Пять камер, дисплей с поддержкой 120 Гц и стоимость от 110 тысяч рублей.

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Можно представить, как создаются смартфоны вроде Ultra. Компания берет все последние технологии, чипсеты, матрицы, сенсоры и прочее, что есть в наличии, упаковывает их в новый большой корпус и с помощью программного обеспечения связывает их в единый продукт.

В прошлом году Samsung так и сделала. Создала большой и дорогой смартфон с обилием технологий внутри. Любая его характеристика впечатляла: 100-кратное увеличение, обилие камер и мегапикселей, экран 120 Гц. Но вместе все эти компоненты работали нескладно: автофокус на запуске не видел объектов, переключение между камерами было нестабильным. Кажется, в погоне за характеристиками разработчики не смогли наладить работу смартфона как продукта.

Что требовалось от Samsung в этом году: прочитать отзывы на S20 Ultra, пересмотреть работу камер и выпустить исправленную версию.

Новый дизайн

Каждый год дизайнеры Samsung стараются придумать нечто новое для смартфона. И речь идет не об изменениях, заметных только тем, кто годами следит за развитием бренда Galaxy, а о довольно кардинальной смене внешнего вида устройства.

С передней гранью, которую практически полностью занимает экран — за исключением тонкой полоски пластика снизу и отверстия для фронтальной камеры сверху — мало что можно придумать. Спереди S21 Ultra идентичен S20 Ultra.

Всё творчество дизайн-отдела Samsung проявилось на задней крышке смартфона. Большой блок камер, выпирающий из корпуса в левой части, плавно перетекает в боковую грань телефона. Компания называет решение «новым стандартом» для мобильной индустрии (зная историю мобильного Samsung, скорее всего, его хватит на один год).

Субъективно мне больше нравился сдержанный дизайн S20 с прямоугольным вырезом для камер. Даже несмотря на неуместную надпись «SPACE ZOOM 100X» смартфон смотрится актуально и сейчас. А с S21 не покидает ощущение, что через полгода-год решение с перетекающим в корпус вырезом надоест. Да и перетекание на самом деле всего лишь приклеенная накладка на корпус, а не единое решение корпуса.

Задняя крышка смартфона получилась минималистичной и аккуратной — только логотип компании и несколько технических надписей. И она хорошо справляется со следами от прикосновений — на матовом стекле они не так заметны, как в прошлогодней модели.

Привычные для Galaxy скругления у задней крышки сильнее, чем у экрана. Все кнопки — громкость и блокировка — расположены на правой грани. И, к счастью, отдельная кнопка для Bixby не вернулась.

Сенсор отпечатка пальцев, который особенно актуален сейчас, когда маска стала обязательным аксессуаром жителя любого города, увеличился почти в два раза. Теперь его легче «найти» пальцем — даже не смотря на интерфейсную подсказку можно быстро нажать на экран где-то посередине в нижней части экрана, и смартфон разблокируется. Samsung утверждает, что вместе с увеличение размера сенсора увеличилась и скорость его работы, но в повседневном использовании разницы я не заметил.

Ultra относится к категории гигантских смартфонов. С экраном диагональю 6,8 дюймов, смартфон толще и длиннее, чем, например, iPhone 12 Pro Max, который я назвал «слишком большим». Однако Ultra не переходит эту грань. В руках телефон ощущается вполне привычно для большого смартфона — сглаженные углы и умеренная ширина устройства сохраняют его позицию в категории больших смартфонов, которыми еще можно пользоваться.

Куда заметнее оказалось прибавление в толщине устройства. Особенно с кожаным чехлом Ultra ощущается в руках не как смартфон, а как увесистый и плотный внешний аккумулятор.

Экран

Самый большой и дорогой смартфон в новой линейке Samsung получил и самый впечатляющий экран. В Ultra установлен OLED-дисплей с динамической частотой обновления вплоть до 120 Гц при максимальном разрешении.

На практике это означает плавное и приятное для глаз проскролирование контента, в теории — ещё и экономное расходование заряда батареи благодаря уменьшению частоты обновления картинки в те моменты, когда на дисплее показывается статичная картинка.

В первые несколько дней невозможно остановиться перелистывать домашний экран с приложениями слева направо и обратно — кажется, что скорость скролла увеличилась в несколько раз, а качество прорисовки интерфейса остается неизменным в любой ситуации.

Так, в Google Maps можно прочитать названия объектов во время перетаскивания карты, в Telegram — без труда читать названия каналов прямо во время скролла, а в Instagram — просматривать фотографии при пролистывании ленты с той же четкостью, как если бы они находились статично на экране.

В Chrome такой же эффект складывается при взаимодействии с сайтами, которые лишены автоматически подгружаемых элементов — в противном случае скролл дергается каждый раз, когда страница решает запросить на сервере рекламу или какой-нибудь виджет. В Twitter эффект от 120 Гц убивают небольшие «тормоза» при скролле ленты — судя по всему разработчики плохо оптимизировали приложение.

Вместо функции «Фильтр синего» в настройках экрана теперь находится «Защита зрения». Samsung называет на сайте новую фунцию «особой технологией», но каких-то сложных механизмов у неё я не нашел. На практике она работает так же, как и старый «фильтр синего»: в зависимости от времени суток добавляет или убавляет желтые оттенки на экране.

Представители Samsung на презентации сказали, что по сравнению с прошлым поколением экран стал контрастнее и ярче. Заметить подобные изменения без прямого сравнения и внимательного изучения картинки сложно — в первую очередь потому, что и у S20 был отличный экран.

Samsung не изменяет своим принципам, устанавливая в свои самые дорогие модели одни из лучших (а возможно и просто лучшие) экраны на рынке.

А теперь о плохом. Samsung на сайте заявляет о том, что дисплей защищен самым прочным экраном Gorilla Glass 7, которое «создано для того, чтобы меньше царапаться и защищать смартфон с лицевой и обратной стороны». Но уже на следующий день теста я заметил в его верхней части потертости — и это при том, что я еще не успел выйти со смартфоном на улицу, положить его в карман или подвергнуть иной «опасной» ситуации.

Камеры

В прошлом году Samsung «продавал» мегапиксели как основную характеристику своих камер. S20 Ultra обгонял по этому параметру чуть ли не всех конкурентов: 108 МП у основной камеры, 48 МП у телефото, 40 МП у селфи и «скромные» 12 МП у ультраширокоугольной.

Но погоня за цифрами не приводит к хорошим снимкам. Многие обозреватели жаловались на несбалансированность S20 — автофокусировка вела себя нестабильно, размытие фона было неаккуратным, автоматическое переключение на широкоугольную камеру было непредсказуемым.

В S21 Ultra инженеры сменили стратегию, остановили гонку за пикселями, вернулись к привычным сенсорам и сосредоточились на линзах, работе матриц и алгоритмах обработки. И это хорошо, потому что, судя по всему, компания прислушалась к обратной связи от пользователей S20 Ultra.

Характеристики не изменились только у камеры для селфи и основной камеры — всё те же 108 МП и диафрагма F1.8, но теперь, если верить инженерам Samsung, она управляется обновленными алгоритмами и работает совместно с мощным процессором.

Как и в S20, матрица 108 МП по умолчанию объединяет данные с 9 соседних пикселей, чтобы захватить больше света, поэтому вместо 108-мегапиксельных снимков камера создаёт 12-мегапиксельные фотографии (это можно поменять в настройках, но лучше не стоит). Но теперь фокусировка происходит мгновенно, без потерь от малейшего движения камеры.

В ответ на жалобы о том, что те или иные алгоритмы смартфона слишком сильно изменяют снимки, Samsung добавила больше возможностей для управления съемкой. Например, в основном интерфейсе камеры можно быстро поменять силу сглаживания кожи лица (или выпрямления второго подбородка и щек). Как и в случае с S20 отключение всех эффектов помогает сделать более естественные и качественные снимки.

Обновился интерфейс Pro-режима, с помощью которого можно более тонко настроить съемку фото или видео, а также «режиссерский» режим, позволяющий записывать изображения сразу с нескольких камер.

Для статьи я сделал снимки с настройками по умолчанию. При такой съёмке днём основная камера Ultra склонна к увеличению яркости — это заметно даже зимой, когда типичный пейзаж, не отличающийся большим количеством оттенков, становится интереснее на экране смартфона.

С обыденной съемкой смартфон справляется без нареканий — снимки домов, машин или улиц получаются с хорошей детализацией и резкостью. Даже при съемке против солнца Ultra ловко избегает резких перепадов освещения, сохраняя детали в засвеченных местах.

Впрочем, никуда не делась склонность смартфонов Samsung к чрезмерному сглаживанию и перенасыщению цветов — особенно ярко это проявляется в темных условиях. Cерый становится фиолетовым, а детали неоднородных объектов начинают «съедаться» алгоритмами.

Помимо основной камеры, в S21 установлено еще три. Одна ультраширокоугольная (12 МП, F 2.2) и две телефотокамеры — с десятикратным и трёхкратным оптическим увеличением (10 МП, F4,9 и 10 МП, F2,4 соответственно). Причем в первой используется вместо линз призма: изображение отражается с зеркала на матрицу.

Добавление сразу двух телефотокамер на практике оказалось удачным решением. Без оглядки на тестирование устройства, я прибегал к их использованию в Ultra чаще всего. Заметил типичный сценарий: открыл камеру, посмотрел изображение на основной камере и затем увеличил в три и десять раз, чтобы проверить, не получится ли с другими камерами лучшая картинка.

3-кратное увеличение

10-кратное увеличение

К функции 100-кратного увеличения, которое Samsung продаёт как преимущество, сложно относиться серьезно. Речь идет о комбинации 10-кратного оптического увеличения и цифрового зума, поэтому получить фотографию приемлемого качества даже при хорошем освещении очень сложно.

100-кратное увеличение

На кадр выше я потратил несколько минут. Когда в процессе съемки появляется цифровой зум, работа видоискателя становится непредсказуемой. Сдвигаю смартфон на несколько миллиметров, чтобы искомый объект попал в объектив, Ultra ждет секунду и затем реагирует на мое действие. Помогла лишь функция фиксации объекта, но для этого тоже нужно помучаться с автофокусом.

Смартфон может снимать видео с разрешением 8К, но насладиться результатом от такого формата съемки мало у кого получится. Зато качество съёмки не вызывает вопросов. S21 Ultra мгновенно реагирует на изменяющееся освещение и нивелирует проблему трясущихся от мороза рук улучшенной стабилизацией.

Производительность

В первый же день я настроил экран на максимальное разрешение, включил 120 Гц в настройках, закрепил несколько приложений в оперативной памяти — никаких тормозов или подозрительных перегревов чипсета Exynos 2100. Единственный раз, когда я почувствовал исходящее от телефона тепло, — это одновременная запись с нескольких камер в режиме «Режиссера».

День с типичной нагрузкой — навигатор, камера, приложения — смартфон закончил на 34 заряда%. Утром — то есть спустя 24 часа после последней зарядки — около 20%. Неплохие цифры для большого смартфона с аккумулятором на 5000 мАч.

Кстати о первоначальной настройке. Samsung по умолчанию добавляет на домашний экран Samsung Free — собственный новостной сервис, который можно заменить на Google Discover или вовсе выключить. При этом в операционной системе почти не осталось следов от навязчивого помощника Bixby.

Исправили

S21 Ultra — это по большей части «баг-фикс» к S20 Ultra. У него новый дизайн, новые сенсоры для камер, но набор впечатлений от него остался прежним. Это смартфон с отличным экраном, быстрым процессором и хорошими камерами, которые на этот раз лишены проблем. Samsung сделала именно то, что от неё просили.

Вместе с проблемами инженеры решили убрать и ещё несколько вещей. В смартфоне больше нет расширения для SD-карты, поддержки MST (оплата в терминалах, поддерживающих карты с магнитной полосой), адаптера и наушников в комплекте (об этом их вряд ли кто-то просил).

Зато появилась поддержка стилуса, RAW-формата, 8K-видео и прочее. Большей частью из перечисленного я, скорее всего, воспользуюсь в повседневной жизни лишь пару раз. Но такова судьба смартфонов с громкими приставками в названии, за который нужно заплатить больше 100 тысяч рублей.

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