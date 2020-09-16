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Техника
Лиана Липанова
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Apple отказалась от адаптера в комплекте с Watch ради экологии — но оставила его в Hermes Edition и Watch Edition Материал редакции

В комплекте стандартных «умных» часов останется только кабель, а у более дорогих моделей и блок питания.

  • 15 сентября во время ежегодной осенней презентации Apple заявила, что откажется от блока питания зарядного устройства в комплекте с Apple Watch Series 6 ради экологии. В комплекте останется только кабель, компания предложила использовать блок питания от iPhone.
  • Однако на сайте компании говорится, что в комплекте с более дорогими Apple Watch Edition и Apple Watch Hermès новой модели останется 5-ваттный адаптер.
  • Apple Watch Hermès Series 6 стоят от 93 910 рублей, а Apple Watch Edition — от 63 800 рублей. Стоимость стандартных Apple Watch Series 6 без блока питания — от 36 990 рублей.
Комплект алюминиевых Apple Watch Series 6
Комплект титановых Apple Watch Edition Series 6

#apple

Лиана Липанова
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