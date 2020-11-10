Постепенно Apple заменит Intel на свои ARM-процессоры во всех устройствах. Младшая модель MacBook Air на процессоре M1 стоит от 100 тысяч рублей.

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10 ноября в 21:00 по московскому времени Apple провела третью осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple и YouTube.

Коротко о новой линейке Mac на процессоре M1:

Предзаказ доступен с 10 ноября. 12 ноября выйдет macOS Big Sur.

Новые Mac

M1 — первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac

Компания обещает целое «семейство» Apple Silicon.

Процессор выполнен по пятинанометровой технологии TSMC. У него 16 млрд транзисторов, восьмиядерный CPU, восьмиядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями и машинным обучением.

Apple M1 объединяет несколько систем на одной плате, которые раньше располагались в разных местах

Apple называет его самым быстрым чипом на рынке ноутбуков и самым оптимальным по соотношению производительность на ватт.

MacOS Big Sur на чипе M1 в 1,9 раза «быстрее и отзывчивее», система выходит из спящего режима так же быстро, как смартфоны и планшеты — благодаря оптимизации работы с оперативной памятью и доступом к видеопамяти.

Система на базе M1 будет поддерживать iOS-приложения, причём они, по заявлению Apple, будут работать быстрее, чем на iOS-устройствах.

ARM MacBook Air с чипом M1

13,3-дюймовый ноутбук.

В три с половиной раза быстрее предыдущего поколения (компания не уточнила характеристики).

Графическое ядро в пять раз быстрее, чем предыдущего поколения MacBook Air (характеристики Apple также не сообщила).

Быстрее 98% аналогичных Windows-ноутбуков и в пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука на рынке». Но Apple не говорит, с какими именно устройствами сравнивает новый MacBook Air.

Пассивное охлаждение (без вентилятора внутри).

15 часов работы в вебе.

18 часов работы в режиме воспроизведения видео.

До 2 ТБ SSD, до 16 ГБ оперативной памяти.

Два порта Thunderbolt (USB 4), поддержка Wi-Fi 6 и Touch ID.

ARM Mac mini на M1

Процессор в три раза быстрее предыдущей версии с четырёхъядерным процессором, графическое ядро в шесть раз быстрее.

В пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ПК», конкретную модель не называет.

Процессор M1 разогнан, используется активное охлаждение.

ARM MacBook Pro на базе M1

13-дюймовый ноутбук с ARM-процессором Apple.

Процессор M1 разогнан, используется активное охлаждение.



В три раза быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука в этом классе».

17 часов работы в вебе.

20 часов в режиме просмотра видео.

Улучшены микрофоны, Apple обещает, что на них можно записывать подкасты и вокал.

Сколько стоят и когда появятся

Устройства поступят в продажу в США через неделю, предзаказ доступен с 10 ноября.

Mac mini — от $699 (от 74 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD.



MacBook Air — от $999 (от 99 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD и 8 ГБ ОЗУ, семиядерным графическим процессором.

MacBook Pro — от $1199 (от 129 990 рублей в России) за версию с 256 ГБ SSD и 8 ГБ ОЗУ, восьмиядерным графическим процессором.



Релиз macOS Big Sur — 12 ноября.



На базе процессоров Intel остались компьютеры iMac и iMac Pro, 16-дюймовый MacBook Pro и версия 13-дюймового MacBook Pro.

