Apple может показывать рекламу своих сервисов в меню настроек iOS

Компания предлагает оформить бесплатную временную подписку на Arcade или TV+, а также подключить расширенную гарантию AppleCare+ — скриншоты с рекламой периодически публикуют пользователи Twitter на протяжении 2020 года.
Старший редактор The Verge Том Уоррен поделился в Twitter скриншотом настроек своего iPhone с предложением оформить три бесплатных месяца подписки на игровой сервис Apple Arcade.
Это не первый случай — ранее подобную рекламу сервисов Apple TV+, Apple Arcade или AppleCare+ встречали редактор The Verge Дан Сейферт, технообозреватель Остин Эванс и другие владельцы устройств на iOS.
В треде Тома Уоррена пользователи объяснили появление баннера покупкой нового iPhone, но у некоторых баннер демонстрируется и на старых устройствах, например, на iPhone и iPad одновременно:
Бывает ошибочное дублирование баннера:
Пользователи встречают и «полный» набор рекламы сервисов Apple:
Подобные баннеры используют и другие производители смартфонов, но не рекламируют свои сервисы, а продают рекламные места в своих приложениях.
Например, Samsung интегрировала рекламу в фирменные Android-приложения «Телефон», «Музыка», «Здоровье», магазин приложений Galaxy Apps, помощник Bixby, и Samsung Pay, пишет XDA-Developers.
Рекламу показывает и Xiaomi в своей Android-оболочке MIUI:
Ранее Apple обвиняли в нечестном поведении: например, сервис Spotify неоднократно жаловался регуляторам, что компания злоупотребляет положением на рынке, побуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.
В частности, Spotify считает, что Apple не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify, «разрушает рынок» своей единой подпиской Apple One, а также безальтернативно заставляет платить 30% комиссию через платежную систему Apple, вынуждая поднять цены на платформе iOS.
Редактор The Verge? Чуваки, да я баннер с рекламой iCloud видел уже раз 500, можно мне местечко в редакции The Verge?
3 месяца аркады — это не реклама, а подарок за покупку девайса, равно как и Apple TV+
Предупреждение о том, что у тебя AppleCare+ заканчивается тоже не реклама, а забота: типа продли, если считаешь нужным
новость ради новости какая-то
Раньше только дополнительное место в iCloud предлагали купить, часто всплывало в настройках "Хранилище почти заполнено" и при переходе предлагалось расширить хранилище. А теперь ещё и другие сервисы впаривать пытаются. Сейчас же пользователи Android снова над пользователями iOS шутить будут, эту то рекламу никак не отключить, в отличии от той, что на Android!
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