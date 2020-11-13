«Ведомости»: власти предварительно согласились выделить Apple в России частоты для тестов улучшенного аналога Bluetooth Материал редакции
Ultra WideBand уже есть в iPhone 11 и iPhone 12, однако в России технология не работает из-за ограничений властей.
- Ведомства, представленные в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), согласились выделить Apple в России частоты в диапазоне 6,2–8,2 ГГц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы заседания ГКРЧ.
- В этих частотах работает технология Ultra WideBand (UWB) — аналог Bluetooth. Согласно материалам, частоты выделяются, чтобы проверить, будет ли устройство создавать помехи другому радиооборудованию.
- Окончательное решение должны утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. В Минцифры (курирует ГКРЧ) заявили газете, что комментировать возможные решения рано. В Apple отказались от комментариев.
- В конце сентября Apple попросила выделить ей радиочастоты «для научных и исследовательских целей», сообщало РБК. Ultra WideBand уже есть в iPhone 11 и и iPhone 12, однако в России она не работает из-за ограничений ГКРЧ. Технология позволит Apple заменить Bluetooth на UWB в своих смартфонах и других устройствах, объяснял тогда собеседник РБК.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 176535, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 09:50:43 +0300", "is_special": false }
SEO
План идеального SEO-аудита: часть первая
Если вы все еще думаете, что хороший SEO-аудит — это «проверка сайта с целью выявить ошибки и получить рекомендации по…
Блоги компаний
Мобильный стартап на Flutter: план реализации
Женщина в ИТ выбирает путь эксперта, а не вертикальный карьерный рост
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Сбер списывает деньги за…
Погоня за скидками или на чём…
Отчёт «Тинькофф» за квартал…
TMT Investments вышел из…
Alphabet запустила в Кении…
Схема мошенничества на «Авито»
Т-образные навыки в разработке…
«Ведомости»: власти…
Накрутка рейтинга товаров в…
Обнуление «налога на Google» и…
Легкий шок: попытка выбрать…
Обнуление «налога на Google» и…
«Ведомости»: власти…
Обнуление «налога на Google» и…
IO
Apple Tag confirmed
Ринат Махмутов
Я вот не пойму. Зачем новый Bluetooth? Технология Airdrop, которая юзает Wi-Fi передатчик, не?
Это же спокойно можно сделать на точках доступа (телефон-телефон и д.р)
Tonny GunРинат
Предполагаю, что Ultra WideBand намного меньше кушает батарейку чем Wi-Fi.
Розарио Агро
У жалкого видимо «айфончик» последний не работает как в рекламе 😂.
Todd
Нужно больше проприетарных протоколов.
Интересно хоть один из протоколов эпла в итоге стал где-то использоваться кроме экосистемы эпла?