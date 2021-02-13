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Техника
Андрей Фролов

Facebook занялась разработкой «умных» часов — The Information Статьи редакции

Могут выйти в 2022 году.

  • Пока не анонсированные часы от Facebook будут предназначены для общения внутри соцсети и в принадлежащих компании сервисах, среди которых Instagram, WhatsApp и другие, говорят источники The Information.
  • Также в устройстве будут сервисы для отслеживания данных о здоровье и занятий фитнесом в связке с партнёрскими проектами вроде Peloton. Insider замечает, что пока непонятно, будет ли соцсеть как-то использовать эти данные.
  • Часы будут работать на основе Android (будут ли они использовать Wear OS от Google, не уточняется) и смогут подключаться к интернету без связи со смартфоном, говорят источники. По их словам, продажи устройства начнутся в 2022 году.
  • Также Facebook разрабатывает свою операционную систему для техники, заверяют источники. Компания отказалась от комментариев.
Facebook Plans Smartwatch With Focus on…
Facebook is building a smartwatch it hopes to start selling next year, according to people with…
www.theinformation.com

#новость #facebook

432 просмотров
13 13 комментариев
3
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13 комментариев
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Igor Filippov

5

 Также в устройстве будут сервисы для отслеживания данных

Можно было точку ставить на этом месте.

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Жилищный мангал

1

Ставлю хату, что они даже в часах сделают ужасный интерфейс )

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Текущий Денис

Жилищный
0

Адрес?

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Жилищный мангал

Текущий
0

Ulica Dr Ketrin Mekfeil 5, gradsko naselje Sremska Kamenica ;)

Ответить

Andreas Lapueros

Жилищный
0

Это в Киргизии где-то?)

Ответить

Жилищный мангал

Andreas
0

На 4000 км промахнулись)

Ответить

Andreas Lapueros

Жилищный
0

Блин, точно! Зимбабве же )

Ответить

Жилищный мангал

Andreas
0

Не, тут люди посветлее) 
Сербия.

Ответить

Виктор Булов

0

Скоро будет электромобиль от Facebook

Ответить

Дима Анонимный

0

Неизвестно

ахахаха, т.е. «мяу»

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Господин-товарищ КОТ

0
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Миша Магадан

0

"в устройстве будут сервисы для отслеживания"
это уж мы смекнули

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Степан Марципан

0

когда Facebook это диагноз..

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