Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Евгений Делюкин
294

Apple может показывать рекламу своих сервисов в меню настроек iOS

Компания предлагает оформить бесплатную временную подписку на Arcade или TV+, а также подключить расширенную гарантию AppleCare+ — скриншоты с рекламой периодически публикуют пользователи Twitter на протяжении 2020 года.

3 комментария
В закладки

Старший редактор The Verge Том Уоррен поделился в Twitter скриншотом настроек своего iPhone с предложением оформить три бесплатных месяца подписки на игровой сервис Apple Arcade.

Это не первый случай — ранее подобную рекламу сервисов Apple TV+, Apple Arcade или AppleCare+ встречали редактор The Verge Дан Сейферт, технообозреватель Остин Эванс и другие владельцы устройств на iOS.

dan seifert @dcseifert
ads in the settings app on my brand new $1,000 iPhone has certain, Samsungian, feel to it. https://t.co/zOeadkjOi2
Scott Bolinger @scottbolinger
Apple is taking a cue from WordPress plugins: ads on the settings page 😜 https://t.co/Xmy5X5H6M3
Rudolf Adamkovič @salutis
Ads in Settings. Wow. #Apple https://t.co/pPHrZ0RGDd

В треде Тома Уоррена пользователи объяснили появление баннера покупкой нового iPhone, но у некоторых баннер демонстрируется и на старых устройствах, например, на iPhone и iPad одновременно:

Ryan O'Donnell @iamryanodonnell
@tomwarren Even though I’ve declined it, it remains there. This is on iPhone 12, but also now carries over to my iPad Pro (2nd Gen) https://t.co/AvwbpbclaH

Бывает ошибочное дублирование баннера:

WHAT'S INSIDE? @whatsinside
Somehow 1 Ad by @Apple in my SETTINGS is not enough, they added another one. 🤦‍♂ https://t.co/I6euzdbKmS

Пользователи встречают и «полный» набор рекламы сервисов Apple:

Подобные баннеры используют и другие производители смартфонов, но не рекламируют свои сервисы, а продают рекламные места в своих приложениях.

Например, Samsung интегрировала рекламу в фирменные Android-приложения «Телефон», «Музыка», «Здоровье», магазин приложений Galaxy Apps, помощник Bixby, и Samsung Pay, пишет XDA-Developers.

Реклама в приложениях Samsung

Рекламу показывает и Xiaomi в своей Android-оболочке MIUI:

Ранее Apple обвиняли в нечестном поведении: например, сервис Spotify неоднократно жаловался регуляторам, что компания злоупотребляет положением на рынке, побуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.

В частности, Spotify считает, что Apple не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify, «разрушает рынок» своей единой подпиской Apple One, а также безальтернативно заставляет платить 30% комиссию через платежную систему Apple, вынуждая поднять цены на платформе iOS.

#apple #ios #iphone

Евгений Делюкин PLUS
+32 993
0
1
0
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["iphone","ios","apple"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 177176, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 15 Nov 2020 18:16:52 +0300", "is_special": false }
Создан для будущего Узнайте больше HP Neverstop Laser HP Neverstop Laser
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Alexandr Dlutskih
20 полезных сайтов для инвестора в акции США
Привет, друзья, сегодня я (автор Telegram-канала @paradoxe2) опубликовал список сайтов, которыми сам лично пользуется…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

one you follow

3

Редактор The Verge? Чуваки, да я баннер с рекламой iCloud видел уже раз 500, можно мне местечко в редакции The Verge?

Ответить

Илья Илющенко

2

3 месяца аркады — это не реклама, а подарок за покупку девайса, равно как и Apple TV+

Предупреждение о том, что у тебя AppleCare+ заканчивается тоже не реклама, а забота: типа продли, если считаешь нужным

новость ради новости какая-то

Ответить

Zhenya Ptichnikov

1

Раньше только дополнительное место в iCloud предлагали купить, часто всплывало в настройках "Хранилище почти заполнено" и при переходе предлагалось расширить хранилище. А теперь ещё и другие сервисы впаривать пытаются. Сейчас же пользователи Android снова над пользователями iOS шутить будут, эту то рекламу никак не отключить, в отличии от той, что на Android! 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Северсталь
Подписан
Отписаться
Встречайте обновленную «Северсталь»
Достигаем большего вместе с клиентами
6
IVI
Подписан
Отписаться
IVI представил премьеры первого сезона
Лидирующий на российском рынке онлайн-кинотеатр IVI представил более 30 проектов собственного производства. Среди них н…
0
IBS
Подписан
Отписаться
«Чтобы DevOps-у чего-то добиться, нужна проактивная позиция, а не просто плыть по течению»
Мы продолжаем цикл публикаций про ИТ-профессии. В этот раз мы поговорили с Кириллом, руководителем группы практики DevO…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Хозяин
за день
Добрый день. Я из Ozon. Ситуация сложная, но с моей помощью мы вместе сможем многое. Для начала сотрудничества переведите пожалуйста 5000 рублей на карту 4696 6900 1023 4949 для подтверждения вашей личности. По…
Как Ozon продает китайские AirPods под видом оригинальных
Василий Степанов
за неделю
Когда при зарплате 25 тыс. зашел в рестор.
Нет поддержки внешних видеокарт, ограничение на 16 ГБ ОЗУ: что Apple не сказала на презентации MacBook с ARM-процессором

Комментарии

Евгений Красняк

SEO с нуля. Делаем сайт!

Андрей Андреевич

AliExpress банит и закрывает…

Trail soul

Рынок букридеров а-ля Kindle не…

Denis Krivonosov

Одевает Цукерберга, запрещает…

Салават Юлаев

Одевает Цукерберга, запрещает…

Вася Пражкин

Как стать миллионером, вложив…

Константин…

Как Ozon продает китайские…

Arthur Niazyan

Как AliExpress защищает…

Константин…

Как Ozon продает китайские…

badResistor

Как AliExpress защищает…

badResistor

Как AliExpress защищает…

Олег Волков

«Сбербанк» приостановит работу…

Андрей Николаев

Как Ozon продает китайские…

Для Сохранения

Одевает Цукерберга, запрещает…

Александр Кобзов

Знаменитые инвесторы. Джесси…

Илья Илющенко

Apple может показывать рекламу…

badResistor

Как AliExpress защищает…

Olga Shvets

Как AliExpress защищает…

Zhenya Ptichnikov

Apple может показывать рекламу…

badResistor

Как AliExpress защищает…
null