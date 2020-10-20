Сделка поможет SK Hynix занять второе место в мире на рынке NAND.

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Один из крупнейших в мире производителей микросхем, южнокорейская компания SK Hynix договорилась о покупке бизнеса Intel по производству чипов NAND. Сумма сделки составит $9 млрд.

В случае одобрения сделки, SK Hynix заплатит первые $7 млрд в 2021 году и получит патенты, сотрудников и фабрику в Китае. Отдел разработки, права на производственные процессы и возможность пользоваться фабрикой Intel сохранит до 2025 года, после чего южнокорейская компания переведёт оставшиеся $2 млрд.

Стороны планируют получить одобрения правительств в конце 2021 года и закрыть сделку в марте 2025 года. Intel собирается направить вырученные деньги на разработку искусственного интеллекта, модемов 5G и периферийных устройств.

Сделка позволит Intel избавиться от непрофильного бизнеса и сосредоточиться на более прибыльном бренде Optane, разработанном в партнёрстве с Micron, отмечает Reuters. SK Hynix сделка поможет обогнать Kioxia на рынке NAND и сократить отставание от Samsung.