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Apple показала на презентации 15 сентября обновлённый iPad Air. В нём установлен новый процессор A14 Bionic — компания называет устройство «самым мощным из когда-либо существовавших».

Устройство получило новые цвета: зелёный, голубой и розовый. Экран устройства — 10,9 дюйма, у него нет системы аутентификации Face ID — вместо этого сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковой кнопке питания.

Устройство поддерживает клавиатуру Magic Keyboard и Apple Pencil. Аксессуары можно купить отдельно: Magic Keyboard стоит $299, клавиатура Smart Keyboard Folio — $179, а Pencil второго поколения — $129.

У обновлённого iPad Air есть фронтальная камера FaceTime HD на 7 МП и задняя камера на 12 МП. Такая же установлена в iPad Pro для фотографий с более высоким разрешением и записи видео 4K, отметили в компании.