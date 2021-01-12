В компании заявили, что не могут собрать данные о здоровье, если сотрудников нет на месте — именно поэтому за ними следят.

{"id":195931,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi","title":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0430 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u043c\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi&title=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0430 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi&text=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0430 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi&text=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0430 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u043c\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0430 \u0435\u0451 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0438\u043c\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/195931-kitayskaya-kompaniya-sozdala-podushki-dlya-monitoringa-zdorovya-rabotnikov-a-ee-menedzher-ispolzoval-ih-dlya-slezhki-za-nimi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2292 просмотров

Китайская технологическая компания Health Boost разработала «умные» подушки для офисных стульев и тестировала их на своих сотрудниках. Они должны были следить за здоровьем, отмечать признаки возможной усталости, например, плохую осанку, измерять сердцебиение, пишет The New York Times.

Но спустя время сотрудники начали жаловаться, что так начальство контролировало, на месте ли сотрудник или нет.

Историей анонимно поделилась одна из сотрудниц на форуме 19lou. Женщина рассказала, что менеджер отдела кадров начал у неё спрашивать о получасовых перерывах, которые она делала на работе, и угрожал сокращением годовой премии за то, что та расслабилась.

«Идти на работу — как в тюрьму: есть ощущение постоянного наблюдения. И вообще, кто действительно продуктивно работает каждую минуту и секунду в офисе?», — приводит её слова издание.

У её коллеги менеджер спросил, почему она каждый день уходила с работы на 10 минут раньше, рассказала женщина. Аналогичные претензии были и к другим сотрудникам.

Пользовательница не ответила на вопросы, отправленные в ее аккаунт на форуме и не назвала компанию. Тем не менее, на обвинения ответил представитель китайской Health Boost IoT Technology Company.

Компания заявила, что менеджеру по персоналу вынесли предупреждение. Но исполнительный директор Health Boost Чжан Биюн защитил его право проверять местонахождение сотрудников.

«Если сотрудников нет на рабочих местах, мы не можем собирать данные», — заявил он. Чжан Биюн рассказал изданию, что данные, полученные от сотрудников с помощью датчиков на подушках, использовались для наблюдения за их здоровьем и совершенствования технологии продукта, а не для оценки эффективности их работы.

Чжан добавил, что все семь сотрудников его компании, которые тестировали подушки, подписали формы согласия на участие в исследовании. Он отметил, что «некоторые люди могут получить доступ ко всем вашим данным», чтобы убедиться, что исследование проводится «надлежащим и надежным образом».