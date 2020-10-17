Создатель бренда OnePlus Карл Пей покинул компанию Материал редакции
По слухам, он поссорился с другим основателем и теперь планирует открыть свою компанию.
Сооснователь компании-производителя смартфонов OnePlus и публичное лицо бренда Карл Пей объявил о своём уходе. «После почти семи лет работы я принял трудное решение попрощаться», — написал Пей на форуме OnePlus.
Пей не объяснил причины ухода из компании и лишь написал, что пока планирует отдохнуть с семьёй и друзьями. TechCrunch со ссылкой на источник пишет, что Пей намерен открыть собственную компанию. Собеседник не уточнил, связаны ли планы с производством смартфонов. До создания OnePlus Пей работал в Nokia и Meizu.
Издание Android Central предполагает, что Пей ушёл из компании из-за ссоры с другим основателем и гендиректором OnePlus Питом Лау. Но в прощальном письме Пей поблагодарил Лау за то, что «он рискнул и поверил парню без диплома, у которого не было ничего, кроме мечты».
Пит Лау и Карл Пей основали OnePlus в 2013 году, компания входит в китайский холдинг BBK, которому также принадлежат бренды Oppo и Vivo. Пей был лицом OnePlus за пределами Китая, напоминает TechCrunch: он выступал на профильных конференциях, отвечал за маркетинг и позиционирование бренда на Западе.
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