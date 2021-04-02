Техника
Рая Хачатрян

СМИ: Google осенью представит первый смартфон Pixel с процессором собственной разработки Статьи редакции

Сейчас компания использует чипы Qualcomm.

Google откажется от чипов Qualcomm и будет сама делать процессоры для смартфонов Pixel, пишет 9to5Google со ссылкой на внутренние документы компании. Первые такие модели могут выйти уже осенью 2021 года.

Чип Whitechapel Google разрабатывает вместе с Samsung, отмечает издание. Первыми телефонами с такими процессорами станут устройства с кодовыми названиями Raven и Oriole — один из них это модель Pixel 6, предполагает 9to5Google. В будущем компания встроит чипы собственной разработки и в ноутбуки Chromebook.

Представитель Google отказался комментировать эту историю. О том, что Google с Samsung разрабатывают чипы, Axios писал ещё в апреле 2014 года. Так компания сможет конкурировать с Apple, которая тоже работает над собственным модемом для смартфонов.

#новость #google #pixel

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Yuriy Palchuk

4

Самсунг прекрасно делает мобильные процессоры, Exynos не даст соврать.

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Рамиль

Yuriy
7

"Вы просто не умеете их готовить".
Подавляющее большинство покупателей даже не знают что там "внутри". Работает, не лагает, цена устраивает... Самсунг не зря значит ест свой хлеб.

1,5 % гиков в мире дрочат на графики на экране и мнят себя диванными экспертами.

Будь эксиносы гАВНОм Самсунги давно бы это на графиках продаж своих телефонов увидели. В конце концов они деньги зарабатывают СЕБЕ.
До ваших выводов им интереса нет никакого.

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Andrey Kulakov

Рамиль
0

Будь Samsung Galaxy J2 Core говном его бы никто не покупал и он бы не маячил в статистике установки приложений среди самых популярных устройств?)

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Константин Зиборов

Yuriy
1

🤣 точно, точно

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evilnw

Yuriy
0

Вроде последняя версия проца Exynos достаточно неплохая.

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Папа Римский

Yuriy
0

Новые эксиносы очень недурны, судя по отзывам владельцев s21.

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Д Хб

3

@Рая Хачатрян, источник пишут в начале строки, потом следует двоеточие!
Вы же в очередной раз придумали название процессора.

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Рая Хачатрян

Д
1

9to5Google: Google представит смартфоны Google с чипами от Google

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Д Хб

Рая
0

Стилистически верно, но вы же пытаетесь в сарказм.

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Рая Хачатрян

Д
2

Ну вот если бы я написала «9to5Google: Google представит», пришёл бы кто-то и пошутил бы так же, как и я. Не угодишь никак.

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East Vostok

1

Почему не комментируют

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Artem Daderko

0

....

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евгений аношин

0

Отлично. Вот и посмотрим на gpu от amd 

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Kesha Pazzy

0

Гугл, где электромобили?

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