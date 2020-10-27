Круги на чехлах и размагничивание карт: Apple рассказала о возможных проблемах с зарядкой MagSafe Материал редакции
В октябре компания представила беспроводную зарядку MagSafe для работы с iPhone 12.
Apple опубликовала инструкцию по использованию беспроводных зарядных устройств MagSafe для работы с iPhone 12. Компания предупредила о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться пользователи, и дала советы, как их решить:
- Пользователям лучше не хранить рядом с зарядкой и телефоном банковские карты, магнитные ключи или пропуска, так как это может повредить магнитные полосы на них.
- На кожаных и силиконовых чехлах могут оставаться круглые следы от магнитного кольца.
- Во время зарядки телефон или MagSafe могут нагреваться. Зарядка будет автоматически приостановлена, если устройство слишком нагреется.
- Металлические или толстые чехлы, а также магнитный кошелек для карт лучше снять перед использованием зарядки — она может плохо работать.
- Если одновременно будут подключены Lightning и MagSafe, приоритет зарядки будет у первой.
Зарядное устройство MagSafe работает с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Компания представила его во время октябрьской презентации.
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Бета-тестеры Starlink от SpaceX…
Бета-тестеры Starlink от SpaceX…
Рифат Гилязиев
Mitya Vol
Первая мысль при просмотре презентации - затертая задняя сторона айфона/чехла и размагниченная карта. А ещё - зачем хранить карту в айфоне если есть applepay?
Леонид МацевецкийMitya
А зачем делать чехол-бумажник для карт в котором нельзя хранить карты?
Виталик ИгнатенкоЛеонид
«Бумажник экранирован, поэтому хранить в нём банковские карты можно без опаски.»
Костик КлявиньшЛеонид
В материале скорее имеется ввиду хранение "голых" карт в непосредственной близости с телефоном или зарядкой. Я уверен что свой бумажник они экранировать додумались все-таки...
ЯжПрограммистКостик
Скорее так они сделали так чтобы вам для хранения карт понадобилось приоброести ещё и бумажник в догонку к наушникам и что там ещё они не доложили, это новый уровень просто стришки бар.. клиентов.
Eugene DanilovMitya
посмотрю я, как ты затрешь стеклянную заднюю сторону пластиковым macsafe
ПавелEugene
У него корпус из алюминия же. Только внутри кольца какой-то пластиковый или резиновый материал.
Адблокович Адгуард
Кто-то еще покупает огрызки? Серьезно?
азей дреморАдблокович
Конечно, сяоми очень хороший...
Useforloginазей
Топ за свои деньги!
Адблокович Адгуардазей
Да даже самый бюджетный сяоми по функционалу отдерет любой огрызок.
До топов в виде ОР7ТПРО или 8про, огрызку еще ой как далеко.
Но, как уже и говорил, эпл издевается над своими фанатами по максимуму, да еще и денег за это дерет по максимуму, так что в повышении цен я всеми руками за них. Я бы на их месте двенашку за 2500$ продавал. Просто тупо навариться.
азей дреморАдблокович
Нормальная работа? Нет. Нормальный дизайн? Нет. Airdrop? Нет. Safari? Нет. Нормальная работа на холоде? (Да, сяоми выключается, айфоны не выключаются с седьмого айфона) Нет. Нормальные виджеты? Нет. Нормальный файловый менеджер? Тоже нет. Handoff? Тоже нет. Адаптация наушников к слуху? Тоже нет. Нормальная работа с оперативной памятью? Тоже нет! А динамик? Тоже нет! А микрофон? Тоже нет! А камера? И тоже нет!
Адблокович Адгуардазей
пхахаххаха))
Поменять тему? - нет.
Тозмозная аос в закрытой системе - ну так у тебя зато айфон.
Специально тормозим устройство и нас на этом поймали - пофигу, секта все схавает.
Батарейка, которой не хватает на пол дня - плевать, купите павербанк.
Смотреть ютуб в приложении без рекламы - соси айфон, либо плати.
Смотреть интернет без рекламы - соси айфон, блокировку рекламы можно только через убогий сафари и то она обрезана, а так, хавай рекламу в телефоне за сотку)) Даже в сяоми за 4 тысячи можно спокойно убрать всю рекламу.
Виджеты нормальные на айфоне - пхахахах
Дизайн нормальный на айфоне??? С толстыми рамками и челкой в пол экрана??
айфон может скачать что-то с сайта? Нет. Дерут деньги под предлогом безопасности.
Огрызок можно подключить к компу и закачать что-то - нет.
У огрызка можно настроить меню быстрого доступа под себя? нет, нужно вечно ковыряться в дебрях тупой аос.
Камера у айфона проигрывает уже даже бюджетным китайцам, до топовых она не дотянет уже никогда.
Если еще что-то вспомню об этом дне, напишу.
Ну и брать в 2020 году телефон 2017 года - это )))
азей дреморАдблоко…
Тормозная ios? На iPhone 4-5 да. Когда они в последнее время тормозили телефоны? Есть команды ios, можно добавить команду, и всё! Смотри ютуб без рекламы с картинкой в картинке и с выключенным экраном! Реклама? Ах да, пиратить любим) Я говорил про дизайн ios. И да, скачать можно ВСЁ! Меню быстрого доступа можно настроить и без джейлбрейка. Давай, снимай на ванпласе «нормальные видео со стабилизацией и нормальным звуком». И да, я никогда не буду доверять ванпласу по причине того, что ванпласом владеет ббк, а ббк владеет оппо, а оппо – реалми. И да, брать телефон который работает как говно в 2020 это ))))))
Адблоковичазей
Да, тормозная аос. Сколько тут было гневных статей, как только обновление, так все начинает отваливаться, то вайфай, то связь, то камеры и т.д.
Пиратить любим? Да, любим, мне нах не нужна реклама. И вам она не нужна, но раз вы сделать этого не можете на айфоне, то вы начинаете кричать про пиратство)) Хотя будь доступен Ютуб Вансед для айфона, то вы бы первыми его скачали, однако нет, с вас надо еще денежку поиметь) Так что купили телефон за соточку и хавайте рекламку, баннеры на весь экран, вирусы с этой рекламой и далее по списку.
Конечно конечно)) На ютубе полно обзоров и замечу на секунду, что все блохеры, даже фанаты огрызка признают Ванплас лучшим телефоном года уже два года подряд. До такого уровня айфону надо несколько лет.
Что?? Камера лучше?? Стабилизация лучше??пхахаха
На, проверка стабилизации с 8:25
азей дреморАдблоко…
Ах да, держи!
Адблоковичазей
Да да, я понимаю, что вы лоханулсь в 2020 году купить телефон 2017 года. Ну ничего бывает, зато теперь у вас айфон))
Denis SibukaevАдблокович
В повышений цен можно сказать рублю спасибо за это т.к. в $ цена стала ниже на 50$ по сравнению с прошлой моделью ;)
азей дреморАдблокович
И это не все плюсы айфона.
Юрий БелоножкинАдблокович
Ничто не меняется
Адблокович АдгуардЮрий
Не, мы наоборот рады, что цены повысили. Я считаю недостаточно правда.
азей дреморАдблокович
О! REALME ОСОБЕННО!
David Goliathазей
Телефон на год)
азей дреморDavid
Да), а теперь рубрика #нахуйненужноемнение. я ходил с realme 5, а там вообще весело со стоком. Багов больше чем в виндовс висте и лагиииииииИииИииИиИ... А кастомы? Одна прошивка от васяна из 4pda. Ах да, я купил российскую версию (она с нфс), для глобалки почти все кастомы – порты (кроме ArrowOS). Да что кастомы, TWRP тоже порт! Я заебался и купил iPhone 8. Ему неделя и я как будто в рай попал! (Я НИКОГДА не пользовался айфонами)
Ilya Sorokinазей
Нихера не понял про прошивки и прочие свистопляски, но выглядит очень интересно ))
азей дреморIlya
Слава богу что у вас не realme. Не ебёшь мозги, а живёшь жизнью!
Я не скажу свое имя машине
Тим Кук: 'Да, мы сделали через жопу. Это нормально.'
ЯжПрограммистЯ
"Вы всё равно купите"
Digger M
Пластиковый maCsafe - это чехол на зарядку maGsafe?)). Я придираюсь, конечно, но завтра китайцы выпустят такой чехол.
Короче, чехол на iphone, когда его заряжаешь. Отдельный чехол, когда идешь на улицу. Чехол на чехол, потому что чехол на iphone адски дорогой и тебе его нужно защитить. И все это Apple преподнесет как заботу о тебе и твоем телефоне, но как же экология?
Владислав Черепанов
Вот и инновации, минусов немного больше чем плюсов, хотя и плюсов достаточно
Anton PestsovВладислав
Карты размагничиваются от всех телефонов . Я вообще не представляю, что за любители берут себе чехлы с кардхолдерами, для визиток и разных бумажек вроде картонки с наклейками в кофейне? Может быть, другой цели придумать не могу, тем более есть Apple Pay.
Следы на чехлах? Очевидно любому, кто представляет какой степени должна быть магнитная сила, чтобы удержать айфон. Это так - обезопасить себя от исков особо ушлых любителей фамильных чехлов или что-то вроде этого.
Забавно, помню в инструкции по микроволновке увидел, что в ней нельзя сушить кота, вряд ли это минус)) Но приходится указывать компаниям вот такие очевидные вещи, если они пострадали от смехотворных исков и не хотят повторения в будущем.
Masha KovalyovaAnton
Забавно, помню в инструкции по микроволновке увидел, что в ней нельзя сушить кота, вряд ли это минус)) Но приходится указывать компаниям вот такие очевидные вещи, если они пострадали от смехотворных исков и не хотят повторения в будущем.
Вы это видели не в инструкции к микроволновке, а в выступлении ныне покойного клоуна, любившего юморить о тупых американцах. В действительности это просто городская легенда, никакой инструкции, кота и суда не было.
https://www.snopes.com/fact-check/the-microwaved-pet/
Vitaly TolstykhMasha
Ну некоторые ведь действительно пишут. Хоть и хохмы ради
Алексей Бровко
Хорошо, что с мой китайский Xiaomi с беспроводной зарядкой достаточно примитивен, что бы подобных проблем не было.
alex twit
#яблочныеслезы
Gabby BenDer
Эмэйзинг 😐
Ашот Кочконян
Зачем чехол для карт, в котором нельзя их хранить?
Илья
Я считаю с большим минусом если с банковской картой начнутся проблемы. Это не шутка. Такого телефона на фига не нужно.