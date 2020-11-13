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Техника
Лиана Липанова
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«Ведомости»: власти предварительно согласились выделить Apple в России частоты для тестов улучшенного аналога Bluetooth Материал редакции

Ultra WideBand уже есть в iPhone 11 и iPhone 12, однако в России технология не работает из-за ограничений властей.

  • Ведомства, представленные в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), согласились выделить Apple в России частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания ГКРЧ.
  • В этих частотах работает технология Ultra WideBand (UWB) — аналог Bluetooth. Согласно материалам, частоты выделяются, чтобы проверить, будет ли устройство создавать помехи другому радиооборудованию.
  • Окончательное решение должны утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. В Минцифры (курирует ГКРЧ) заявили газете, что комментировать возможные решения рано. В Apple отказались от комментариев.
  • В конце сентября Apple попросила выделить ей радиочастоты «для научных и исследовательских целей», сообщало РБК. Ultra WideBand уже есть в iPhone 11 и и iPhone 12, однако в России она не работает из-за ограничений ГКРЧ. Технология позволит Apple заменить Bluetooth на UWB в своих смартфонах и других устройствах, объяснял тогда собеседник РБК.

#новость #apple

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5 комментариев
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IO

2

Apple Tag confirmed

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Ринат Махмутов

–3

Я вот не пойму. Зачем новый Bluetooth? Технология Airdrop, которая юзает Wi-Fi передатчик, не?
Это же спокойно можно сделать на точках доступа (телефон-телефон и д.р)

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Tonny Gun

Ринат
0

Предполагаю, что Ultra WideBand намного меньше кушает батарейку чем Wi-Fi.

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Розарио Агро

0

У жалкого видимо «айфончик» последний не работает как в рекламе 😂. 

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Todd

0

Нужно больше проприетарных протоколов.
Интересно хоть один из протоколов эпла в итоге стал где-то использоваться кроме экосистемы эпла?

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