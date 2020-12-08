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Техника
Лиана Липанова
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Motorola открыла в России предзаказ на смартфон-«раскладушку» Razr с гибким экраном за 120 тысяч рублей Материал редакции

Он будет продаваться эксклюзивно в «Связном» и интернет-магазине производителя.

12 комментариев
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Motorola объявила о начале предзаказа смартфона-«раскладушки» Motorola Razr 5G в России, сообщил vc.ru представитель компании. Он будет продаваться эксклюзивно в сети «Связной» и интернет-магазине Motorola-shop.ru.

Оформить предзаказ можно до 21 декабря. Смартфон стоит 119 990 рублей. Он поддерживает сети 5G и оснащен интерактивным внешним дисплеем Quick View на 2,7 дюйма: сообщения, видеозвонки и приложения видны и в сложенном состоянии смартфона. Представитель компании утверждает, что сейчас такое не может предложить ни ни один смартфон-«раскладушка».

На панели быстрого доступа по умолчанию есть камера, сообщения, калькулятор, Google Keep, Google News, Google Home и YouTube, но настройки можно изменить.

В нижней части дисплея Quick View имеется панель навигации с управлением жестами. Например, чтобы открыть главный экран, нужно смахнуть пальцем вверх. Quick View также поддерживает голосовой набор текста и функцию «умных» ответов.

Основной экран Flex View в развернутом состоянии по диагонали равен 6,2 дюйма, соотношение сторон — 21:9.

Во время испытаний телефон выдержал 200 тысяч складываний, заявили в Motorola. «Чтобы достичь указанного предела даже при интенсивном использовании потребуется более пяти лет», — считают в компании.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G и поддерживает две SIM-карты. Оперативная память смартфона — 8 ГБ, внутренняя — 256 ГБ. Он весит 192 грамма. Ёмкость батареи — 2800 мА·ч, камера — 48 МП.

Цвет смартфона — «полированный графит» (Polished Graphite). На задней панели есть датчик отпечатка пальца. В смартфон также встроен Google Pay.

Motorola представила смартфон-«раскладушку» Razr…
Это почти 100 тысяч рублей.
vc.ru

#новость #motorolarazr #motorola #razr

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12 комментариев Накачай стартап
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Сергей Королевский

3

Мдааа, телефон за 120к. Докатились с режимом

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Andrey Kulakov

Сергей
2

Ну, в данном случае хотя бы телефон уникальный)

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Igor Filippov

Сергей
0

В чем проблема? Xiaomi можно за 7к купить.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Igor
3

Со встроенной рекламой?

Ответить

Андрей Туманов

Сергей
1

От Самсунговских гибких не сильно ценой отличается)

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Гнётся иначе

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Сергей Щукин

3

А я бы купил тот старый razr V3, только аппаратно прокачанный в современность.. с простым набором 'коммуникационных' приложух типа тг, вотсапа, почты и браузера

До сих пор его иногда вспоминаю - очень клёвый был сотик

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Ильнар Сафин

1

Вот это интересное решение. Лопатофоны не люблю. Только цена :/

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Артем Богданов

1

Уродливенький, как из 2000-х.

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Алексей Гуторов

0

Тот самый который в 2005-м был самой тонкой раскладушкой )) толщиной в футляр CD диска )
Цена конечно космос, наверное для тех у кого очень сильное ностальджи )

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Алина Фомина

0

Моторола ещё жива?

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Виктор Павлович

0
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