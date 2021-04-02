СМИ: Google осенью представит первый смартфон Pixel с процессором собственной разработки Статьи редакции
Сейчас компания использует чипы Qualcomm.
Google откажется от чипов Qualcomm и будет сама делать процессоры для смартфонов Pixel, пишет 9to5Google со ссылкой на внутренние документы компании. Первые такие модели могут выйти уже осенью 2021 года.
Чип Whitechapel Google разрабатывает вместе с Samsung, отмечает издание. Первыми телефонами с такими процессорами станут устройства с кодовыми названиями Raven и Oriole — один из них это модель Pixel 6, предполагает 9to5Google. В будущем компания встроит чипы собственной разработки и в ноутбуки Chromebook.
Представитель Google отказался комментировать эту историю. О том, что Google с Samsung разрабатывают чипы, Axios писал ещё в апреле 2014 года. Так компания сможет конкурировать с Apple, которая тоже работает над собственным модемом для смартфонов.
Самсунг прекрасно делает мобильные процессоры, Exynos не даст соврать.
"Вы просто не умеете их готовить".
Подавляющее большинство покупателей даже не знают что там "внутри". Работает, не лагает, цена устраивает... Самсунг не зря значит ест свой хлеб.
1,5 % гиков в мире дрочат на графики на экране и мнят себя диванными экспертами.
Будь эксиносы гАВНОм Самсунги давно бы это на графиках продаж своих телефонов увидели. В конце концов они деньги зарабатывают СЕБЕ.
До ваших выводов им интереса нет никакого.
Будь Samsung Galaxy J2 Core говном его бы никто не покупал и он бы не маячил в статистике установки приложений среди самых популярных устройств?)
@Рая Хачатрян, источник пишут в начале строки, потом следует двоеточие!
Вы же в очередной раз придумали название процессора.
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