Техника
Рая Хачатрян

Китайская компания создала подушки для мониторинга здоровья работников — а её менеджер использовал их для слежки за ними Статьи редакции

В компании заявили, что не могут собрать данные о здоровье, если сотрудников нет на месте — именно поэтому за ними следят.

14 14 комментариев
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Китайская технологическая компания Health Boost разработала «умные» подушки для офисных стульев и тестировала их на своих сотрудниках. Они должны были следить за здоровьем, отмечать признаки возможной усталости, например, плохую осанку, измерять сердцебиение, пишет The New York Times.

Но спустя время сотрудники начали жаловаться, что так начальство контролировало, на месте ли сотрудник или нет.

Историей анонимно поделилась одна из сотрудниц на форуме 19lou. Женщина рассказала, что менеджер отдела кадров начал у неё спрашивать о получасовых перерывах, которые она делала на работе, и угрожал сокращением годовой премии за то, что та расслабилась.

«Идти на работу — как в тюрьму: есть ощущение постоянного наблюдения. И вообще, кто действительно продуктивно работает каждую минуту и секунду в офисе?», — приводит её слова издание.

У её коллеги менеджер спросил, почему она каждый день уходила с работы на 10 минут раньше, рассказала женщина. Аналогичные претензии были и к другим сотрудникам.

Пользовательница не ответила на вопросы, отправленные в ее аккаунт на форуме и не назвала компанию. Тем не менее, на обвинения ответил представитель китайской Health Boost IoT Technology Company.

Компания заявила, что менеджеру по персоналу вынесли предупреждение. Но исполнительный директор Health Boost Чжан Биюн защитил его право проверять местонахождение сотрудников.

«Если сотрудников нет на рабочих местах, мы не можем собирать данные», — заявил он. Чжан Биюн рассказал изданию, что данные, полученные от сотрудников с помощью датчиков на подушках, использовались для наблюдения за их здоровьем и совершенствования технологии продукта, а не для оценки эффективности их работы.

Чжан добавил, что все семь сотрудников его компании, которые тестировали подушки, подписали формы согласия на участие в исследовании. Он отметил, что «некоторые люди могут получить доступ ко всем вашим данным», чтобы убедиться, что исследование проводится «надлежащим и надежным образом».

Непонятно, все ли сотрудники знали, что помимо исследователей, неустановленный менеджер по персоналу также будет иметь доступ к их информации, пишет издание.

#новость

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Аарон Малис

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В прямом смысле "следят за вашей жопой" 😂

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Makarov

Аарон
0

😂😂 Так теперь везде

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Sergei Zotov

6

Погонщики на галерах, видимо, будут все время существования человечества

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Roman Moskovskiy

Sergei
0

Пока будут люди, согласные на галеру

Ответить

Sergei Zotov

Roman
0

т.е. всегда, увы

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Михаил Кузин

Roman
0

Надо же с чего-то начинать, другое если ты не планируешь менять галеру на хорошую работу

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Sasha Step

Михаил
0

Хорошая работа это просто другая галера

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Rusik M

1

Смекалку бы этим китайцам.
Ушли с рабочего места, а на подушку папку положили. Иль кота, чтобы датчикам было что отслеживать.
А лучше бы в подвале, склепали человеко-заменителя, с симуляцией работы организма))

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Александр Гонтарев

0

как-то я делал какой-то китайский продукт, и пришлось ставить прогу, которая периодически скринила рабочий стол и отправляла скрины, хорошо шо не долго с ним работали, это конечно пиздец

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Sergei Zotov

Александр
0

вроде что-то такое и у Upwork есть, а это не китайская компания

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Alex Ondre

Sergei
0

Это индийская компания))

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Михаил Кузин

Александр
0

Некоторые СНГ фирмы тоже этим промышляют

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Денис Демидов

0

Это очень хороший работодатель по китайским меркам, обычно подушек не выдают, сидят на твердых табуретках, за территорию фабрики не выпускают.

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Сергей Катков

0

осталось приделать подушке шило или электричество подвести, чтобы можно было использовать её не только для мониторинга, но и для воспитания

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