. Это последний iPod, в котором Apple не использовала цифровую подпись для защиты ОС. Таким образом, он был уязвимым для взлома, чем на досаду менеджеров Apple пользовались энтузиасты.

Чтобы скрыть сохранённые данные, Шайер предложил создать на диске раздел, невидимый при подключении устройства к ПК или Mac. Для записи и хранения данных инженеры с поддержкой Шайера создали отдельное меню, скрытое глубоко в настройках устройства.

Зачем оборонному предприятию мог понадобиться iPod

О своих задачах инженеры говорили только в общих чертах. Шайер не видел оборудование, которое встроили в iPod, и не знал, зачем оно нужно. А если инженер задавал вопросы, Пол и Мэтью меняли тему разговора и начинали спорить, куда идти пообедать.

Министерство энергетики США отвечает за ядерное оружие и программы по ядерной энергетике. В 2005 году оно выделило $9 млрд на оборону: например, на соблюдение программ по ядерному сдерживанию. Бюджет министерства в то время составлял $24,3 млрд.

Поэтому Шайер предполагает, что Пол и Мэтью создавали скрытый счетчик Гейгера, который сотрудники смогут незаметно использовать.

Устройство выглядит безобидно, воспроизводит музыку и работает так же, как обычный iPod. Можно гулять по городу, слушать песни и одновременно искать контрабандный или украденный уран или грязную бомбу, записывая данные о повышенной радиоактивности. Общественность или пресса никогда не узнают об этом.

Дэвид Шайер бывший инженер-программист Apple

Как и многие электронные устройства, счетчики Гейгера постепенно стали дешевле и компактнее. А Radiation Alert Monitor 200 и вовсе похож на классический iPod, сравнивает Шайер.

Спустя несколько месяцев Пол и Мэтью завершили проект. Они перевезли компьютеры и оборудование для отладки в офис Bechtel, вернули DVD с исходным кодом и пропуска. Больше Шайер их никогда не видел.