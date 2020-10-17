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Техника
Альберт Хабибрахимов
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Создатель бренда OnePlus Карл Пей покинул компанию Материал редакции

По слухам, он поссорился с другим основателем и теперь планирует открыть свою компанию.

5 комментариев
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Сооснователь компании-производителя смартфонов OnePlus и публичное лицо бренда Карл Пей объявил о своём уходе. «После почти семи лет работы я принял трудное решение попрощаться», — написал Пей на форуме OnePlus.

Когда мы начинали OnePlus, мне только исполнилось 24 года. Большую часть своих лет между 20 и 30 годами я провёл в компании, я в ней вырос. Прошёл от нервного собеседования с первым сотрудником до сильного страха перед сценой, когда показывал наш первый продукт, до обучения управлению командой.

После всего того, чего мы достигли и чему научились, я не могу представить более полезного приключения.

Карл Пей

Пей не объяснил причины ухода из компании и лишь написал, что пока планирует отдохнуть с семьёй и друзьями. TechCrunch со ссылкой на источник пишет, что Пей намерен открыть собственную компанию. Собеседник не уточнил, связаны ли планы с производством смартфонов. До создания OnePlus Пей работал в Nokia и Meizu.

Издание Android Central предполагает, что Пей ушёл из компании из-за ссоры с другим основателем и гендиректором OnePlus Питом Лау. Но в прощальном письме Пей поблагодарил Лау за то, что «он рискнул и поверил парню без диплома, у которого не было ничего, кроме мечты».

Пит Лау и Карл Пей основали OnePlus в 2013 году, компания входит в китайский холдинг BBK, которому также принадлежат бренды Oppo и Vivo. Пей был лицом OnePlus за пределами Китая, напоминает TechCrunch: он выступал на профильных конференциях, отвечал за маркетинг и позиционирование бренда на Западе.

#новость #oneplus

Альберт Хабибрахимов
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5 комментариев
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Yury Kotov

2

Минус один

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Artem Kravchenko

Yury
1

OneMinus

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Валентин Удовик

–2

Потому что оверпрайснутые телефоны стали делать

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Rafa Ramazanov

Валентин
0

OnePlus 8T стоит в Китае всего 504$ 

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Serghei Lisii

Валентин
0

В каком месте они оверпрайснутые? 

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