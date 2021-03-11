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Техника
Евгений Делюкин

Тест на «замедление» интернета Статьи редакции

За 20 секунд он покажет, замедляет Роскомнадзор ваше интернет-соединение или нет.

31 31 комментарий
1308 просмотров

Сервис запустил разработчик Леонид Евдокимов. Тест подключается к доменам speed.gulag.link и t.co.speed.gulag.link и замеряет их скорость.

В обычной ситуации скорость загрузки замедленного сайта с доменом t.co должна быть схожей с обычным доменом. При «замедленном» интернете она не будет превышать ~0,15 Мбит/cек.

Проверка соединения на мобильной сети
Тест скорости твиттера им. РКН
Тест скорости твиттера им. РКН
speed.gulag.link

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента.

Как выяснили сетевые специалисты, скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов — если в домене есть сочетание t.co, его скорость обрезается.

Таким образом под ограничения попал не только Twitter и его короткий домен t.co, но и множество сервисов других компаний — Microsoft, Steam от Valve, Reddit, GitHub, Google, Apple.

#роскомнадзор #блокировки

31 31 комментарий
25
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31 комментарий
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Аня Овсяницкая

3

🤷

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Евгений Делюкин

Аня
1

Разброс допустим. Главное — скорость «замедленного» домена

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FTOH

Евгений
0

Что-то сильный разброс

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Всвиторе

FTOH
0

У тебя частный случай.

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Юрий Белоножкин

Евгений
0

Нажимаю в мобиле «Обновить» и каждый разброс совсем большой. Скорость замедления скачет.

Видимо, новость хороша тем, что в gulag можно отправить через link, зачётная шутка

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Artem Petrenkov

Евгений
0

Так получается, что если скорость до "замедленного" домена ровно по тому же принципу будет меньше, чем до "обычного", то сложится впечатление, что это РКН виноват.

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Евгений Делюкин

Artem
0

Как я писал в тексте — скорость до замедленного домена при активных ограничениях будет ЯВНО меньше мегабита, так как режется до 128 кбит/сек. Прыжки, что на скринах выше, вполне себе адекватны.

То есть, видите, что скорость 0,1 мбит — есть замедление. Больше мегабита — всё ок.

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Евгений Делюкин

Евгений
0

Вижу, Леонид добавил замечание — с 9 утра сервис под высокой нагрузкой 

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Трейдер мамкин

3

Если включить мозги нужно не VPN'ы городить, а собраться наконец вместе и законным путём поменять заблудшую власть в стране.

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Andrey Kulakov

Трейдер
0

Это фантастика, Первый канал то исправно показывает - значит все отлично

Ответить

Трейдер мамкин

Andrey
0

Это фантастика ровно до того момента как люди перестанут заниматься всякой тупой дележкой на ватников, патриотов и либерастов и оппозицией (искренне мечтая отпиздить оппонента), откроют глаза, включат мозги и наконец увидят что действительно им мешает жить так как они хотят.

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Paavo Ulmanis

2

Эстония: вообще плевать на все эти маразмы и до родителей, если что, рукой подать. Могу написать ещё больше о жизни в стране. Подкинул бы кто вопросы.

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Nino Nekret

Paavo
2

Да у вас априори интернет медленный.

Ответить

Юрий Белоножкин

Paavo
1

Я так понял, предлагаете переехать в Эстонию? А то иначе получается комментарий из раздела «а я сегодня хорошо покушал».

Ответить

Alexander Shibaev

Paavo
0

скушнааа

Ответить

alex twit

2

Статья замедляется

Ответить

Хороший химик

1

А объясните как так получилось, я в США нахожусь 

Ответить

Daniil Levi

Хороший
1

замедление действует на всех русских
не важно, где вы находитесь физически 

Ответить

Хороший химик

Хороший
0

кажется понял, не хватает плашки замедлился интернет или нет, а то галочка вводит в заблуждение

Ответить

Tibetsky Hlam

1

Москва МТС

Ответить

Всвиторе

1

На мегафоне и без замедления многие сайты не открываются. Бесполезный провайдер.

Ответить

Ivan Pogoreloff

0

Теле2 Ярославская область

Ответить

Канищев Максим

0

Megafon замедляет в 10 раз

Ответить

Nino Nekret

0

18см

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Не умеют они регулярки писать. )

Ответить

sergjjj

0

Кто знает, какие VPN могут работать только на определенные сайты? Например забил в список 10 сайтов - они идут через VPN, остальные на прямую...  а то у всех VPN только белые списки для отключения фильтрации на некоторых сайтах а нужно на оборот.

Ответить

Denis Raguzov

sergjjj
0

фригейт в браузере раньше работал только по белым спискам.

Ответить

sergjjj

Denis
0

Вот я им и пользовался, только его зарубили как малварь

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Lev Shokhirev

sergjjj
0

Private internet access имеет расширение браузера для такого. На уровне именно VPN реализуется сложно. Там можно только на уровне приложения.

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An Ar

0

в 10 раз замедлился

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IO

0

пхех

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Лучшие комментарии
Vasiliy Gorin
за день
Ахаха, фееричные рукожопы в РКН. Не смогли в точную проверку и въебали кривую маску ¯\_(ツ)_/¯
Роскомнадзор вместе с Twitter замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

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Syzygy

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Кто все эти боты?

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