Когда мы начинали OnePlus, мне только исполнилось 24 года. Большую часть своих лет между 20 и 30 годами я провёл в компании, я в ней вырос. Прошёл от нервного собеседования с первым сотрудником до сильного страха перед сценой, когда показывал наш первый продукт, до обучения управлению командой.



После всего того, чего мы достигли и чему научились, я не могу представить более полезного приключения.

