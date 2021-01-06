Также на мониторе есть кнопки для принятия вызова, настройки громкости и отключения микрофона.

{"id":194064,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams","title":"Dell \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0441 \u00ab\u0432\u044b\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u00bb \u0432\u0435\u0431-\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f Microsoft Teams","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams&title=Dell \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0441 \u00ab\u0432\u044b\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u00bb \u0432\u0435\u0431-\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f Microsoft Teams","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams&text=Dell \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0441 \u00ab\u0432\u044b\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u00bb \u0432\u0435\u0431-\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f Microsoft Teams","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams&text=Dell \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0441 \u00ab\u0432\u044b\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u00bb \u0432\u0435\u0431-\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f Microsoft Teams","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Dell \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0439 \u2014 \u0441 \u00ab\u0432\u044b\u0435\u0437\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439\u00bb \u0432\u0435\u0431-\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f Microsoft Teams&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/194064-dell-pokazala-monitory-dlya-konferenciy-s-vyezzhayushchey-veb-kameroy-i-otdelnoy-knopkoy-dlya-microsoft-teams","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 538 просмотров

Dell разработала первые в мире мониторы для видеоконференций со специальной сертификацией для Teams.

Мониторы поддерживают голосовые команды помощника Cortana с помощью встроенного микрофона с функцией шумоподавления. В них есть встроенная 5-мегапиксельная выезжающая камера с ИК-датчиком, поддерживающая технологию распознавания лиц Windows Hello. Есть два динамика на 5 Вт и функция уменьшения излучения синего света для работы в вечернее время.

Dell анонсирована три версии мониторов:

24-дюймовая модель (FHD) — $519,99 (около 38 тысяч рублей).

27-дюймовая (QHD) — $719,99 (около 53 тысяч рублей).

34-дюймовая (WQHD) — $1149,99 (около 85 тысяч рублей).

Все они поступят в продажу 16 февраля.

Dell

Новые мониторы Dell стали первыми среди сертифицированных устройств. Microsoft запустила программу сертификации дисплеев, веб-камер, гарнитур и других устройств от сторонних производителей в 2020 году. Она позволяет добавлять в устройства кнопки, которые могут управлять сервисами Microsoft, например Teams и Skype.

Dell