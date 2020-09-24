Устройство от «дочки» Amazon умеет снимать видео и транслировать его на смартфон.

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Ring показала летающую камеру видеонаблюдения Always Home Cam, пишет The Verge. Она крепится на дроне и снимает помещение с нескольких ракурсов.

Дрон может летать по дому по заранее заданным маршрутам, автоматически реагировать на охранную сигнализацию, транслировать запись на смартфон пользователя, когда его нет дома. После «полета» Always Home Cam возвращается на док-станцию для зарядки аккумулятора.

Камеру можно использовать как систему безопасности и для проверки состояния вещей: можно посмотреть, включена ли плита или открыто ли окно.

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Always Home Cam записывает видео в разрешении 1080p и включается только при взлёте. Устройство поступит в продажу в 2021 году по цене $249,99, уточняет The Verge.

Amazon также представила обновленную версию колонок Echo, пишет The Verge. В обновлённых колонках улучшенная технология распознавания речи с локальной обработкой голосовых запросов, которая позволяет делать запросы быстрее.

Колонки будут доступны в трех цветах: угольном, меловом и стально-синем. Они поступят в продажу 22 октября, предзаказ можно оформить на сайте Amazon за $99,99.

Amazon также выпускает Echo Dot и Echo Dot Kids Edition для детей. В Echo Dot встроен светодиодный дисплей для показа времени, температуры и другой информации. Она будет стоить $59,99. Заказать «панду» можно уже в октябре, остальные версии станут доступными в ноябре и декабре.