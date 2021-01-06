Техника
Вадим Скворцов

Dell показала мониторы для конференций — с «выезжающей» веб-камерой и отдельной кнопкой для Microsoft Teams Статьи редакции

Также на мониторе есть кнопки для принятия вызова, настройки громкости и отключения микрофона.

4 4 комментария
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Dell разработала первые в мире мониторы для видеоконференций со специальной сертификацией для Teams.

Мониторы поддерживают голосовые команды помощника Cortana с помощью встроенного микрофона с функцией шумоподавления. В них есть встроенная 5-мегапиксельная выезжающая камера с ИК-датчиком, поддерживающая технологию распознавания лиц Windows Hello. Есть два динамика на 5 Вт и функция уменьшения излучения синего света для работы в вечернее время.

Dell анонсирована три версии мониторов:

  • 24-дюймовая модель (FHD) — $519,99 (около 38 тысяч рублей).
  • 27-дюймовая (QHD) — $719,99 (около 53 тысяч рублей).
  • 34-дюймовая (WQHD) — $1149,99 (около 85 тысяч рублей).

Все они поступят в продажу 16 февраля.

Dell

Новые мониторы Dell стали первыми среди сертифицированных устройств. Microsoft запустила программу сертификации дисплеев, веб-камер, гарнитур и других устройств от сторонних производителей в 2020 году. Она позволяет добавлять в устройства кнопки, которые могут управлять сервисами Microsoft, например Teams и Skype.

Dell

До этого похожую кнопку для Teams добавлял производитель Jabra в гарнитуру Evolve2 — она позволяла быстро подключаться к конференции, выводить окно Teams на передний план на компьютере и не только.

#dell #microsoft #teams #новость

4 4 комментария
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Timur Kuzmin

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Корпоративный рынок имени Microsoft ради обоснования высоких бюджетов внедрения и закупки оборудования всё больше отдаляется от реального потребителя.
Опыт показывает, что ничем хорошим это не заканчивается.

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Ivan Pogoreloff

Timur
0

Ну, у делла действительно неплохие мониторы-рабочие лошадки. Хотя, конечно, просить в 2021 за FHD с камерой 50к ($519 + ндс + маржа) это свинство.

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dima krugloff

0

Только меня бесят все эти "выезжающие" вебкамеры?...

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Alexander Garustovich

dima
0

У меня смартфон Xiaomi Mi 9t с выезжающей камерой, и я считаю, что это отличное решение. Оно никак не ограничивает, но зато избавляет экран телефона от "чёлки" и "глазка" спереди.

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