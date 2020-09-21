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Apple запустила в России программу расширенной гарантии AppleCare+ с обслуживанием по всему миру Материал редакции
Программа распространяется на все устройства, которые продаются в стране.
Владельцы техники Apple в России смогут оформить расширенную платную гарантию AppleCare+, рассказали vc.ru в пресс-службе компании. Программа приобретается для конкретного устройства и привязывается к его серийному номеру.
В частности, в программу входит:
- Обслуживание в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру.
- Подменное устройство на время ремонта iPhone.
- До двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения, включая разбитый экран.
- Услуга ремонта на дому или в офисе для Mac.
- Клиент сможет отправить любое устройство в сервисный центр курьером: услуга доставки будет бесплатной по всей России.
- Кроме гарантийного обслуживания пользователи получат приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по любым вопросам.
Программа действует на все устройства, представленные в России, в том числе Apple Pencil и клавиатуру, наушники и USB-кабель от iPod и магнитное зарядное устройство Apple Watch. Пользователи смогут приобрести AppleCare+ в течение 60 дней после покупки техники, добавили в компании.
Купить расширенные гарантии можно на сайте, указав серийный номер устройства, или через настройки устройства: нужно выбрать «Основные», затем «Об этом устройстве» и AppleCare+ Coverage Available. Цены отличаются в зависимости от устройства.
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