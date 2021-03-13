Из-за высокой стоимости колонка не смогла завоевать массовый рынок, считает CNBC.

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HomePod mini стала хитом с момента своего дебюта осенью 2020 года, отметила Apple в разговоре с TechCrunch. Поэтому компания решила сосредоточиться на выпуске этой модели.

Оригинальная HomePod будет доступна для покупки пока не закончится в магазинах. Apple будет выпускать обновление программного обеспечения, а таже продолжит обслуживание колонок и поддержку по программе Apple Care. Сколько времени это продлится, в компании не уточнили.

Компания выпустила HomePod в 2018 году, но колонка так и не завоевала массовый рынок в отличие от Amazon Echo или Google Home, отмечает CNBC. Хотя покупатели отмечали высокое качество звука, она стоила $349 (около 32,3 тысячи рублей) — это дороже аналогов. В 2019 году Apple снизила стоимость до $299.

Apple HomePod

HomePod mini компания показала осенью 2020 года. Она работает с Siri, поддерживает не только Apple Music, но и другие аудиосервисы. На старте колонка стоила $99 (около 7,27 тысяч рублей).