Техника
Рая Хачатрян
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Производитель «умных» звонков Ring представил дрона для «патрулирования» дома Материал редакции

Устройство от «дочки» Amazon умеет снимать видео и транслировать его на смартфон.

7 комментариев
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Ring показала летающую камеру видеонаблюдения Always Home Cam, пишет The Verge. Она крепится на дроне и снимает помещение с нескольких ракурсов.

Дрон может летать по дому по заранее заданным маршрутам, автоматически реагировать на охранную сигнализацию, транслировать запись на смартфон пользователя, когда его нет дома. После «полета» Always Home Cam возвращается на док-станцию для зарядки аккумулятора.

Камеру можно использовать как систему безопасности и для проверки состояния вещей: можно посмотреть, включена ли плита или открыто ли окно.

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Always Home Cam записывает видео в разрешении 1080p и включается только при взлёте. Устройство поступит в продажу в 2021 году по цене $249,99, уточняет The Verge.

Amazon также представила обновленную версию колонок Echo, пишет The Verge. В обновлённых колонках улучшенная технология распознавания речи с локальной обработкой голосовых запросов, которая позволяет делать запросы быстрее.

Колонки будут доступны в трех цветах: угольном, меловом и стально-синем. Они поступят в продажу 22 октября, предзаказ можно оформить на сайте Amazon за $99,99.

Amazon также выпускает Echo Dot и Echo Dot Kids Edition для детей. В Echo Dot встроен светодиодный дисплей для показа времени, температуры и другой информации. Она будет стоить $59,99. Заказать «панду» можно уже в октябре, остальные версии станут доступными в ноябре и декабре.

  • Amazon приобрела производителя «умных» дверных звонков Ring в 2018 году.
  • В 2019 году издания Motherboard, Cnet и другие выяснили, что компания заключает договоры с городскими властями и полицией, чтобы построить масштабную сеть добровольного видеонаблюдения с помощью Ring.

#новости #amazon

Рая Хачатрян
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7 комментариев
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мне самому не нравится

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масштабную сеть добровольного видеонаблюдения 

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Ружья Микробы

мне
0

Мне самому не нравится.

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Fillip Lungu

2

Кошка или собака развалит половину дома по пути следования этого дрона.

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Timur Kuzmin

0

А если сквозняк заставит летящее устройство отклониться от заданного маршрута, сможет ли камера вернуться обратно?

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Michael Smith

Timur
0

обычно на дроны ставят сенсоры для стабилизации – сонар, лидар, камера optical flow, GPS (если не в помещении),
и гироскоп и акселерометр это само собой

без сенсоров он бы и без сквозняка улетел куда попало, система не стабильная

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Люц Шнайдер

0

Кошка будет в восторге 

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Синди Катсс

0

какбы да
нозачем ?

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