Программа распространяется на все устройства, которые продаются в стране.

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Владельцы техники Apple в России смогут оформить расширенную платную гарантию AppleCare+, рассказали vc.ru в пресс-службе компании. Программа приобретается для конкретного устройства и привязывается к его серийному номеру.

В частности, в программу входит:

Обслуживание в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.

Подменное устройство на время ремонта iPhone.

До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения, включая разбитый экран.

Услуга ремонта на дому или в офисе для Mac.

Клиент сможет отправить любое устройство в сервисный центр курьером: услуга доставки будет бесплатной по всей России.

Кроме гарантийного обслуживания пользователи получат приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по любым вопросам.

Программа действует на все устройства, представленные в России, в том числе Apple Pencil и клавиатуру, наушники и USB-кабель от iPod и магнитное зарядное устройство Apple Watch. Пользователи смогут приобрести AppleCare+ в течение 60 дней после покупки техники, добавили в компании.