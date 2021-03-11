Тест на «замедление» интернета

За 20 секунд он покажет, замедляет Роскомнадзор ваше интернет-соединение или нет.

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Сервис запустил разработчик Леонид Евдокимов. Тест подключается к доменам speed.gulag.link и t.co.speed.gulag.link и замеряет их скорость.

В обычной ситуации скорость загрузки замедленного сайта с доменом t.co должна быть схожей с обычным доменом. При «замедленном» интернете она не будет превышать ~0,15 Мбит/cек.

Проверка соединения на мобильной сети

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента.

Как выяснили сетевые специалисты, скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов — если в домене есть сочетание t.co, его скорость обрезается.