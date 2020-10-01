Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go по цене от $549 Материал редакции
У него есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения — но не в базовой модели.
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go. У устройства 12,4-дюймовый сенсорный дисплей PixelSense, четырёхъядерный процессор Intel десятого поколения i5, от 4 ГБ до 16 ГБ оперативной и от 64 ГБ до 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от комплектации.
Ноутбук может работать до 13 часов без подзарядки, говорят в Microsoft. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор на 80% за час.
Также Surface Laptop Go оснащён HD-камерой с разрешением 720p и студийными микрофонами, портами USB-A и USB-C, аудиоразъёмом и разъёмом Surface Connect.
В ноутбуке нет поддержки распознавания лиц Windows Hello, отмечает The Verge, зато в некоторых комплектациях встроен сканер отпечатков пальцев в кнопе питания.
Это один из самых лёгких ноутбуков Microsoft, указывает издание. Он представлен в трёх цветах: «голубой лёд», «песчаник» и «платина». Цены на устройство:
- Surface Laptop Go с Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ eMMC флеш-памяти — $549,99 (около 43,3 тысячи рублей).
- Surface Laptop Go с Intel Core i5, 8 ГБ и 128 ГБ SSD — $699,99 (около 55 тысяч рублей).
- Surface Laptop Go с Intel Core i5, 16 ГБ и 256 ГБ SSD — $899,99 (70,9 тысячи рублей).
Продажи начнутся 13 октября 2020 года.
Ноутбук Surface Pro X и другие устройства
- Microsoft обновила и ARM-ноутбук Surface Pro X. Он получил процессор Microsoft SQ 2. Компания объявила, что до конца 2020 года в ARM-версии Windows 10 появится поддержка 64-битных десктопных приложений. Обновлённое устройство стоит от $1499,99 (118,17 тысяч рублей).
- Беспроводная клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard в двух цветах по цене от $69,99 (5,5 тысяч рублей).
- Беспроводная клавиатура Microsoft Number Pad за $24,99 (около 2 тысяч рублей).
- Адаптер беспроводного дисплея Microsoft с разрешением 4К за $69,99 (5,5 тысяч рублей).
- Bluetooth-мышь за $49,99 (3,9 тысяч рублей).
Если бы доллар продавался по психологическому курсу 35 рублей, россияне скупали бы все тачки, шмот и электронику, ведь почему бы не купить этот ноут за 16 тысяч или айфон за 40 :)
потому что россия встала с колен
Да не, мне кажется что сегодняшний курс доллара реально хоть как то помогает оставаться деньгам в стране.
Дураками земля полниться. Если студент не может купить хороший ноутбук за 800 баксов, он возьмёт ноутбук за 400 баксов. Один хрен он купит его за доллары, а в рублях эта одна и та же сумма. Поражаюсь вот таким немытым патриотам - их кормить не надо, дай только погордиться своей страной, своим лидером.
А как помогает?
Ну я не знаю сколько тебе лет, но вспомни 2010 - 2012 года. На волне сверхприбылей и евро за 40 люди из РФ скупали дома в европе, ездили на новый год в Париж (тогда в парижском ресторане можно было дешевле и вкуснее поесть чем в Москве) , оставляя там по 10 тысяч евро. Сейчас такой вакханалии нет и деньги хоть как то остаются в стране, хотя и охота в Париж :)
Правильно понимаю, чем выше курс доллара и евро (следовательно подорожание всего, что покупает в валюте Россия в том или ином виде) тем богаче становятся люди в России? В 2012 г. россияне могли себе позволить мотаться в Париж и тратить там, сейчас же таких осталось немного. Как еще не приняли на вооружение такую формулировку федеральные СМИ - не понимаю...
Ну что значит богаче в России? Если бы мы покупали технику собственного производства, то да. А так, мы покупаем технику за валюту и фактически мы сейчас беднее раза в 2 - 3 чем в 12 году.
Те кто раньше мог позволить себе смотаться в Париж едва ли не могут сделать этого сейчас. Мантра про «сытые нулевые» тает на глазах, достаточно открыть любую фотографию московских улиц 2007 и 2020 и сравнить тачки и людей.
А за Москвой сытых лет и не было никогда
А есть статистика по тратам или домыслы?
Ничего хорошего нет в том, что сейчас (до пандемии, ок) большинство себе может позволить только отдых в Крыму или Турции по путевке в лучшем случае.
Денег как раз меньше, чем тогда, ведь инвесторы зарубежные наоборот деньги выводят из страны.
Статистика простая. Я получал в 12 году 150 тысяч в месяц, да и средняя зп была тысяч 50. Т.е. люди реально могли себе купить айфон с одной зарплаты и на еду потратить 7 тысяч в месяц. Сейчас - это несбыточные мечты. Я даже больше скажу, люди отказывались уезжать в европу и сша на работу, так как уних тут были сопоставимые, а зачастую и более высокие зп.
А я сейчас могу позволить себе айфон на зарплату, а в 2012 мог купить пива на карманные деньги, которые давали родители. И как это описывает реальное положение вещей?
У вас с 2012 зарплата не изменилась?
Судя по тому, что ты жил на деньги родителей, ты был в другой социальной группе, которая в принципе не работала или имела маленький зароботок в силу отсутвия опыта. А вот люди, которые закончили универ в 10 году и проработав 5 лет, с 14 года особого увеличения зп не увидели.
У меня зп 200. Конечно я могу купить айфон, но сейчас я куплю 2 штуки, а в 12 мог купить 5. А кроме айфона надо съездить в отпуск, купить бмв м5 компетишн. И тут ты понимаешь, что кроме айфона и мелкой бытовой техники тебе то и нечего купить, ну или купить те вещи, которые ты раньше считал говном :)
в 12 году
средняя зп была тысяч 50
Прохладная история
Блин, может я перегнул со средней зп, но я в айти и многие мои знакомые имели гораздо большую зп. Короче, жили тогда очень жирно и на выходных катались в финляндию и к прибалтам чтобы прибухнуть и отдохнуть в спа салоне.
Ага, прям всё скупили. А щас последний хер без соли доедают, ох уж эти сказки про сверхприбыли)
Братан, причем тут хер без соли? Вот у меня знакомые сдавали коммерческую недвигу в россии, а сами жили в греции. А после 14 года когда рубль упал в 2 раза стали жить в сочи. Они не голодают, но в то же время почему то решили отказаться от жизни на пенсии в европе.
Другой знакомый в 12 году построил дом в россии за 25 лямов рублей. Сейчас этот дом за такие деньги покупать никто не собирается. Но это не отменяет того факта, что он построил его за 750к баксов. Сейчас он не будет строит дом за 750к баксов.
Есть куча примеров покупки квартир во франции, италии, греции, испании чтобы ездить туда на лето. Да эти люди и сейчас хорошо живут, но у них даже в мыслях нет купить недвигу в европе (разве что те, у которых денег реально до жопы и если их станет в 2 раза меньше то ничего не изменится)
А теперь вопрос, много ли европейцев, помимо квартиры или дома имеют дачи, т.е. дополнительное жилье?
Поэтому, да, 10е были сытные и роскошные, а сейчас приходиться жить больше по средствам.
Есть конечно дисбаланс, не в нашу пользу, но все закономерно текущему развитию нашей страны.
Павел, причем тут европейцы? Зачем им дачи, если у них в принципе развито частное жилье. Да и у нас сейчас дачи мало кто может позволить, особенно в Москве и Питере, разве что за 200 км от города и то не факт.
Ну и про дачи. У нас дачи начали появляться как средство компенсации нехватки продовольствия и проведения досуга при закрытых границах СССР. Европейцы же жили в собственных домишках и активно путешествовали по миру, ну и в целом у них как-то интереснее проводить досуг чем у нас.
Очень много заблуждений у этих суждений. Если интересно, могу позже с цифрами.
Деньги остаются в стране, потому что рубль никому не нужен, что и отображает современный курс.
От самого зависания фантиков на территории РФ никому ни холодно ни жарко, ведь как вы правильно заметили - своих производств почти нет, а те, что есть, работают на, в основном, импортном оборудовании и импортном сырье.
Так что лично я поводов для радости не вижу
Ну да, так и есть. Но может быть хоть как-то начать. Вот кстати есть канал на ютубе, который освещает новые производства.
На волне сверхприбылей в России хоть как-то можно было жить и не замечать того п-ца, который творится вокруг. А рестораны в Париже или Лондоне всё так же гораздо лучше (вкуснее кормят) московских.
Шел 2020-й год, а Microsoft все пыталась скопировать Macbook и каждый раз выходило что-то иное. Похоже, не судьба..
Кнопка выключения рядом с Delete 🤦 Это фиаско господа
Ну кнопку выключения все же нужно удерживать, наверное. Но да, могли бы и подальше унести.
Лишь бы никакой хуеты не было бы как на макбуках как то залочки на ябловую ось.
Если можно будет ставить линь то будет неплохая походная книжка
А макбук залочен на ось?
Они туда отдельный чип зафигачили в последних и вроде что-то проверяют..
64 гб флеш памяти в ноуте за 45к...
Казалось бы, куда глубже, однако со дна под названием «ссд на 120гб в макбуке за 80к» постучали.
Они еще один интерфейс зарядки изобрели? Зарядка через type-c не?
4Гб оперативки и 64 диск - это интересно для каких сценариев использования? В телефоны уже в основном больше ставят.
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