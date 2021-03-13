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Техника
Таня Боброва

Apple прекратит выпуск «умной» колонки HomePod и сосредоточится на HomePod mini Статьи редакции

Из-за высокой стоимости колонка не смогла завоевать массовый рынок, считает CNBC.

9 9 комментариев
833 просмотров

HomePod mini стала хитом с момента своего дебюта осенью 2020 года, отметила Apple в разговоре с TechCrunch. Поэтому компания решила сосредоточиться на выпуске этой модели.

Оригинальная HomePod будет доступна для покупки пока не закончится в магазинах. Apple будет выпускать обновление программного обеспечения, а таже продолжит обслуживание колонок и поддержку по программе Apple Care. Сколько времени это продлится, в компании не уточнили.

Компания выпустила HomePod в 2018 году, но колонка так и не завоевала массовый рынок в отличие от Amazon Echo или Google Home, отмечает CNBC. Хотя покупатели отмечали высокое качество звука, она стоила $349 (около 32,3 тысячи рублей) — это дороже аналогов. В 2019 году Apple снизила стоимость до $299.

Apple HomePod

HomePod mini компания показала осенью 2020 года. Она работает с Siri, поддерживает не только Apple Music, но и другие аудиосервисы. На старте колонка стоила $99 (около 7,27 тысяч рублей).

Apple HomePod mini

#новость #apple

9 9 комментариев
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Raimond Vladimirov

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HomePod mini  переименуют в HomePod?

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Andreas Kraut

Raimond
0

было бы логично.

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Sergey Zrn

0

пропустили НЕ вот тут, ребят - "но колонка так и завоевала массовый рынок"

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Таня Боброва

Sergey
0

Поправила, спасибо

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Andreas Kraut

0

"не только Apple Music, но и другие аудиосервисы"
это какие же?

Ответить

Тарас Мукин

0

HomePod на старте стоила $350, и к моменту выхода на рынок там уже была Google Home Mini за $50 (все время на распродажах по $20), а сейчас и флагманская Google Nest Audio стоит $100. Плюс на рынке уже тогда были Амазон и, например, Сонос. При такой разнице в ценах даже магия Apple не могла помочь.

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Ренат Зайдуллин

Тарас
–2

"магия Apple" походу чаще действует там (если брать рынок частных лиц, а не корпоративный сектор), где можно часто светить свои понты всем окружающим (телефоны, наушники и пр.), а домой не так часто людей приглашают и круг перед кем можно понтануться ограниченный.

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Arsenii Kirsanov

0

Для колонки с моно-звучанием ценник действительно крутоват. 

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Kirill Sergienko

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Покупка Sonos решила бы проблему выхода на этот рынок.

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