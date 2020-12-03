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Стартап Looking Glass представил настольные «фоторамки» с объёмными голограммами Материал редакции
Владельцы первых устройств получат свои заказы в середине 2021 года.
Стартап Looking Glass анонсировал на Kickstarter свои первые «голографические» дисплеи Portrait, над которыми он работал шесть лет. Дисплей позволяет смотреть на «объёмные» фото и видео без специальных очков.
Чтобы создать 10-секундную голограмму, достаточно сделать снимок на последние модели iPhone, а также некоторые смартфоны на Android. Файлы нужно загрузить в специальную программу для создания голограмм, а в ответ она выдаст короткие закольцованные стереогифки, которые можно транслировать на устройство.
Looking Glass Portrait представляет собой 7,9-дюймовый дисплей размером с фоторамку со встроенным Raspberry Pi 4, который выводит изображения на мини-голографический монитор. Он поддерживает до ста разных углов обзора и проигрывает видео с частотой до 60 кадров в секунду.
Устройство может работать независимо и хранить до тысячи 3D-сканов, но его также можно подключить к ПК или Mac и выводить любые фотографии. Looking Glass Portrait сам сконвертирует изображения в 3D-формат и загрузит на экран. Устройство поддерживает вывод подобия Animoji при подключении iPhone, а также работает с Unreal Engine, Unity, Autodesk Maya и Blender.
Авторы проекта в первый же день добились цели и собрали более миллиона долларов вместо запрошенных $50 тысяч на KickStarter. Первые спонсоры проекта могут приобрести «голографический» дисплей по цене в $199 (около 15 тысяч рублей), а стартовая цена в магазинах составит $349 (около 26 тысяч рублей). Однако первые отгрузки заказов собираются начать не раньше середины 2021 года.
Когда-нибудь быль станет явью и парни смогут взламывать код, вылезать из таких рамок в комнатах у девочек, которые им нравятся, трахать их темной ночью и залезать обратно.
ты вообще как до этой идеи дошел О_о ?
Это все из-за Катьки в 7 классе
это... слушай, я знаю был сервис по поиску порномоделей с нужной внешностью по фотографии, ты это воспользуйся пока еще в здравии)
Не, в 7 классе трахнуться было проблематично, а сейчас можно в соцсетях договориться, вина купить и доставку заказать. К сексу, как к прямой услуге за деньги я пока не пришел, лучше по симпатии)
А у тебя какие? Вот только не надо...
Что? Рамка? А где нормальные голограммы? Кому эта рамка нужна...
да вот же они
Так это ж слямзили с Гарри Поттера, «живые» картины
Заметьте, китайцы разработали. Так что догма о том, что все передовые технологии в США, а Китай лишь ворует - в очередной раз опровергнута.
Ну китай уже не только воровать умеет
Цены конеш... не каждый может в подарок такую позволить, но я бы взял с внезапной премии наверно, главное жене ценник не спалить ))
Если технология шагнёт в массы, понятно дело увидим и доступные по цене варианты рамок.
Да стопудово Гарри Поттера пересмотрели создатели!!! По опыту видеорамки у тех кто покупал ранее валяются в чулане!!! До мегауборки)
100%. подарили как-то давно, с тех пор не включал.
больше мусора этой планете.
а если серьезно — какая польза от этих рамок?
Какая в принципе польза от чего-либо?
Мы несёмся в вечно расширяющемся пространстве вокруг звезды, которая однажды потухнет.
Вау, это же Nintendo 3DS из 2011 года без всех своих функций кроме фотоальбома, ещё и дороже!
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