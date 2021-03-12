Причиной стали неверные настройки маршрутизаторов у российского провайдера, считают в компании.

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Google опровергла заявление Роскомнадзора, что пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге стал причиной перебоев с доступом к сайтам после замедления Twitter. Об этом сообщил Insider со ссылкой на представителя компании.

Компания провела «тщательное расследование» и не нашла доказательств, что пожар или даже собственная инфраструктура Google стали главной причиной неполадок, пишет издание.

Причиной стала неверная настройка маршрутизаторов у одного из российских сторонних провайдеров, считают в Google. Его название компания не уточняет.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет «противоправную информацию».

Одновременно с этим в работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком» произошёл сбой. Роскомнадзор также замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене, выяснило сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter, но не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.

Пользователи также жаловались на неполадки в работе «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом также не связаны с замедлением Twitter. Сбой, по словам ведомства, произошел из-за аварии в здании дата-центра компании OVHcloud.