Сейчас компания использует чипы Qualcomm.

Google откажется от чипов Qualcomm и будет сама делать процессоры для смартфонов Pixel, пишет 9to5Google со ссылкой на внутренние документы компании. Первые такие модели могут выйти уже осенью 2021 года.

Чип Whitechapel Google разрабатывает вместе с Samsung, отмечает издание. Первыми телефонами с такими процессорами станут устройства с кодовыми названиями Raven и Oriole — один из них это модель Pixel 6, предполагает 9to5Google. В будущем компания встроит чипы собственной разработки и в ноутбуки Chromebook.

Представитель Google отказался комментировать эту историю. О том, что Google с Samsung разрабатывают чипы, Axios писал ещё в апреле 2014 года. Так компания сможет конкурировать с Apple, которая тоже работает над собственным модемом для смартфонов.