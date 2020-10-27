В октябре компания представила беспроводную зарядку MagSafe для работы с iPhone 12.

Apple опубликовала инструкцию по использованию беспроводных зарядных устройств MagSafe для работы с iPhone 12. Компания предупредила о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться пользователи, и дала советы, как их решить: