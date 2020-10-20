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Техника
Татьяна Боброва
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Intel продаст свой бизнес по производству SSD одному из крупнейших в мире производителей микросхем SK Hynix за $9 млрд Материал редакции

Сделка поможет SK Hynix занять второе место в мире на рынке NAND.

2 комментария
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Один из крупнейших в мире производителей микросхем, южнокорейская компания SK Hynix договорилась о покупке бизнеса Intel по производству чипов NAND. Сумма сделки составит $9 млрд.

В случае одобрения сделки, SK Hynix заплатит первые $7 млрд в 2021 году и получит патенты, сотрудников и фабрику в Китае. Отдел разработки, права на производственные процессы и возможность пользоваться фабрикой Intel сохранит до 2025 года, после чего южнокорейская компания переведёт оставшиеся $2 млрд.

Стороны планируют получить одобрения правительств в конце 2021 года и закрыть сделку в марте 2025 года. Intel собирается направить вырученные деньги на разработку искусственного интеллекта, модемов 5G и периферийных устройств.

Сделка позволит Intel избавиться от непрофильного бизнеса и сосредоточиться на более прибыльном бренде Optane, разработанном в партнёрстве с Micron, отмечает Reuters. SK Hynix сделка поможет обогнать Kioxia на рынке NAND и сократить отставание от Samsung.

Доля Kioxia на рынке NAND составляет 17,2%, SK Hynix — 11,7%, у Intel и Micron — 11,5%. Лидирует Samsung с долей 31,4%, указывает агентство.

#новость #intel

Спасибо за наводку Andrei Apanasik
Татьяна Боброва
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Комментарий удален

Вера Гагарина

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Вовремя я бумагу успела скинуть :))

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Андрей Андреевич

Вера
0

*шутка про мамкиного-инвестора*
*шутка про «а мы то думали, что вы ольгинский тролль»*
*шутка про «держите в курсе»*
*рекламы @Тинькофф Инвестиции *
*реклама @Yota *
*реферальная ссылка на {options}*
*третья смефная опция*

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