Слетающий чехол-кошелёк и быстрое падение заряда из-за 5G: спорные моменты в iPhone 12 из первых обзоров Материал редакции
На что обратили внимание The Verge и TechCrunch. А также сравнение камер с прошлыми моделями и Pixel.
В западных изданиях выпустили первые обзоры на iPhone 12. The Verge поставил iPhone 12 и iPhone 12 Pro девять из десяти: издание похвалило камеры, дизайн, технологию MagSafe назвало «перспективной», но осталось недовольно батареей. А TechCrunch рассказал, что чехол-кошелёк оказался не столь удобным.
Мнения изданий о неоднозначных решениях Apple в новых смартфонах, а также подборка фотографий, сделанных на iPhone 12.
Время автономной работы
Редактор The Verge Дитер Бон протестировал оба новых смартфона. Процент заряда батареи в iPhone 12 Pro опустился до 18% спустя 2,5 часа экранного времени — он упал в том числе из-за тестирования сетей 5G на смартфоне, которые требуют много энергии.
Бон смог подключиться к сети в Окленде и Сан-Франциско — интернет у него работал в два раза быстрее, чем обычно на LTE. Но сеть ловит не везде.
Автор TechCrunch пишет, что время работы в iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro и iPhone 12 примерно одинаково — полного заряда ему хватало на 15 часов использования.
Зачем нужен MagSafe
Обозреватели отмечают, что беспроводная MagSafe действительно удобна за счёт магнитов и быстро заряжает. Главный редактор TechCrunch Мэтью Панзарино сделал тест: подключил MagSafe к адаптеру питания мощностью 20 Вт и поставил на зарядку iPhone 12 Pro. Он заряжался в среднем на 11% каждые 20 минут. К примеру, на зарядке Qi iPhone 12 заряжался за 20 минут примерно на 6%. Однако с зарядкой не идёт в комплекте адаптер питания.
Также главный редактор TechCrunch проверил чехлы-бумажники, которые крепятся к задней стороне iPhone 12.
- Бумажник экранирован и защищает карты от магнитов, они не будут стирать магнитную полосу. Но лучше не носить в чехол в одном кармане с ключами.
- Кошелёк также защищает карты от случайных оплат NFC и RFID.
- Чтобы достать карты, нужно открепить чехол от iPhone. На задней стороне бумажника есть отверстие для большого пальца, которое позволяет нажать и сдвинуть карту вверх. Но для Панзарино это оказалось неудобно.
- В чехле поместятся максимум три карты.
- Магниты держат чехол крепко, он не выскальзывает из рук, но кошелёк всё равно может слететь. К примеру, Маркес Браунли не смог засунуть его вместе с телефоном в карман джинс. Главред TechCrunch ещё не решил, комфортно ли это для него.
Сравнение фотографий с камер iPhone 12, 12 Pro, 11 и Pixel 5
Издания отмечают, что главные изменения в камерах не в аппаратной части (кроме датчика LiDar и телеобъектива в Pro-версии), а в алгоритмах за счёт нового процессора А14. Он позволяет, к примеру, использовать ночной режим при съёмке на фронтальную камеру и сверхширокоугольную, в портретном режиме. При этом на ночных фотографиях всё ещё видно зернистость, пишет The Verge.
Вот как это выглядит на фото.
iPhone 12 (слева) против iPhone 11 (справа) в ночном режиме.
iPhone 12 (слева) против Pixel 5 (справа) в сверхширокоугольном ночном режиме.
iPhone 12 Pro слева, Pixel 5 справа.
И сравнение видео на iPhone 12 Pro и на iPhone 11 Pro.
Обзоров на iPhone 12 mini и Pro Max пока нет, так как они выходят позже — предзаказ будет доступен 6 ноября, а в продажу поступят 13 ноября.
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