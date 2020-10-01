У него есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения — но не в базовой модели.

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Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go. У устройства 12,4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense, четырёхъядерный процессор Intel десятого поколения i5, от 4 ГБ до 16 ГБ оперативной и от 64 ГБ до 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации.

Miсrosoft

Ноутбук может работать до 13 часов без подзарядки, говорят в Microsoft. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор на 80% за час.

Также Surface Laptop Go оснащён HD-камерой с разрешением 720p и студийными микрофонами, портами USB-A и USB-C, аудиоразъёмом и разъёмом Surface Connect.

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В ноутбуке нет поддержки распознавания лиц Windows Hello, отмечает The Verge, зато в некоторых комплектациях встроен сканер отпечатков пальцев в кнопе питания.

Miсrosoft

Это один из самых лёгких ноутбуков Microsoft, указывает издание. Он представлен в трёх цветах: «голубой лёд», «песчаник» и «платина». Цены на устройство:

Surface Laptop Go с Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ eMMC флеш-памяти — $549,99 (около 43,3 тысячи рублей).

Surface Laptop Go с Intel Core i5, 8 ГБ и 128 ГБ SSD — $699,99 (около 55 тысяч рублей).



Surface Laptop Go с Intel Core i5, 16 ГБ и 256 ГБ SSD — $899,99 (70,9 тысячи рублей).



Продажи начнутся 13 октября 2020 года.

Miсrosoft

Ноутбук Surface Pro X и другие устройства

Microsoft обновила и ARM-ноутбук Surface Pro X. Он получил процессор Microsoft SQ 2. Компания объявила, что до конца 2020 года в ARM-версии Windows 10 появится поддержка 64-битных десктопных приложений. Обновлённое устройство стоит от $1499,99 (118,17 тысяч рублей).

Беспроводная клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard в двух цветах по цене от $69,99 (5,5 тысяч рублей).

Беспроводная клавиатура Microsoft Number Pad за $24,99 (около 2 тысяч рублей).

Адаптер беспроводного дисплея Microsoft с разрешением 4К за $69,99 (5,5 тысяч рублей).

Bluetooth-мышь за $49,99 (3,9 тысяч рублей).

