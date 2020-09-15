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Техника
Татьяна Боброва
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Apple представила обновлённый iPad Air с дизайном iPad Pro Материал редакции

Стоит от 55 900 рублей.

30 комментариев
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Apple показала на презентации 15 сентября обновлённый iPad Air. В нём установлен новый процессор A14 Bionic — компания называет устройство «самым мощным из когда-либо существовавших».

Устройство получило новые цвета: зелёный, голубой и розовый. Экран устройства — 10,9 дюйма, у него нет системы аутентификации Face ID — вместо этого сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковой кнопке питания.

Устройство поддерживает клавиатуру Magic Keyboard и Apple Pencil. Аксессуары можно купить отдельно: Magic Keyboard стоит $299, клавиатура Smart Keyboard Folio — $179, а Pencil второго поколения — $129.

У обновлённого iPad Air есть фронтальная камера FaceTime HD на 7 МП и задняя камера на 12 МП. Такая же установлена в iPad Pro для фотографий с более высоким разрешением и записи видео 4K, отметили в компании.

iPad Air появится в продаже с октября 2020 года. Модели с Wi-Fi будут стоить от 55 900 рублей, а модели Wi-Fi и сотовой сетью — от 67 900 рублей.

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#новость #apple #ipad

Татьяна Боброва
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30 комментариев
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Mihael Isaev

10

+30% graphics performance

4 года спустя: рабочий стол лагает

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Денис Файзулин

Mihael
5

теперь ты можешь гонять на нем в донатный Вар Роботц

Ответить

Mihael Isaev

Денис
6

с консольной графикой!!11

Ответить

Aleksey Bobkov

5

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Mihael Isaev

5
Ответить

Sabit Sugirov

–4

Часы ношу обычные, смотрю только на время.
Планшет Air не пойму зачем он мне нужен, не поработать нормально. Как фоторамку использовать?

Ответить

new_comment

Sabit
13

А мне вот футбол не нравится. Не понимаю, зачем смотреть на мужиков, бегающих за мячиком. Пойду на футбольный сайт и там в комментариях об этом напишу.

Ответить

Sabit Sugirov

new_comment
0

Спросите у владельцев планшетов, пользуются ли они ими?

Ответить

Evgeny Rodionov

Sabit
0
Ответить

Ян Одинцов

Sabit
6

Это не обязательно покупать, вы можете пройти мимо)

Ответить

Mihael Isaev

0
Ответить

Andrey Gordeev

1

Без новых iPhone в этом году???

Ответить

Александр Макаров

Andrey
1

Ходят слухи, что в октябре будет презентация.

Ответить

Давид Еловенко

1

По нашему курсу цена запредельная ...

Ответить

Ян Одинцов

Давид
0

55900 заWiFi на 64... А я только обрадовался, что теперь есть здоровый эир на тайп си..
На десятку дороже прошлого

Ответить

Arthur N

Ян
0

256 ГБ дороже на 14к

:/

Ответить

Семен Смирнов

Давид
0

Самый мощный планшет на рынке за 55 тыс, серьезно? Прошка до сих пор идёт под 80
Причём тут курс вообще, будто 600 баксов это прямо копейки за планшет

Ответить

Александр Макаров

Семен
0

Что значит «причём тут курс»?

Ответить

Alex

1

Круто, до и после. Офигенный пример, показал всю мощь айпада.

Ответить

Andrey Arsentyev

0

Помню первый Ipad в 2010 купил себе при курсе 30 рублей за 1$.
 Сейчас Андрей в трудное время нужно сплотиться во круг лидера и быть вместе, не нужны мне все эти западные гаджеты.

Ответить

Alex Konin

Andrey
2

Самое крутое начнется ближе к 2030 году - если мы в РФ ничего умного не научимся производить и экспортировать, а все массово откажутся от нефти, как хочет Apple/Google/ЕС, то курс будет сильно не такой приятный, как сейчас.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Alex
2

2030 год... а вы оптимист, сударь.

Ответить

Захар Родионов

Alex
0

Надо валить пока нефть не обесцениться, часики то тикают

Ответить

Андрей Малолин

0

Клевый. Интересно, сколько будет у нас стоить, учитывая что у Эпла особое видение валютных курсов.

Ответить

Кирилл Петровский

Андрей
0

$599 вроде

Ответить

Андрей Малолин

Кирилл
0

Это да, но они по традиции у нас могут дать такую цену, что будет все 720 долларов по курсу конвертации.

Ответить

Андрей Малолин

Кирилл
0

Ну вот, я не сильно ошибся: 750 долларов у нас стоит за младшенький :(

Ответить

Igor Thorik

Андрей
0

столькоже как и ipad pro (((

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Илитный Иксперт

0

В кой то веке обои красивые

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33_rublya

0

Кук, где айфоны???

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