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Техника
Рая Хачатрян
2699

В российском магазине Apple выросли цены на AirPods и Apple TV после презентации новых iPhone Материал редакции

Причиной может быть ослабление рубля по отношению к евро и доллару, пишет TJ.

47 комментариев
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После презентации Apple 13 октября цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro в российском магазине повысились, заметил TJ. Причиной может быть ослабление рубля по отношению к евро и доллару, пишет издание.

AirPods второго поколения с обычным футляром стали дороже 2500 рублей. До презентации они стоили 13 490 рублей, после — 15 990 рублей.

Та же модель с футляром для беспроводной зарядки подорожала на 4000 рублей, от 15 990 рублей до 19 990 рублей. Отдельный беспроводный зарядный чехол для AirPods стоит 7 990 рублей — дороже на 1400 рублей.

AirPods Pro также подорожали на 4000 рублей. Раньше они стоили 20 990 рублей, сейчас — 24 990 рублей.

Apple TV 4K с 32 ГБ памяти стал дороже на 3500 рублей — с 13 490 рублей до 16 990 рублей. Версия с 64 ГБ стала стоить 18 990 рублей. Старая цена — 14 990 рублей.

Цена поднялась также на Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Раньше чехлы стоили 11 176 рублей, сейчас — 13 900 рублей.

#новость #apple

Рая Хачатрян
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47 комментариев
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Вася Пражкин

25

Передайте Ильичу - нам и это по плечу!

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Anton Reut

Вася
2

Ильич был к слову далеко не дурак, раз смог такое замутить "без этих ваших интернетов", такой менеджмент комментаторам на VC может только сниться. 

Ответить

Sergei Toropov

Anton
3

Это советский фольклор про Брежнева и водку, а не про Ленина, если что.

Ответить

Anton Reut

Sergei
0

А, тогда пардон.

Ответить

Самый Честный Парень

Anton
0

Там уже телеграф и телефон был. А вот как мутили где-то от Наполеона и раньше очень интересно. Или еще интересно, как религиозные культы мутят и вообще выворачиваются из сложных ситуаций, столько людей за историю убили и запытали какие-нибудь инквизиторы, но при этом культы сохранили безупречную репутацию. Они вообще хорошо, если с пергамента начинали.

Ответить

badResistor

Самый
0

потому и сохранили, что чуть что рассказывали что это не они пытали, а солдаты нато) А теперь как бы все знаю что не солдаты надо и культы посыпались

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Розарио Агро

Вася
1

Договор был про «землю - крестьянам, фабрики - рабочим». Никто айфон дешевле зп не обещал 🤣

Ответить

Самый Честный Парень

Розарио
1

Вы забыли третью часть: Власть - Советам. Советы это высший орган власти, Илич в этом органе один из высших и, что самое главное, не выборных, а постоянных чинов. Так что выразили все правильно, даже может быть это очень тонкое стебалово над народом. Это звучит так же смешно, как лозунг бомжам - помойки, олигархам - яхты.

Ответить

Давид Еловенко

15

как говорят сами знаете кто «у нас в стране все хорошо! рубль - самая стабильная валюта в мире»

Ответить

Anton Reut

Давид
–5

Причем тут рубль? За сутки колебание курса от силы копеек 10 было.

Ответить

Розарио Агро

Anton
1

Шах и мат, туше, бинго, эврика и аплодисменты! Так толсто, что даже тонко!😂

Ответить

Anton Reut

Розарио
–2

В русский язык ты смог, а в математику видимо нет.

Ответить

Розарио Агро

Anton
0

Мистер, я вам плюсик поставил! 🖖

Ответить

Роман Анищенко

–8

Apple TV в эру умных тв бесполезная вещь, а вот за наушники обидно

Ответить

Михаил

Роман
17

Видно, что у вас никогда не было этого устройства. Поэтому не надо так критично отзываться.

Ответить

Лунтик Небообразный

Михаил
0

у меня есть это устройство, оно бесполезно

Ответить

Михаил

Лунтик
9

Ну тогда продай и не пиши здесь больше глупости.

Ответить

Iron Drew

Михаил
0

А для чего вы его используете сейчас?
Мне эпл тв нужен только для просмотра пиратского контента, с которым он очень криво работает.
Ютуб, нетфликс и прочее можно смотреть без эпл тв.

Ответить

Михаил

Iron
5

В двух словах. Меня категорически не устраивает качество работы программного обеспечения на умных телевизорах+ с экосистемой Apple они не дружат, за исключением появления на передовых смартах AirPlay. А Apple TV это очень удобно для потребления контента в одной экосистеме+умный дом и куча других плюшек.

Ответить

Aristarkh Z.

Михаил
–1

LG C9 — Apple TV+ работает отлично, какие проблемы?

Ответить

Михаил

Iron
2

Не пользуюсь пиратским контентом на Apple TV.

Ответить

A.A. Rayskiy

Iron
2

Смотрю кино через Кинопоиск.
Вывожу с Макбука мультики и кинцо для ребёнка.
Транслирую ютубчик на больший экран, со старого айфона. 
Слушаю подкасты.
Вывожу презенташки, чтобы понять как они будут на большом экране выглядеть.
Вывожу смонтированные видео, опять же чтобы понять как будет на большом экране выглядеть.

Больше пользы не вижу пока.
У меня Apple TV 3. На авито такой можно купить за 5000 рублей.
Ещё если эпл прокачает Apple Arcade, можно будет и в игрульки поиграть. 
Телек не умный, но 46 дюймов. 

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Олег Волков

Iron
1

Smart-TV подтормаживает, поэтому apple TV фактически его высокоскоростной аналог:

1. Все онлайн-кинотеатры подключены через Apple TV и часто досматриваю фильмы на телефоне, которые не успел досмотреть на ТВ;
2. Запускаю на iPhone видео тренировки и вывожу видео на экран;

Ответить

Александр Рязанов

Iron
0

Homekit

Ответить

Oleg Borisov

Михаил
0

+1, Apple TV прекрасна!

Ответить

Розарио Агро

6

«Причиной может быть ослабление рубля по отношению к евро и доллару, пишет TJ.»
В смысле, «может»? 

Ответить

Anton Reut

Розарио
–3

За сутки изменение курса на 25 копеек, а подорожание на 32 доллара сразу  (2500 р.).

Ответить

Arthur Niazyan

Anton
1

А в пределах тысячной доли секунды курс вообще не менялся.

Ответить

Александр Рязанов

Anton
0

вы ведь шутите сейчас?

Ответить

Дима Черепанов

–8

Две абсолютно безполезные для общества вещи. Непонимаю людей которые это говно покупают и потом ноют что денег нет.

Ответить

Олег Михайлов

Дима
10

Дима - абсолютно бесполезный для VC комментатор. Не понимаю людей, которые Диму воспринимают всерьёз.

Ответить

true iBegginer

0

а что с ценами на iPhone Xr и iPhone 11? в США Apple из снизила

Ответить

Алексей Клыков

true
9

у нас цена стабильно снижается вверх

Ответить

Михаил

Алексей
0

И образуется новый экономический хлопок.

Ответить

danil nik

3

когда и кого это останавливало) 

Ответить

Иван Иванов

–10

Сначала я хотел возмутиться тому, что эта новость глупая (потому что рост цен на авто в 200к₽ перекрывает рост в 4к₽ за наушники).

Потом посмотрел на https://vc.ru/about/audience. Ну да. Ок.

Ответить

danil nik

Иван
2

нихера не понятно, что сказать-то хотел)

Ответить

Розарио Агро

danil
3

То, что, он сначала хотел возмутиться, что новость глупая, потому что новость о цене на наушники как-то связана с ценой на автомобили, но потом куда-то посмотрел и согласился 🤣

Ответить

Александр Телепнев

Розарио
0
Ответить

Leo Uvarov

danil
1

очевидно, мусью - состоятельный аристократ.

Ответить

Denis Smirnov

1

на VC была классная шутка про доширак, мол акции этой компании вырастут. Как думаете, вкладываться?) План такой - люди копят на новенькие airpods и питаются дошираком во имя мечты. Что думаете?)

Ответить

Alex Solonsky

1

Расскажите, кто-нибудь как-то использует 64 Гига на Apple TV? Понимаю что для игр это место, но в идеале было бы под фильмы это использовать в местах с труднодоступным Интернетом, а такого функционала блин нету.

Ответить

Михаил

Alex
0

Там только потоковое видео, Фильмы хранить не получится. 64 гб предназначены для программ и обновления Tv os.

Ответить

Розарио Агро

Михаил
0

Может ещё фото и видео личное?

Ответить

danil nik

Alex
0

тоже самое про 32 гига на эпл вотч, хотя вроде через apple music можно туда музыку закидывать, ток не юзаю я apple music)

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Комментарий удален

Artemy

0

Пора возвращаться к ценам в у.е.

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Розарио Агро

Artemy
0

Слишком палевно для нашего всего, милостью господа, организатора рублевой зоны тихой гавани.

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