Рубрика развивается при поддержке HP logo
Техника
Таня Боброва

Xiaomi представила флагман Mi 11 для европейских рынков по цене от €749 Статьи редакции

Продажи начнутся в феврале.

4 4 комментария
695 просмотров

Mi 11 — первый смартфон компании на Snapdragon 888. Xiaomi представила его для Китая в конце 2020 года, а теперь начинает поставки на мировые рынки.

Оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон поддерживает 5G и обратную беспроводную зарядку, ёмкость батереи — 4600 мА·ч.

У устройства три камеры: основная на 108 МП, сверширокоугольная на 13 МП и телемакрообъектив на 5 МП. Фронтальная камера на 20 МП. У смартфона слегка изогнутый 6,8-дюймовый Amoled-дисплей.

Xiaomi @Xiaomi
Everything you like, #Mi11 has it all. #MovieMagic https://t.co/lPazTDNek7

Xiaomi не опубликовала полный список регионов и дат запуска, но заявляет от Mi 11 будет стоит €749 (около 67,3 тысяч рублей) за версию с 128 ГБ памяти и €799 (71,8 тысяч рублей) за версию с 256 ГБ памяти. Продажи начнутся в феврале 2021 года.

Xiaomi @Xiaomi
Introducing #Mi11. Built to unleash your creativity and create #MovieMagic. https://t.co/ghuZKIJXaX

#новость #xiaomi

4 4 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 206266, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 08 Feb 2021 23:18:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Сергей Смыков

1

蒂姆·库克，您对此有何回答?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Сергей
1

Побочка от китайской вакцины?

Ответить

Ivan Kolyhalov

Сергей
0
Ответить

Кирилл Половинкин

1

Xiaomi за 70к, дожили 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Магора
Подписан
Отписаться
Кейс: iOS клавиатура спасает редкий язык
Задумайтесь, сколько текста вы набираете на своем телефоне в день. А теперь представьте, что в раскладке клавиатуры не…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как собрать деньги на идею
Пошаговый разбор реальных краудфандинговых кампаний
1
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Дата закрытия реестра (дата отсечки)
Одной из стратегий торговли акциями является их покупка перед дивидендной отсечкой. Если говорить вкратце: вы покупаете…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Fumar mata
за день
Маск купил биток на $1.5ккк, написал про биток в твиттер, заработал $250кк?
Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин
Кигхриль Vselensky
за неделю
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному

Комментарии

Sergey Kuznetsov

Главное за неделю: ClubHouse…

Всвиторе

Bloomberg: Twitter обсуждает…

Maxim Sergeevich

Сервис для размещения постов в…

Denis Smirnov

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Юрий Иванов

Почта России или таможня…

Ivan Kolyhalov

Xiaomi представила флагман Mi…

Владимир Кудрин

«Вытер ноги о бизнес-этику…

Кирилл Половинкин

Xiaomi представила флагман Mi…

Sergey Kuznetsov

Главное за неделю: ClubHouse…

Sergey Kuznetsov

Главное за неделю: ClubHouse…

Denis Smirnov

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Tim Rizhov

4 жестких фейла и вынесенные из…

selecadm

Безусловный базовый капитал

Кирилл Половинкин

«Яндекс.Драйв» добавил аренду…

Tim Rizhov

4 жестких фейла и вынесенные из…

Олег Ок

ВТБ: когда совок встретился с…

Алексей Алешин

Семантическое ядро для сайта…

M̶̧̛̰̥̽̾ͅą̸̛̳͗r…

PCWorld: Intel провела…

selecadm

ВТБ: когда совок встретился с…

Пластиковое Окно

PCWorld: Intel провела…
null