«Это художественный приём»: «Сбер» объяснил сцену, где голосовой помощник банка «прослушал» телефонный разговор Материал редакции
Ассистент реагирует только на слово «Салют», заверили в компании.
24 сентября «Сбербанк» представил «умный» дисплей «СберПортал» с голосовыми ассистентами, видеозвонками и другими функциями. Пользователи обратили внимание на то, что во время презентации после видеозвонка голосовой помощник сразу же предложил предложил услугу, связанную с темой разговора.
Во время демонстрации актриса Кристина Асмус обещает своей собеседнице привезти капкейки. Сразу после разговора голосовой помощник «Сбера» предлагает испечь капкейки самостоятельно и показывает рецепт.
В SberDevices на вопрос vc.ru ответили, что придумали эту сцену в художественных целях.
Тов. Майор какого хрена?
Не переживай, это такой приём!
Блоги компаний
Показать еще