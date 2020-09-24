Техника
Альберт Хабибрахимов
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«Это художественный приём»: «Сбер» объяснил сцену, где голосовой помощник банка «прослушал» телефонный разговор Материал редакции

Ассистент реагирует только на слово «Салют», заверили в компании.

5 комментариев
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24 сентября «Сбербанк» представил «умный» дисплей «СберПортал» с голосовыми ассистентами, видеозвонками и другими функциями. Пользователи обратили внимание на то, что во время презентации после видеозвонка голосовой помощник сразу же предложил предложил услугу, связанную с темой разговора.

Во время демонстрации актриса Кристина Асмус обещает своей собеседнице привезти капкейки. Сразу после разговора голосовой помощник «Сбера» предлагает испечь капкейки самостоятельно и показывает рецепт.

bobuk @bobuk
Всмысле, ребята, девушка совершает видеозвонок подруге, а ей потом голосовой ассистент предлагает услугу, на базе того, о чем она говорила в видеозвонке? Вы серьезно считаете, что это не нарушение приватности? O_O
смутные достижения @yrasakrd
сбер, конечно, очень яро конкурирует Яндексу, топая по его стопам. Да, то что ассистент звонит и записывает - удобно, Гугл показывали, но на русском так и не сделали. А вот то, что ассистент слушает разговоры через этот «Смарт экран» - приватностью не сильно пахнет.. https://t.co/9CdIpwcWpO

В SberDevices на вопрос vc.ru ответили, что придумали эту сцену в художественных целях.

Эта сцена — художественный приём.

Как сказал Константин Круглов во время выступления, активируется ассистент в «СберПортале» только словом «Салют». Это единственное слово.

пресс-служба SberDevices
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Трансляция первой продуктовой конференции компании шла на её сайте.
vc.ru

#сбербанк #сбер

Альберт Хабибрахимов
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5 комментариев
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Кирилл Половинкин

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Во Франции этот голосовой помощник будет всех слушать 

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Николай Западный

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Тов. Майор какого хрена?
Не переживай, это такой приём!

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Максим

Николай
0

Силовой приём уже

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Matvey Romanov

0

А в России только по желанию товарища майора)?

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Стройиндустрия

0

Истерички блять....

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