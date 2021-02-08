Xiaomi представила флагман Mi 11 для европейских рынков по цене от €749 Статьи редакции
Продажи начнутся в феврале.
Mi 11 — первый смартфон компании на Snapdragon 888. Xiaomi представила его для Китая в конце 2020 года, а теперь начинает поставки на мировые рынки.
Оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон поддерживает 5G и обратную беспроводную зарядку, ёмкость батереи — 4600 мА·ч.
У устройства три камеры: основная на 108 МП, сверширокоугольная на 13 МП и телемакрообъектив на 5 МП. Фронтальная камера на 20 МП. У смартфона слегка изогнутый 6,8-дюймовый Amoled-дисплей.
Xiaomi не опубликовала полный список регионов и дат запуска, но заявляет от Mi 11 будет стоит €749 (около 67,3 тысяч рублей) за версию с 128 ГБ памяти и €799 (71,8 тысяч рублей) за версию с 256 ГБ памяти. Продажи начнутся в феврале 2021 года.
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