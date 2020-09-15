Apple представила обновлённый iPad Air с дизайном iPad Pro Материал редакции
Стоит от 55 900 рублей.
Apple показала на презентации 15 сентября обновлённый iPad Air. В нём установлен новый процессор A14 Bionic — компания называет устройство «самым мощным из когда-либо существовавших».
Устройство получило новые цвета: зелёный, голубой и розовый. Экран устройства — 10,9 дюйма, у него нет системы аутентификации Face ID — вместо этого сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковой кнопке питания.
Устройство поддерживает клавиатуру Magic Keyboard и Apple Pencil. Аксессуары можно купить отдельно: Magic Keyboard стоит $299, клавиатура Smart Keyboard Folio — $179, а Pencil второго поколения — $129.
У обновлённого iPad Air есть фронтальная камера FaceTime HD на 7 МП и задняя камера на 12 МП. Такая же установлена в iPad Pro для фотографий с более высоким разрешением и записи видео 4K, отметили в компании.
iPad Air появится в продаже с октября 2020 года. Модели с Wi-Fi будут стоить от 55 900 рублей, а модели Wi-Fi и сотовой сетью — от 67 900 рублей.
+30% graphics performance
4 года спустя: рабочий стол лагает
теперь ты можешь гонять на нем в донатный Вар Роботц
Часы ношу обычные, смотрю только на время.
Планшет Air не пойму зачем он мне нужен, не поработать нормально. Как фоторамку использовать?
А мне вот футбол не нравится. Не понимаю, зачем смотреть на мужиков, бегающих за мячиком. Пойду на футбольный сайт и там в комментариях об этом напишу.
Спросите у владельцев планшетов, пользуются ли они ими?
Без новых iPhone в этом году???
По нашему курсу цена запредельная ...
55900 заWiFi на 64... А я только обрадовался, что теперь есть здоровый эир на тайп си..
На десятку дороже прошлого
Самый мощный планшет на рынке за 55 тыс, серьезно? Прошка до сих пор идёт под 80
Причём тут курс вообще, будто 600 баксов это прямо копейки за планшет
Помню первый Ipad в 2010 купил себе при курсе 30 рублей за 1$.
Сейчас Андрей в трудное время нужно сплотиться во круг лидера и быть вместе, не нужны мне все эти западные гаджеты.
Самое крутое начнется ближе к 2030 году - если мы в РФ ничего умного не научимся производить и экспортировать, а все массово откажутся от нефти, как хочет Apple/Google/ЕС, то курс будет сильно не такой приятный, как сейчас.
Клевый. Интересно, сколько будет у нас стоить, учитывая что у Эпла особое видение валютных курсов.
$599 вроде
Это да, но они по традиции у нас могут дать такую цену, что будет все 720 долларов по курсу конвертации.
Ну вот, я не сильно ошибся: 750 долларов у нас стоит за младшенький :(
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