Facebook занялась разработкой «умных» часов — The Information Статьи редакции
Могут выйти в 2022 году.
- Пока не анонсированные часы от Facebook будут предназначены для общения внутри соцсети и в принадлежащих компании сервисах, среди которых Instagram, WhatsApp и другие, говорят источники The Information.
- Также в устройстве будут сервисы для отслеживания данных о здоровье и занятий фитнесом в связке с партнёрскими проектами вроде Peloton. Insider замечает, что пока непонятно, будет ли соцсеть как-то использовать эти данные.
- Часы будут работать на основе Android (будут ли они использовать Wear OS от Google, не уточняется) и смогут подключаться к интернету без связи со смартфоном, говорят источники. По их словам, продажи устройства начнутся в 2022 году.
- Также Facebook разрабатывает свою операционную систему для техники, заверяют источники. Компания отказалась от комментариев.
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13 комментариев
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5
Также в устройстве будут сервисы для отслеживания данных
Можно было точку ставить на этом месте.
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Текущий Денис
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Адрес?
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Жилищный мангал
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Ulica Dr Ketrin Mekfeil 5, gradsko naselje Sremska Kamenica ;)
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0
Это в Киргизии где-то?)
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На 4000 км промахнулись)
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Блин, точно! Зимбабве же )
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