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Стартап Looking Glass представил настольные «фоторамки» с объёмными голограммами Материал редакции

Владельцы первых устройств получат свои заказы в середине 2021 года.

30 комментариев
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Стартап Looking Glass анонсировал на Kickstarter свои первые «голографические» дисплеи Portrait, над которыми он работал шесть лет. Дисплей позволяет смотреть на «объёмные» фото и видео без специальных очков.

Чтобы создать 10-секундную голограмму, достаточно сделать снимок на последние модели iPhone, а также некоторые смартфоны на Android. Файлы нужно загрузить в специальную программу для создания голограмм, а в ответ она выдаст короткие закольцованные стереогифки, которые можно транслировать на устройство.

Looking Glass Portrait представляет собой 7,9-дюймовый дисплей размером с фоторамку со встроенным Raspberry Pi 4, который выводит изображения на мини-голографический монитор. Он поддерживает до ста разных углов обзора и проигрывает видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Устройство может работать независимо и хранить до тысячи 3D-сканов, но его также можно подключить к ПК или Mac и выводить любые фотографии. Looking Glass Portrait сам сконвертирует изображения в 3D-формат и загрузит на экран. Устройство поддерживает вывод подобия Animoji при подключении iPhone, а также работает с Unreal Engine, Unity, Autodesk Maya и Blender.

Авторы проекта в первый же день добились цели и собрали более миллиона долларов вместо запрошенных $50 тысяч на KickStarter. Первые спонсоры проекта могут приобрести «голографический» дисплей по цене в $199 (около 15 тысяч рублей), а стартовая цена в магазинах составит $349 (около 26 тысяч рублей). Однако первые отгрузки заказов собираются начать не раньше середины 2021 года.

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30 комментариев
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Alex Illarionov

2

Когда-нибудь быль станет явью и парни смогут взламывать код, вылезать из таких рамок в комнатах у девочек, которые им нравятся, трахать их темной ночью и залезать обратно. 

Ответить

badResistor

Alex
15

ты вообще как до этой идеи дошел О_о ? 

Ответить

Alex Illarionov

badResistor
3

Это все из-за Катьки в 7 классе 

Ответить

badResistor

Alex
0

это... слушай, я знаю был сервис по поиску порномоделей с нужной внешностью по фотографии, ты это воспользуйся пока еще в здравии)

Ответить

Alex Illarionov

badResi…
1

Не, в 7 классе трахнуться было проблематично, а сейчас можно в соцсетях договориться, вина купить и доставку заказать. К сексу, как к прямой услуге за деньги я пока не пришел, лучше по симпатии)

Ответить

badResistor

Alex
1

и доставку заказать

Живую хоть?

Ответить

badResistor

Alex
0

в 7 классе трахнуться было проблематично

А почему?

Ответить

Ol Ka

Alex
1

Так вот у тебя какие тайные фантазии 🤭

Ответить

Alex Illarionov

Ol
0

А у тебя какие? Вот только не надо... 

Ответить

Ol Ka

Alex
0

Мне $40k нужно.

Но лучше, конечно, €40k 🤗

Ответить

Alex Illarionov

Ol
0

Сколько там сейчас за третьего дают?

Ответить

ЯжПрограммист

4

Что? Рамка? А где нормальные голограммы? Кому эта рамка нужна...

Ответить

max smirnoff

ЯжПрограммист
2

да вот же они

Ответить

ЯжПрограммист

max
1

Ещё классный кейс https://i.gifer.com/ISbc.gif

Ответить

Заур Керимов

3

Так это ж слямзили с Гарри Поттера, «живые» картины

Ответить

Екатерина Реднекова

Заур
0

Колдографии, ага. А ниже уже фанфик накидали. 

Ответить

max smirnoff

1

Заметьте, китайцы разработали. Так что догма о том, что все передовые технологии в США, а Китай лишь ворует - в очередной раз опровергнута.

Ответить

ЯжПрограммист

max
1

Ну китай уже не только воровать умеет

Ответить

Всвиторе

ЯжПрограммист
0

Но и подворовывать.

Ответить

Никита Викторов

1

Цены конеш... не каждый может в подарок такую позволить, но я бы взял с внезапной премии наверно, главное жене ценник не спалить ))

Ответить

Андрей Захаров

Никита
0

Если технология шагнёт в массы, понятно дело увидим и доступные по цене варианты рамок.

Ответить

Александр Цай

1

Да стопудово Гарри Поттера пересмотрели создатели!!! По опыту видеорамки у тех кто покупал ранее валяются в чулане!!! До мегауборки)

Ответить

Степан Марципан

Александр
0

100%. подарили как-то давно, с тех пор не включал.

Ответить

Всвиторе

Степан
0

Хуй пробовал голографический делать? 

Ответить

malleyaa

0

больше мусора этой планете.
а если серьезно — какая польза от этих рамок?

Ответить

Иван Иванов

malleyaa
2

Какая в принципе польза от чего-либо?

Мы несёмся в вечно расширяющемся пространстве вокруг звезды, которая однажды потухнет.

Ответить

malleyaa

Иван
2

лол, как за три комментария перейти от рамок к теории детерминизма

Ответить

Ol Ka

malleyaa
1

Какая в принципе польза от фоторамок?

Такая и тут, но с поправкой на 3D.

Ответить

John Doe

0

Вау, это же Nintendo 3DS из 2011 года без всех своих функций кроме фотоальбома, ещё и дороже!

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OXYGEN

0

Ухты!

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