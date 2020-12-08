Он будет продаваться эксклюзивно в «Связном» и интернет-магазине производителя.

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Motorola объявила о начале предзаказа смартфона-«раскладушки» Motorola Razr 5G в России, сообщил vc.ru представитель компании. Он будет продаваться эксклюзивно в сети «Связной» и интернет-магазине Motorola-shop.ru.

Оформить предзаказ можно до 21 декабря. Смартфон стоит 119 990 рублей. Он поддерживает сети 5G и оснащен интерактивным внешним дисплеем Quick View на 2,7 дюйма: сообщения, видеозвонки и приложения видны и в сложенном состоянии смартфона. Представитель компании утверждает, что сейчас такое не может предложить ни ни один смартфон-«раскладушка».

На панели быстрого доступа по умолчанию есть камера, сообщения, калькулятор, Google Keep, Google News, Google Home и YouTube, но настройки можно изменить.

В нижней части дисплея Quick View имеется панель навигации с управлением жестами. Например, чтобы открыть главный экран, нужно смахнуть пальцем вверх. Quick View также поддерживает голосовой набор текста и функцию «умных» ответов.

Основной экран Flex View в развернутом состоянии по диагонали равен 6,2 дюйма, соотношение сторон — 21:9.

Во время испытаний телефон выдержал 200 тысяч складываний, заявили в Motorola. «Чтобы достичь указанного предела даже при интенсивном использовании потребуется более пяти лет», — считают в компании.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G и поддерживает две SIM-карты. Оперативная память смартфона — 8 ГБ, внутренняя — 256 ГБ. Он весит 192 грамма. Ёмкость батареи — 2800 мА·ч, камера — 48 МП.