На что обратили внимание The Verge и TechCrunch. А также сравнение камер с прошлыми моделями и Pixel.

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В западных изданиях выпустили первые обзоры на iPhone 12. The Verge поставил iPhone 12 и iPhone 12 Pro девять из десяти: издание похвалило камеры, дизайн, технологию MagSafe назвало «перспективной», но осталось недовольно батареей. А TechCrunch рассказал, что чехол-кошелёк оказался не столь удобным.

Мнения изданий о неоднозначных решениях Apple в новых смартфонах, а также подборка фотографий, сделанных на iPhone 12.

Время автономной работы

Редактор The Verge Дитер Бон протестировал оба новых смартфона. Процент заряда батареи в iPhone 12 Pro опустился до 18% спустя 2,5 часа экранного времени — он упал в том числе из-за тестирования сетей 5G на смартфоне, которые требуют много энергии.

Бон смог подключиться к сети в Окленде и Сан-Франциско — интернет у него работал в два раза быстрее, чем обычно на LTE. Но сеть ловит не везде.

Я могу прожить с iPhone 12 целый день без особых проблем. Но должен признать, что легче разрядить этот смартфон за день интенсивного использования, чем iPhone 11. Дитер Бон

Автор TechCrunch пишет, что время работы в iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro и iPhone 12 примерно одинаково — полного заряда ему хватало на 15 часов использования.

Зачем нужен MagSafe

Обозреватели отмечают, что беспроводная MagSafe действительно удобна за счёт магнитов и быстро заряжает. Главный редактор TechCrunch Мэтью Панзарино сделал тест: подключил MagSafe к адаптеру питания мощностью 20 Вт и поставил на зарядку iPhone 12 Pro. Он заряжался в среднем на 11% каждые 20 минут. К примеру, на зарядке Qi iPhone 12 заряжался за 20 минут примерно на 6%. Однако с зарядкой не идёт в комплекте адаптер питания.

Также главный редактор TechCrunch проверил чехлы-бумажники, которые крепятся к задней стороне iPhone 12.

Фото: TechCrunch

Мне очень нравится концепция, но реальный опыт использования немного meh. Мэтью Панзарино главный редактор TechCrunch

Бумажник экранирован и защищает карты от магнитов, они не будут стирать магнитную полосу. Но лучше не носить в чехол в одном кармане с ключами.

Кошелёк также защищает карты от случайных оплат NFC и RFID.



Чтобы достать карты, нужно открепить чехол от iPhone. На задней стороне бумажника есть отверстие для большого пальца, которое позволяет нажать и сдвинуть карту вверх. Но для Панзарино это оказалось неудобно.

В чехле поместятся максимум три карты.

Магниты держат чехол крепко, он не выскальзывает из рук, но кошелёк всё равно может слететь. К примеру, Маркес Браунли не смог засунуть его вместе с телефоном в карман джинс. Главред TechCrunch ещё не решил, комфортно ли это для него.

Сравнение фотографий с камер iPhone 12, 12 Pro, 11 и Pixel 5

Издания отмечают, что главные изменения в камерах не в аппаратной части (кроме датчика LiDar и телеобъектива в Pro-версии), а в алгоритмах за счёт нового процессора А14. Он позволяет, к примеру, использовать ночной режим при съёмке на фронтальную камеру и сверхшироко­угольную, в портретном режиме. При этом на ночных фотографиях всё ещё видно зернистость, пишет The Verge.

Вот как это выглядит на фото.

Фото: TechCrunch

Фото: TechCrunch

Фото: TechCrunch

iPhone 12 (слева) против iPhone 11 (справа) в ночном режиме.

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Портрет в ночном режиме на iPhone 12 Фото: The Verge

iPhone 12 (слева) против Pixel 5 (справа) в сверхшироко­угольном ночном режиме.

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iPhone 12 Pro слева, Pixel 5 справа.

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И сравнение видео на iPhone 12 Pro и на iPhone 11 Pro.