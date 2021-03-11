Тест на «замедление» интернета Статьи редакции
За 20 секунд он покажет, замедляет Роскомнадзор ваше интернет-соединение или нет.
Сервис запустил разработчик Леонид Евдокимов. Тест подключается к доменам speed.gulag.link и t.co.speed.gulag.link и замеряет их скорость.
В обычной ситуации скорость загрузки замедленного сайта с доменом t.co должна быть схожей с обычным доменом. При «замедленном» интернете она не будет превышать ~0,15 Мбит/cек.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, обвиняя соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента.
Как выяснили сетевые специалисты, скорость ограничивают для картинок и видео, ориентируясь по именам сайтов — если в домене есть сочетание t.co, его скорость обрезается.
Таким образом под ограничения попал не только Twitter и его короткий домен t.co, но и множество сервисов других компаний — Microsoft, Steam от Valve, Reddit, GitHub, Google, Apple.
🤷
Нажимаю в мобиле «Обновить» и каждый разброс совсем большой. Скорость замедления скачет.
Видимо, новость хороша тем, что в gulag можно отправить через link, зачётная шутка
Так получается, что если скорость до "замедленного" домена ровно по тому же принципу будет меньше, чем до "обычного", то сложится впечатление, что это РКН виноват.
Если включить мозги нужно не VPN'ы городить, а собраться наконец вместе и законным путём поменять заблудшую власть в стране.
Это фантастика, Первый канал то исправно показывает - значит все отлично
Это фантастика ровно до того момента как люди перестанут заниматься всякой тупой дележкой на ватников, патриотов и либерастов и оппозицией (искренне мечтая отпиздить оппонента), откроют глаза, включат мозги и наконец увидят что действительно им мешает жить так как они хотят.
Эстония: вообще плевать на все эти маразмы и до родителей, если что, рукой подать. Могу написать ещё больше о жизни в стране. Подкинул бы кто вопросы.
Я так понял, предлагаете переехать в Эстонию? А то иначе получается комментарий из раздела «а я сегодня хорошо покушал».
замедление действует на всех русских
не важно, где вы находитесь физически
Хороший химик
кажется понял, не хватает плашки замедлился интернет или нет, а то галочка вводит в заблуждение
На мегафоне и без замедления многие сайты не открываются. Бесполезный провайдер.
Кто знает, какие VPN могут работать только на определенные сайты? Например забил в список 10 сайтов - они идут через VPN, остальные на прямую... а то у всех VPN только белые списки для отключения фильтрации на некоторых сайтах а нужно на оборот.
фригейт в браузере раньше работал только по белым спискам.
Private internet access имеет расширение браузера для такого. На уровне именно VPN реализуется сложно. Там можно только на уровне приложения.
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