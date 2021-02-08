Продажи начнутся в феврале.

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Mi 11 — первый смартфон компании на Snapdragon 888. Xiaomi представила его для Китая в конце 2020 года, а теперь начинает поставки на мировые рынки.

Оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон поддерживает 5G и обратную беспроводную зарядку, ёмкость батереи — 4600 мА·ч.

У устройства три камеры: основная на 108 МП, сверширокоугольная на 13 МП и телемакрообъектив на 5 МП. Фронтальная камера на 20 МП. У смартфона слегка изогнутый 6,8-дюймовый Amoled-дисплей.