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Техника
Евгений Делюкин
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Вкратце: MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini — анонсы ноябрьской презентации Apple Материал редакции

Постепенно Apple заменит Intel на свои ARM-процессоры во всех устройствах. Младшая модель MacBook Air на процессоре M1 стоит от 100 тысяч рублей.

28 комментариев
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10 ноября в 21:00 по московскому времени Apple провела третью осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple и YouTube.

Коротко о новой линейке Mac на процессоре M1:

Предзаказ доступен с 10 ноября. 12 ноября выйдет macOS Big Sur.

Новые Mac

M1 — первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac

  • Компания обещает целое «семейство» Apple Silicon.
  • Процессор выполнен по пятинанометровой технологии TSMC. У него 16 млрд транзисторов, восьмиядерный CPU, восьмиядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями и машинным обучением.
Apple M1 объединяет несколько систем на одной плате, которые раньше располагались в разных местах
  • Apple называет его самым быстрым чипом на рынке ноутбуков и самым оптимальным по соотношению производительность на ватт.
  • MacOS Big Sur на чипе M1 в 1,9 раза «быстрее и отзывчивее», система выходит из спящего режима так же быстро, как смартфоны и планшеты — благодаря оптимизации работы с оперативной памятью и доступом к видеопамяти.
  • Система на базе M1 будет поддерживать iOS-приложения, причём они, по заявлению Apple, будут работать быстрее, чем на iOS-устройствах.

ARM MacBook Air с чипом M1

  • 13,3-дюймовый ноутбук.
  • В три с половиной раза быстрее предыдущего поколения (компания не уточнила характеристики).
  • Графическое ядро в пять раз быстрее, чем предыдущего поколения MacBook Air (характеристики Apple также не сообщила).
  • Быстрее 98% аналогичных Windows-ноутбуков и в пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука на рынке». Но Apple не говорит, с какими именно устройствами сравнивает новый MacBook Air.
  • Пассивное охлаждение (без вентилятора внутри).
  • 15 часов работы в вебе.
  • 18 часов работы в режиме воспроизведения видео.
  • До 2 ТБ SSD, до 16 ГБ оперативной памяти.
  • Два порта Thunderbolt (USB 4), поддержка Wi-Fi 6 и Touch ID.

ARM Mac mini на M1

  • Процессор в три раза быстрее предыдущей версии с четырёхъядерным процессором, графическое ядро в шесть раз быстрее.
  • В пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ПК», конкретную модель не называет.
  • Процессор M1 разогнан, используется активное охлаждение.

ARM MacBook Pro на базе M1

  • 13-дюймовый ноутбук с ARM-процессором Apple.
  • Процессор M1 разогнан, используется активное охлаждение.
  • В три раза быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука в этом классе».
  • 17 часов работы в вебе.
  • 20 часов в режиме просмотра видео.
  • Улучшены микрофоны, Apple обещает, что на них можно записывать подкасты и вокал.

Сколько стоят и когда появятся

  • Устройства поступят в продажу в США через неделю, предзаказ доступен с 10 ноября.
  • Mac mini — от $699 (от 74 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD.
  • MacBook Air — от $999 (от 99 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD и 8 ГБ ОЗУ, семиядерным графическим процессором.
  • MacBook Pro — от $1199 (от 129 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD и 8 ГБ ОЗУ, восьмиядерным графическим процессором.
  • Релиз macOS Big Sur — 12 ноября.
  • На базе процессоров Intel остались компьютеры iMac и iMac Pro, 16-дюймовый MacBook Pro и версия 13-дюймового MacBook Pro.
Трансляция Apple

#apple #macbook #arm

Евгений Делюкин PLUS
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28 комментариев
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Andrey Gordeev

15

Число сказанных слов amazing и exciting в этой презентации просто зашкаливает.

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Stanislav Milykh

Andrey
4

А если 3 человека одновременно сказали "Amazing" это как один раз считается или 3?

Ответить

Yuriy Kovalev

Andrey
3

Основная проблема в том, что эту практику начинают использовать и другие компании.

Ответить

Andrey Gordeev

Yuriy
2

Увы, это презентации, которые мы заслужили. Культ потребления.

Ответить

evilnw

3

В переводе с маркетингового 5 нм от TSMC в равны 7-8 нм.

Ответить

Гала Перидоловна

evilnw
2

Я так понимаю вы сами линейкой меряли?

Ответить

evilnw

Гала
0

Сейчас каждый производитель чипов свои нм мерят по разному. Из-за этого многие специалисты условно начали замерять плотность транзисторов на квадратный мм. Самсунг производит свои чипы по 7нм технологии и там плотность на квадратный мм больше чем у TSMC. Ещё 5-6 лет и TSMC начнут выпускать процессоры по технологии -1 нм.

Ответить

Гала Перидоловна

evilnw
0

https://search.iczhiku.com/translates/azYTWTBiQScPK.html прям правда больше?

Ответить

Вайп Аут

1

Зачем нужно платить на 300$  за про если в еир тот же проц?

Ответить

Александр Иващенко

Вайп
0

Сам немного не в понятках, но как я понял в про будет немного другой экран, тачбар и "про фичерс", что бы это не значило.

Ответить

Игорь Рачук

Александр
8

 "про фичерс", что бы это не значило

Зарядка в комплекте)

Ответить

Michael Stepanov

Вайп
0

Там как минимум есть охлаждение, ну и обвес другой, типа экранчик над клавиатурой, динамики получше, портов побольше. Короче стало на комплектации авто походить

Ответить

Раиль Хуснутдинов

Вайп
0

Еще микрофон, USB-C power port - тоже немного не понятно, 61W USB-C Power Adapter в отличии от 30W USB-C Power Adapter на Air, полное сравнение можно посмотреть тут https://www.apple.com/mac/compare/?modelList=MacBookPro-13_4,MacBookPro-13-M1,Macbook-Air-M1

Ответить

hm

Вайп
0

В про 8 ядер GPU, в Air 7. Плюс скорее всего благодаря активному охлаждению будет или большая топовая частота, или продолжительность работы на ней (а может и то и то).

Ответить

Albert Toleshov

1

На чьих мощностях они производят 5 нм M1? Ядра ARM?

Ответить

Artyom Kovrov

Albert
0

TSMC, ARM.

Ответить

Oner Ksor

Artyom
0

arm только лицензирует

Ответить

Max Poznyak

1

Мне кажется, или прошки 16' 2019 года подорожали внезапно?

Ответить

Макс Шлыков

Max
0

и 13ки на интелах вроде как тоже. там правда в базе 16гб оперативы появилось, не отследил с каких пор

Ответить

Даниил Рыжков

1

До 16GB RAM в 2020-м году. Серьезно? В 2020-м должно быть от 16GB. Грустно

Ответить

ur spam

Даниил
0

Для прошки - безусловно. Для эйра хватит и восьми.

Ответить

Сергей Зайцев

0

прошка стоит 1299. 1199 только для учащихся

Ответить

Denis Kiselev

0

16gb для pro - немного скромно. И 4tb ssd жалко.

А в целом - хочу тесты и обзоры. Начал думать, чем меня удерживает intel на своей архитектуре

Ответить

Sergei Bolotov

0

А где про 7 и 8 гпу написано? Точнее почему 7 написано, если везде в презентации 8

Ответить

Евгений Делюкин

Sergei
0
Ответить

Раиль Хуснутдинов

0

Для сравнения, 13 дюймовый Pro с Intel процессором стоит от $1799 (16GB RAM, 512 GB SSD), на M1 чипе новый - $1699 (16GB RAM, 512 GB SSD)

Ответить

Кирилл Тимофеев

0

Так а что лучше
Чип Apple M1 с 8‑ядерным процессором, 8‑ядерным графическим процессором и 16‑ядерной системой Neural Engine
8 ГБ объединённой памяти за 130к
или
Процессор 2,0 ГГц, 4‑ядерный Intel Core i5 10‑го поколения с графическим процессором Intel Iris Plus Graphics
Ускорение Turbo Boost до 3,8 ГГц
16 ГБ памяти за 180к. ???????

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John Doe

0

Печалька - только 13" и только 16Gb максимум памяти.  Ну из плюсов - значит никаких лишних расходов на новый год ;-)

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