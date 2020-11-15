Apple может показывать рекламу своих сервисов в меню настроек iOS

Компания предлагает оформить бесплатную временную подписку на Arcade или TV+, а также подключить расширенную гарантию AppleCare+ — скриншоты с рекламой периодически публикуют пользователи Twitter на протяжении 2020 года.

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Старший редактор The Verge Том Уоррен поделился в Twitter скриншотом настроек своего iPhone с предложением оформить три бесплатных месяца подписки на игровой сервис Apple Arcade.

Это не первый случай — ранее подобную рекламу сервисов Apple TV+, Apple Arcade или AppleCare+ встречали редактор The Verge Дан Сейферт, технообозреватель Остин Эванс и другие владельцы устройств на iOS.

В треде Тома Уоррена пользователи объяснили появление баннера покупкой нового iPhone, но у некоторых баннер демонстрируется и на старых устройствах, например, на iPhone и iPad одновременно:

Бывает ошибочное дублирование баннера:

Пользователи встречают и «полный» набор рекламы сервисов Apple:

Подобные баннеры используют и другие производители смартфонов, но не рекламируют свои сервисы, а продают рекламные места в своих приложениях.

Например, Samsung интегрировала рекламу в фирменные Android-приложения «Телефон», «Музыка», «Здоровье», магазин приложений Galaxy Apps, помощник Bixby, и Samsung Pay, пишет XDA-Developers.

Реклама в приложениях Samsung

Рекламу показывает и Xiaomi в своей Android-оболочке MIUI:

Ранее Apple обвиняли в нечестном поведении: например, сервис Spotify неоднократно жаловался регуляторам, что компания злоупотребляет положением на рынке, побуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.